В путешествие на «машине времени»! Отправьтесь в ностальгическое путешествие на ретро-автобусе! Посмотрите на красавец Петербург-Петроград-Ленинград из окна настоящей машины времени. Невский проспект, Смольный, набережные Невы, и другие достопримечательности представлены в нашем уникальном авторском маршруте. Всего за один час вы погрузитесь в атмосферу былой эпохи. Вас ожидают:

Казанский собор • Невский проспект • Легендарное кафе «Сайгон» • Первое стереокино • Улицы Восстания, Кирочная • Таврический сад и дворец • Памятник Дзержинскому • Смольный — институт благородных девиц, штаб революции и ныне городское правительство • Нева и её гранитные набережные • Монументальные комплексы заводов советской эпохи • Легендарная тюрьма «Кресты» • Памятник Ленину у Финляндского вокзала • Крейсер «Аврора» • Домик Петра I • Летний сад • Петропавловская крепость • Исаакиевский собор.