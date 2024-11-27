Остров семи ветров - в Кронштадт из Петербурга

Познакомиться с городом-крепостью, увидеть форты и пройти по историческому центру
Приглашаем вас в Кронштадт — символ военно-морской доблести! Вы узнаете его непростую историю, овеянную войнами и революциями. Изучите форты и батареи, которые встречали вражеские флотилии.

А также осмотрите главные достопримечательности города и прогуляетесь по центру, включённому во всемирное наследие ЮНЕСКО.
Остров семи ветров - в Кронштадт из Петербурга
Остров семи ветров - в Кронштадт из Петербурга
Остров семи ветров - в Кронштадт из Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Морской собор.
  • Якорную площадь и памятник адмиралу Макарову.
  • Синий мост с кронштадтским футштоком.
  • Музейный парк «Остров Фортов».
  • Форты и батареи («Александр-шанец» или «Демидов»).
  • Петровский парк и Петровский док.
  • Летний сад.

Вы услышите:

  • о героических и трагических событиях города-крепости.
  • кого называют «братом по архитектуре» Морского собора.
  • истории фортов — битвы, подвиги и победы.
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном автобусе.
  • По центру города Кронштадта вы погуляете пешком, в буквальном смысле прикасаясь руками к истории.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в среду и воскресенье в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые2 500 ₽
Дети до 6 лет1 ₽
Пенсионер2 300 ₽
Студент (с 14 лет)2 300 ₽
Школьник (7-13 лет)2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Искусств дом 1
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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