1 день

«Новогодний портрет Петербурга», Эрмитаж

Встреча участников тура на Московском вокзале у бюста Петра I в 12:00

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.

Посещение Эрмитажа — величайшего музея мира.

Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.

Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно - прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию. .

За дополнительную оплату:

Встреча Нового года в ресторане гостиницы.

Вас ожидает праздничная программа, меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу и экскурсию