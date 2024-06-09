Описание экскурсии

Путешествие в город-защитник Петербурга По дороге полюбуемся побережьем Финского залива, и я расскажу о Карельском перешейке, о русско-финской войне и о Курортном районе Петербурга. Часть пути пройдет по 22-километровой дамбе, которая, как птица, раскинула крылья с одного берега залива на другой. Благодаря ей Кронштадт продолжает оберегать Петербург — теперь не от бомбёжек и картечи, но от наводнений. По дамбе мы попадем на остров Котлин, на котором и стоит город Кронштадт. Дополнительно мы можем посетить форт «Константин». Я расскажу о его истории от первых укреплений до современных памятников на территории. Покажу артиллерийские батареи, в том числе — уникальную бронебрустверную батарею Шведе 1867 года! Помимо внутренних помещений форта мы побываем на обзорных площадках. Вы полюбуетесь дивным видом на акваторию финского залива и «Морские ворота» Петербурга, через которые проходят гигантские сухогрузы, белоснежные круизные лайнеры и многочисленные яхты. По желанию мы также можем подняться на купол Морского собора, откуда открывается панорама всего города и залива. Важная информация: Для компаний от 1 до 3 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле Mercedes E-class. В ходе экскурсии вы сможете сделать памятные фотографии и пополнить ваш альбом путешествий. За дополнительную плату продолжительность экскурсии можно увеличить и включить посещение дополнительных объектов: форт Константин, парк Патриот на маячном пирсе (зона стоянки военных кораблей, экспозиция глубоководных аппаратов, выставка минно-торпедного и ракетно-артиллерийского вооружения), подъём под купол Морского собора, добавить прогулку на катере и многое другое.