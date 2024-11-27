Приглашаем вас в Кронштадт — символ военно-морской доблести! Вы узнаете его непростую историю, овеянную войнами и революциями. Изучите форты и батареи, которые встречали вражеские флотилии.
А также осмотрите главные достопримечательности города и прогуляетесь по центру, включённому во всемирное наследие ЮНЕСКО.
А также осмотрите главные достопримечательности города и прогуляетесь по центру, включённому во всемирное наследие ЮНЕСКО.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Морской собор.
- Якорную площадь и памятник адмиралу Макарову.
- Синий мост с кронштадтским футштоком.
- Музейный парк «Остров Фортов».
- Форты и батареи («Александр-шанец» или «Демидов»).
- Петровский парк и Петровский док.
- Летний сад.
Вы услышите:
- о героических и трагических событиях города-крепости.
- кого называют «братом по архитектуре» Морского собора.
- истории фортов — битвы, подвиги и победы.
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном автобусе.
- По центру города Кронштадта вы погуляете пешком, в буквальном смысле прикасаясь руками к истории.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в среду и воскресенье в 10:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|2 500 ₽
|Дети до 6 лет
|1 ₽
|Пенсионер
|2 300 ₽
|Студент (с 14 лет)
|2 300 ₽
|Школьник (7-13 лет)
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Искусств дом 1
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы — команда молодых и опытных экспертов в сфере туризма. Создаём оригинальные экскурсии, над которыми работают историки, гиды, актёры и режиссёры. Нами движет безусловная любовь к Петербургу и желание разделить её с каждым. Мы хотим, чтобы вы уловили настроение города, почувствовали его ритм и подружились с ним.Задать вопрос
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