Ораниенбаум: взлёты и падения

Увидеть дворцовый комплекс, прогуляться по пейзажному парку и узнать историю этих мест
Ораниенбаум — единственный из дворцов Петербурга, который почти не пострадал во время войны. Стены его помнят историю и судьбы живших здесь людей.

Вы узнаете, как появился дворцовый комплекс, услышите о его первых хозяевах, дворцовых переворотах и интригах. И насладитесь красотами блистательной царской резиденции, прекрасным парком и дворцом.
5
1 отзыв
Ораниенбаум: взлёты и падения
Ораниенбаум: взлёты и падения
Ораниенбаум: взлёты и падения
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 10:00

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

В Ораниенбаум мы поедем по очень красивому маршруту — вдоль знаменитых Каменного и Елагина островов, мимо башни Лахта-центра. Затем дорога пройдет по воде — то есть, по гребню дамбы. Мы пересечём Финский Залив и окажемся на южном берегу. А в пути гид расскажет про Петербург, про дамбу и немного про Кронштадт.

Блистательный Ораниенбаум

Вы осмотрите Большой Меньшиковский дворец, построенный для ближайшего сподвижника Петра I. Поговорим о золотых апельсинах в саду князя Меньшикова и ударах коварной судьбы. Вы узнаете о Петре III, самом несчастливом императоре, 186 днях его правления, Потешной крепости и… снова об ударах судьбы.

А ещё прогуляемся по аллеям прекрасного пейзажного парка со зверинцем, полюбуемся павильоном Катальной горки (и мысленно прокатимся по ней). Обсудим, как коротали свой досуг венценосные особы, коснёмся музыкальной и культурной жизни этих мест. И поговорим о музе-вдохновительнице Елене Павловне, её судьбе и потомках.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне или микроавтобусе
  • Дополнительно можно посетить Китайский дворец или дворец Петра III (за доплату, детали уточняйте в переписке)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Входные билеты оплачиваются дополнительно

  • Парк: взрослые — 450 ₽, учащиеся — 200 ₽. Вход в парк Ораниенбаума бесплатный до 10 утра и в зимний сезон
  • Большой Меншиковский дворец: взрослые — 750 ₽, учащиеся 14-18 лет — 550 ₽, дети до 14 лет — бесплатно. Сеансы посещения: 12:00–14:00 и 16:00–17:00. Вторник — выходной день, в зимний сезон последняя среда месяца — санитарный день
  • Павильон «Картинный Дом»: взрослые — 350 ₽, учащиеся 14-18 лет — 300 ₽, дети до 14 лет — бесплатно. Вторник — выходной день
  • Павильон «Катальной Горки»: взрослые — 750 ₽, учащиеся 14-18 лет — 500 ₽, дети до 14 лет — бесплатно. Вторник — выходной день

в среду в 08:30, в четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 08:30 и 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 08:30, в четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 08:30 и 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталия
15 окт 2024
Великолепная экскурсия.
О Веде, нашем экскурсоводе могу писать долго и много. Всем рекомендую побывать с ней на экскурсии. Начитанный и увлекающийся человек. Много знает, хорошо и доступно рассказывает. Прекрасно находит общий язык с людьми разных возрастных категорий. Спасибо ей огромное🌹🌹🌹🌹🌹
Всем только к ней👍👍👍
Великолепная экскурсия.Великолепная экскурсия.Великолепная экскурсия.Великолепная экскурсия.Великолепная экскурсия.Великолепная экскурсия.Великолепная экскурсия.

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