Маршрут экскурсии охватит самые знаковые места города. Вы перенесетесь во времена, когда Петр I приказал построить неприступную морскую крепость.
Почувствуете мощь оборонительных сооружений и пушек, дух морских подвигов и удивительных приключений.
Увидите Петровский сухой док, Итальянский дворец и Морской собор, который сияет за много километров при подъезде к городу.
Почувствуете мощь оборонительных сооружений и пушек, дух морских подвигов и удивительных приключений.
Увидите Петровский сухой док, Итальянский дворец и Морской собор, который сияет за много километров при подъезде к городу.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Дамбу (по дороге)
- Якорную площадь
- Морской собор
- Петровский док
- Набережную
- Петровский парк
- Зимнюю пристань
- Нулевой футшток и военные корабли
- Дополнительно можно посетить (платные объекты):
- Парк Патриот
- Выход к маяку
- Форт Константин
Описание экскурсии
Путешествие в город-защитник ПетербургаПо дороге полюбуемся побережьем Финского залива, и я расскажу о Карельском перешейке, о русско-финской войне и о Курортном районе Петербурга. Часть пути пройдет по 22-километровой дамбе, которая, как птица, раскинула крылья с одного берега залива на другой. Благодаря ей Кронштадт продолжает оберегать Петербург — теперь не от бомбёжек и картечи, но от наводнений. По дамбе мы попадем на остров Котлин, на котором и стоит город Кронштадт. Дополнительно мы можем посетить форт «Константин». Я расскажу о его истории от первых укреплений до современных памятников на территории. Покажу артиллерийские батареи, в том числе — уникальную бронебрустверную батарею Шведе 1867 года! Помимо внутренних помещений форта мы побываем на обзорных площадках. Вы полюбуетесь дивным видом на акваторию финского залива и «Морские ворота» Петербурга, через которые проходят гигантские сухогрузы, белоснежные круизные лайнеры и многочисленные яхты. По желанию мы также можем подняться на купол Морского собора, откуда открывается панорама всего города и залива. Важная информация: Для компаний от 1 до 3 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле Mercedes E-class. В ходе экскурсии вы сможете сделать памятные фотографии и пополнить ваш альбом путешествий. За дополнительную плату продолжительность экскурсии можно увеличить и включить посещение дополнительных объектов: форт Константин, парк Патриот на маячном пирсе (зона стоянки военных кораблей, экспозиция глубоководных аппаратов, выставка минно-торпедного и ракетно-артиллерийского вооружения), подъём под купол Морского собора, добавить прогулку на катере и многое другое.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дамбу (по дороге)
- Якорную площадь
- Морской собор
- Петровский док
- Набережную
- Петровский парк
- Зимнюю пристань
- Нулевой футшток и военные корабли
- Дополнительно можно посетить (платные объекты):
- Парк Патриот
- Выход к маяку
- Форт Константин
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные локации (по согласованию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом удобном месте в центре города
Завершение: В центре города по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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