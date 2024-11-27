Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 100 туристов

Мы — команда молодых и опытных экспертов в сфере туризма. Создаём оригинальные экскурсии, над которыми работают историки, гиды, актёры и режиссёры. Нами движет безусловная любовь к Петербургу и желание разделить её с каждым. Мы хотим, чтобы вы уловили настроение города, почувствовали его ритм и подружились с ним.