Путешествие исследование на уникальный форт: богатая история, аутентичные фортификации самого мощного оборонительного сооружения, лабиринты казематов, захватывающие морские виды. Возможность совершить незабываемую морскую прогулку по финскому заливу летом. Зимой, когда залив покрывается льдом возможно арендовать аэролодку.
Описание водной прогулкиИндивидуальная экскурсия для любителей приключений и истории! Путешествие исследование на уникальный форт, богатая история, аутентичные фортификации самого мощного оборонительного сооружения, лабиринты казематов, захватывающие морские виды. Возможность совершить незабываемую морскую прогулку по финскому заливу. Поездка на форт Риф сочетает в себе несколько уникальных возможностей: форт находиться на территории заказника "Западный Котлин" в cамой живописной части острова Котлин посередине Финского залива. Сооружения самого мощного форта восстанавливаются усилиями энтузиастов и профессионалов истории фортификации. Вся экспозиция уникальна и состоит подлинных элементов старинного форта. Прогулка по бесконечным галереям завораживает и восхищает. С трех сторон форт окружен водами Финского залива. Есть возможность арендовать катер и совершить морскую прогулку к старейшему маяку в России Толбухину, к другим фортам или вокруг Кронштадта. На форту можно отведать настоящей полевой кухни. Важная информация:
- Можно забронировать морскую прогулку на катере (подтверждается по погодным условиям).
- Потребуется теплая одежда и удобная обувь.
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 10-30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Северное побережье финского залива
- Лахта центр
- КЗС (дамба)
- Заказник Западный Котлин
- Форт Шанец
- Форт Риф
- С моря маяк Толбухин
- Форт Тотлебен и Обручев
Что включено
- Транспорт, входные билеты, услуги гида
Что не входит в цену
- Питание, аренда катера
Место начала и завершения?
Улица Восстания дом 1
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 10-30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Я могу заехать за вами в пределах исторической центра города Санкт-Петербург
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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