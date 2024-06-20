Ночная теплоходная прогулка от причала на Фонтанке

Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Приглашаем вас на ночную водную прогулку по центру Северной столицы! Она пройдёт на современном однопалубном теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 50 человек. Вы прокатитесь по Мойке, Фонтанке и Неве, увидите с воды старинные дворцы, замки и мосты. Кульминацией станет развод мостов на расстоянии нескольких метров!
Ночная теплоходная прогулка от причала на Фонтанке
Ночная теплоходная прогулка от причала на Фонтанке
Ночная теплоходная прогулка от причала на Фонтанке
Ближайшие даты:
Время начала: 23:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

За два с половиной часа вы увидите россыпь знаковых достопримечательностей города в ночной иллюминации. Мы поплывём по малым рекам — Фонтанке, Мойке, Зимней Канавке — и выйдем в Большую Неву. Дворцы, мосты, великие памятники и храмы, увлекательные истории о городе и его значимых жителях — всё раскроется с лучшего ракурса на борту уютных теплоходов типа «Мойка» и «Фонтанка». Прогулку сопровождает аудиогид. И конечно, мы подойдём близко и увидим разведение трёх великолепных мостов — Дворцового, Троицкого и Литейного.

Маршрут прогулки

Причал «Набережная реки Фонтанки, 43» — Аничков мост и Невский пр. — Акватория Невы — Фрегат Благодать — Домик Петра — Петропавловская крепость — Стрелка В. О. — Ростральные колонны — Здание Биржи — Университет — Кунсткамера — Меншиковский дворец — Благовещенский мост — Исаакиевский собор — Медный всадник — Синод и Сенат — Адмиралтейство — Спуск со львами — Развод Дворцового моста — Петропавловская крепость — Мраморный дворец — Развод Троицкого моста — Река Фонтанка — Летний сад — Памятник Чижику-Пыжику — Инженерный и Пантелеймоновский мост — Доходные дома на Фонтанке — Причал «Набережная реки Фонтанки, 43»

Организационные детали

  • Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида. На корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
  • Билеты не привязаны к местам, рассадка на теплоходе свободная
  • На теплоходе нет бара или ресторана, но есть столики и стулья. Вы можете взять с собой еду и напитки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 650 ₽
Дети до 7 лет880 ₽
Пенсионеры1 540 ₽
Студенты1 540 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У набережной реки Фонтанки, недалеко от метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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