Мои заказы

Невский проспект в праздничных огнях

Погрузиться в атмосферу волшебства накануне Нового года
Прогулка по новогоднему Невскому — это настоящее путешествие в сказку! Вы увидите нарядные исторические здания, храмы и торговые центры, полюбуетесь мерцающими огнями и украшенными витринами, послушаете о новогодних традициях Северной столицы и почувствуете атмосферу праздника. Не забудьте тепло одеться — и наслаждайтесь каждым моментом!
Невский проспект в праздничных огнях
Невский проспект в праздничных огнях
Невский проспект в праздничных огнях

Описание экскурсии

  • Аничков дворец. Поговорим о том, как в Петербурге зарождались новогодние традиции
  • Александринский театр. Обсудим светское веселье: балы-маскарады и новогодние приёмы
  • Торговый дом Елисеевых. В трёх подсвеченных секциях его витрины рассмотрим 12 фигур — персонажей сказки «Щелкунчик»
  • Гостиный двор. Посмотрим на гигантского Деда Мороза и одну из праздничных городских ёлок
  • Пассаж на Невском — одна из исторических достопримечательностей, великолепно украшенная к Новому году
  • Базилика Святой Екатерины — единственная базилика в России
  • Казанский собор и рождественский вертеп рядом с ним
  • Дом Зингера — крупнейший книжный магазин Санкт-Петербурга. Для выбора подарка предлагает более чем 150 000 наименований книг
  • Памятник Гоголю. Николай Васильевич достоверно описывает зимние празднования в повести «Ночь перед Рождеством». Мы тоже вспомним народные обычаи

Организационные детали

Если температура опустится до сильного минуса, мы зайдём погреться в одно из комфортных мест: Пассаж, Дом книги или Гостиный двор.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1125 ₽
Дети 8-18 лет750 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 410 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. С детства меня окружали дворы-колодцы, старинные парадные, коммунальные квартиры с изразцовыми печами. Всё это казалось естественным и привычным. Мы всегда гуляли с родителями по улицам, а моя
читать дальше

мама рассказывала истории про дома, мимо которых мы шли, порой просто что-то придумывала на ходу. Я выросла, но любовь к такому времяпровождению осталась — только теперь уже я рассказывала друзьям историю города, которую мне преподавали в школе. Мне это доставляло огромное удовольствие. Чуть позже я решила, что хочу заниматься этим профессионально. Для этого прошла обучение в Школе гидов и получила аккредитацию на право ведения экскурсий в Петропавловской крепости. Теперь я с радостью открываю для вас свой Петербург – город, который знаю, люблю и которым хочу поделиться.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Всемогущий Невский проспект
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всемогущий Невский проспект
Погрузитесь в атмосферу Невского проспекта, изучая его скрытые истории и легенды. Узнайте, почему он считается сердцем Петербурга
Начало: У метро «Невский проспект»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
11 990 ₽ за всё до 4 чел.
Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту
Пешая
2 часа
29 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту
Познакомиться с малоизвестной частью исторического центра и узнать, как жилось в окрестностях лавры
Начало: У станции метро «Площадь Александра Невского»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2000 ₽ за человека
Путешествие по новогоднему Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города
Пешая
1.5 часа
-
5%
204 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по новогоднему Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города
Познакомиться с историческим центром Петербурга и пройти от площади Восстания до Адмиралтейства
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
Завтра в 07:00
22 дек в 07:00
от 4275 ₽4500 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге