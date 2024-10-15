Ораниенбаум — единственный из дворцов Петербурга, который почти не пострадал во время войны. Стены его помнят историю и судьбы живших здесь людей. Вы узнаете, как появился дворцовый комплекс, услышите о его первых хозяевах, дворцовых переворотах и интригах. И насладитесь красотами блистательной царской резиденции, прекрасным парком и дворцом.

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

В Ораниенбаум мы поедем по очень красивому маршруту — вдоль знаменитых Каменного и Елагина островов, мимо башни Лахта-центра. Затем дорога пройдет по воде — то есть, по гребню дамбы. Мы пересечём Финский Залив и окажемся на южном берегу. А в пути гид расскажет про Петербург, про дамбу и немного про Кронштадт.

Блистательный Ораниенбаум

Вы осмотрите Большой Меньшиковский дворец, построенный для ближайшего сподвижника Петра I. Поговорим о золотых апельсинах в саду князя Меньшикова и ударах коварной судьбы. Вы узнаете о Петре III, самом несчастливом императоре, 186 днях его правления, Потешной крепости и… снова об ударах судьбы.

А ещё прогуляемся по аллеям прекрасного пейзажного парка со зверинцем, полюбуемся павильоном Катальной горки (и мысленно прокатимся по ней). Обсудим, как коротали свой досуг венценосные особы, коснёмся музыкальной и культурной жизни этих мест. И поговорим о музе-вдохновительнице Елене Павловне, её судьбе и потомках.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне или микроавтобусе

Дополнительно можно посетить Китайский дворец или дворец Петра III (за доплату, детали уточняйте в переписке)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Входные билеты оплачиваются дополнительно