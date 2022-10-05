Петербург давно зарекомендовал себя, как один из самых таинственных и непредсказуемых городов мира. Когда же ему пробуждаться, если не ночью? В свете ночных фонарей вас ждут незабываемые виды на величественные дворцы, парки и набережные, которые хранят в себе множество удивительных загадок. Приглашаем вас отправиться в небольшое ночное путешествие на теплоходе и насладиться этой мистической атмосферой вместе с нами!
Экскурсия проходит по маршруту вдоль набережной реки Фонтанки и Невы. Осуществляется в сопровождении аудиогида.
Достопримечательности:
Эрмитаж, Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Мраморный дворец
Разводные* Дворцовый и Троицкий мосты
Летний сад, Михайловский замок, памятник Чижику-Пыжику, Шереметевский дворец
Теплоход: Маршрут осуществляется на комфортабельном однопалубном теплоходе в сопровождении аудиогида.
Продолжительность программы – 1 час 10 минут.
Важно знать:
- ! Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с подъёмом уровня воды и перекрытием акваторий.
- ! * Все ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь! С актуальной информацией о разводке мостов на дату прогулки можно ознакомиться на сайте «Мостотреста».
! В дни государственных праздников Российской Федерации: 1, 9 мая и 12 июня мосты НЕ разводят!
! На маршруте встречаются низкие мосты. Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами!
! Рекомендуем взять с собой тёплые вещи, так как ночью на воде даже летом бывает прохладно. Пледы на теплоходах не предоставляются.