Ночная теплоходная прогулка от причала на Фонтанке
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Приглашаем вас на ночную водную прогулку по центру Северной столицы! Она пройдёт на современном однопалубном теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 50 человек. Вы прокатитесь по Мойке, Фонтанке и Неве, увидите с воды старинные дворцы, замки и мосты. Кульминацией станет развод мостов на расстоянии нескольких метров!
Ближайшие даты:
Время начала: 23:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
За два с половиной часа вы увидите россыпь знаковых достопримечательностей города в ночной иллюминации. Мы поплывём по малым рекам — Фонтанке, Мойке, Зимней Канавке — и выйдем в Большую Неву. Дворцы, мосты, великие памятники и храмы, увлекательные истории о городе и его значимых жителях — всё раскроется с лучшего ракурса на борту уютных теплоходов типа «Мойка» и «Фонтанка». Прогулку сопровождает аудиогид. И конечно, мы подойдём близко и увидим разведение трёх великолепных мостов — Дворцового, Троицкого и Литейного.
Маршрут прогулки
Причал «Набережная реки Фонтанки, 43» — Аничков мост и Невский пр. — Акватория Невы — Фрегат Благодать — Домик Петра — Петропавловская крепость — Стрелка В. О. — Ростральные колонны — Здание Биржи — Университет — Кунсткамера — Меншиковский дворец — Благовещенский мост — Исаакиевский собор — Медный всадник — Синод и Сенат — Адмиралтейство — Спуск со львами — Развод Дворцового моста — Петропавловская крепость — Мраморный дворец — Развод Троицкого моста — Река Фонтанка — Летний сад — Памятник Чижику-Пыжику — Инженерный и Пантелеймоновский мост — Доходные дома на Фонтанке — Причал «Набережная реки Фонтанки, 43»
Организационные детали
Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида. На корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
Билеты не привязаны к местам, рассадка на теплоходе свободная
На теплоходе нет бара или ресторана, но есть столики и стулья. Вы можете взять с собой еду и напитки
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У набережной реки Фонтанки, недалеко от метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — Организатор в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Наша компания — собственник флота прогулочных теплоходов в Санкт-Петербурге. Мы организовываем прогулки по рекам и каналам города. Все наши теплоходы в отличном состоянии и не старше 2016 года. Мы имеем все необходимые страховки и лицензии. А наши капитаны — многолетний опыт.