Петербург и комиксы — совместим на нашей экскурсии! Приглашаем вас пройти по реальным улицам и площадям, где снимали сцены фильмов о майоре Игоре Громе.
Изучим Петербург, открытый новому и готовый оживать не только в романах Достоевского, но и в современных произведениях!
Описание экскурсии
Места съёмок и знаковые точки в центре Петербурга: Сенатская, Исаакиевская, Дворцовая площади.
Улицы погонь и расследований: Галерная, Миллионная, Большая Морская, на которых сыщики ищут преступников уже три века.
Дворцы и символы власти: Мариинский, Мраморный, Зимний. Однако для майора Грома они были совсем не дворцами.
Истории, которых не было в кадре:
- как реальные исторические события вдохновляли сценаристов
- где жил главный герой
- почему Гром-камень связан с его именем
- как Петербург стал зеркалом характера майора
- что скрыто в титрах фильма
- где искать «комикс 19 века»
и многое другое!
Организационные детали
- Возраст: 12+
- Гид может отказать участникам с признаками алкогольного опьянения
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Сенатской площадью
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 42584 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
