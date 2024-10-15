Вы узнаете, как появился дворцовый комплекс, услышите о его первых хозяевах, дворцовых переворотах и интригах. И насладитесь красотами блистательной царской резиденции, прекрасным парком и дворцом.
Описание экскурсии
Путевая экскурсия
В Ораниенбаум мы поедем по очень красивому маршруту — вдоль знаменитых Каменного и Елагина островов, мимо башни Лахта-центра. Затем дорога пройдет по воде — то есть, по гребню дамбы. Мы пересечём Финский Залив и окажемся на южном берегу. А в пути гид расскажет про Петербург, про дамбу и немного про Кронштадт.
Блистательный Ораниенбаум
Вы осмотрите Большой Меньшиковский дворец, построенный для ближайшего сподвижника Петра I. Поговорим о золотых апельсинах в саду князя Меньшикова и ударах коварной судьбы. Вы узнаете о Петре III, самом несчастливом императоре, 186 днях его правления, Потешной крепости и… снова об ударах судьбы.
А ещё прогуляемся по аллеям прекрасного пейзажного парка со зверинцем, полюбуемся павильоном Катальной горки (и мысленно прокатимся по ней). Обсудим, как коротали свой досуг венценосные особы, коснёмся музыкальной и культурной жизни этих мест. И поговорим о музе-вдохновительнице Елене Павловне, её судьбе и потомках.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне или микроавтобусе
- Дополнительно можно посетить Китайский дворец или дворец Петра III (за доплату, детали уточняйте в переписке)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Входные билеты оплачиваются дополнительно
- Парк: взрослые — 450 ₽, учащиеся — 200 ₽. Вход в парк Ораниенбаума бесплатный до 10 утра и в зимний сезон
- Большой Меншиковский дворец: взрослые — 750 ₽, учащиеся 14-18 лет — 550 ₽, дети до 14 лет — бесплатно. Сеансы посещения: 12:00–14:00 и 16:00–17:00. Вторник — выходной день, в зимний сезон последняя среда месяца — санитарный день
- Павильон «Картинный Дом»: взрослые — 350 ₽, учащиеся 14-18 лет — 300 ₽, дети до 14 лет — бесплатно. Вторник — выходной день
- Павильон «Катальной Горки»: взрослые — 750 ₽, учащиеся 14-18 лет — 500 ₽, дети до 14 лет — бесплатно. Вторник — выходной день
в среду в 08:30, в четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 08:30 и 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 100 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
О Веде, нашем экскурсоводе могу писать долго и много. Всем рекомендую побывать с ней на экскурсии. Начитанный и увлекающийся человек. Много знает, хорошо и доступно рассказывает. Прекрасно находит общий язык с людьми разных возрастных категорий. Спасибо ей огромное🌹🌹🌹🌹🌹
Всем только к ней👍👍👍