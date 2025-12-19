Прогулка по новогоднему Невскому — это настоящее путешествие в сказку! Вы увидите нарядные исторические здания, храмы и торговые центры, полюбуетесь мерцающими огнями и украшенными витринами, послушаете о новогодних традициях Северной столицы и почувствуете атмосферу праздника. Не забудьте тепло одеться — и наслаждайтесь каждым моментом!
Описание экскурсии
- Аничков дворец. Поговорим о том, как в Петербурге зарождались новогодние традиции
- Александринский театр. Обсудим светское веселье: балы-маскарады и новогодние приёмы
- Торговый дом Елисеевых. В трёх подсвеченных секциях его витрины рассмотрим 12 фигур — персонажей сказки «Щелкунчик»
- Гостиный двор. Посмотрим на гигантского Деда Мороза и одну из праздничных городских ёлок
- Пассаж на Невском — одна из исторических достопримечательностей, великолепно украшенная к Новому году
- Базилика Святой Екатерины — единственная базилика в России
- Казанский собор и рождественский вертеп рядом с ним
- Дом Зингера — крупнейший книжный магазин Санкт-Петербурга. Для выбора подарка предлагает более чем 150 000 наименований книг
- Памятник Гоголю. Николай Васильевич достоверно описывает зимние празднования в повести «Ночь перед Рождеством». Мы тоже вспомним народные обычаи
Организационные детали
Если температура опустится до сильного минуса, мы зайдём погреться в одно из комфортных мест: Пассаж, Дом книги или Гостиный двор.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1125 ₽
|Дети 8-18 лет
|750 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 410 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. С детства меня окружали дворы-колодцы, старинные парадные, коммунальные квартиры с изразцовыми печами. Всё это казалось естественным и привычным. Мы всегда гуляли с родителями по улицам
