Мы считаем, что 2 часа — оптимальное время для прогулки на катере: можно многое рассмотреть и в полной мере насладиться водным приключением.
С нашим капитаном вы увидите разный Петербург: исторический со знаменитыми достопримечательностями и современный с грандиозными постройками 21 века. А затем вырветесь на просторы Финского залива из гранитных берегов Невы!
Описание экскурсии
Прогулка видовая и не предполагает экскурсионного сопровождения.
Вы увидите с воды главные исторические и современные символы города:
- Крейсер «Аврора»
- Заячий остров с Петропавловской крепостью
- Ростральные колонны
- Здание Биржи
- Адмиралтейство
- Эрмитаж
- Дворцовый и Троицкий мосты
- Каменноостровский дворец
- Елагин дворец
- Восточная и западная стрелки Елагина острова
- «Газпром Арену»
- Самый высокий флагшток Европы
- Вантовый мост ЗСД
- «Лахта-центр»
- Телебашню
Как и на чём катаемся
- Плывём на небольшом катере «Толстый» с максимальной посадкой 3 пассажира. Для наибольшего комфорта мы рекомендуем бронировать данный катер для прогулок вдвоём
- Дети допускаются от 3 лет. С животными нельзя
- На борт запрещено проносить красные и красящие напитки (красное вино, вишнёвый/гранатовый сок)
- Можем предоставить пледы и стаканчики для напитков — при необходимости попросите их, пожалуйста, у капитана до начала поездки
Организационные детали
За штурвалом будет опытный капитан из нашей команды.
Правила переноса бронирования:
- В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) перенести катание возможно день в день, но не позднее чем за 3 часа до начала прогулки
- По личным причинам путешественников перенос возможен за 2 дня до забронированной даты (не более двух переносов)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 11А
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2804 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
от 9990 ₽ за экскурсию