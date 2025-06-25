Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие во времени по Петербургу на ретро-автобусе! Вы проедете по Невскому проспекту, увидите Смольный собор, Крейсер «Аврора», Таврический сад и великолепные набережные Невы.
Экскурсия длится всего час, но за это время вы сможете погрузиться в атмосферу прошлых эпох и полюбить их не меньше, чем мы!
Экскурсия длится всего час, но за это время вы сможете погрузиться в атмосферу прошлых эпох и полюбить их не меньше, чем мы!
Описание экскурсии
В путешествие на «машине времени»! Отправьтесь в ностальгическое путешествие на ретро-автобусе! Посмотрите на красавец Петербург-Петроград-Ленинград из окна настоящей машины времени. Невский проспект, Смольный, набережные Невы, и другие достопримечательности представлены в нашем уникальном авторском маршруте. Всего за один час вы погрузитесь в атмосферу былой эпохи. Вас ожидают:
Казанский собор • Невский проспект • Легендарное кафе «Сайгон» • Первое стереокино • Улицы Восстания, Кирочная • Таврический сад и дворец • Памятник Дзержинскому • Смольный — институт благородных девиц, штаб революции и ныне городское правительство • Нева и её гранитные набережные • Монументальные комплексы заводов советской эпохи • Легендарная тюрьма «Кресты» • Памятник Ленину у Финляндского вокзала • Крейсер «Аврора» • Домик Петра I • Летний сад • Петропавловская крепость • Исаакиевский собор.
ГРАФИК РАБОТЫ В ДЕКАБРЕ: по пятницам, субботам и воскресеньям
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Сувениры
Место начала и завершения?
Казанская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: ГРАФИК РАБОТЫ В ДЕКАБРЕ: по пятницам, субботам и воскресеньям
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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