Приглашаем вас на ночную водную прогулку по центру Северной столицы! Она пройдёт на современном однопалубном теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 50 человек. Вы прокатитесь по Мойке, Фонтанке и Неве, увидите с воды старинные дворцы, замки и мосты. Кульминацией станет развод мостов на расстоянии нескольких метров!

Описание аудиогида

Что вас ожидает

За два с половиной часа вы увидите россыпь знаковых достопримечательностей города в ночной иллюминации. Мы поплывём по малым рекам — Фонтанке, Мойке, Зимней Канавке — и выйдем в Большую Неву. Дворцы, мосты, великие памятники и храмы, увлекательные истории о городе и его значимых жителях — всё раскроется с лучшего ракурса на борту уютных теплоходов типа «Мойка» и «Фонтанка». Прогулку сопровождает аудиогид. И конечно, мы подойдём близко и увидим разведение трёх великолепных мостов — Дворцового, Троицкого и Литейного.

Маршрут прогулки

Причал «Набережная реки Фонтанки, 43» — Аничков мост и Невский пр. — Акватория Невы — Фрегат Благодать — Домик Петра — Петропавловская крепость — Стрелка В. О. — Ростральные колонны — Здание Биржи — Университет — Кунсткамера — Меншиковский дворец — Благовещенский мост — Исаакиевский собор — Медный всадник — Синод и Сенат — Адмиралтейство — Спуск со львами — Развод Дворцового моста — Петропавловская крепость — Мраморный дворец — Развод Троицкого моста — Река Фонтанка — Летний сад — Памятник Чижику-Пыжику — Инженерный и Пантелеймоновский мост — Доходные дома на Фонтанке — Причал «Набережная реки Фонтанки, 43»

Организационные детали