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Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу

5
1 отзыв
Наталья Е.
Наталья Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Главная цель нашей экскурсии 🧭 — Петропавловская крепость.

Вы увидите юго-восточный бастион, который строил сам Петр I, посмотрите на сигнальную пушку и насладитесь красотой Петропавловского собора.

Во время экскурсии вы услышите историю 📖 Санкт-Петербурга, а когда отправитесь на обзорную автомобильную прогулку 👣, сможете узнать множество таинственных городских легенд.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу
Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Исаакиевский собор
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Крейсер «Аврора»
  • Спас на Крови
  • Императорский Зимний дворец
  • Адмиралтейство
  • Александровская колонна
  • Медный всадник
  • Сфинксы
  • Михайловский замок
Петропавловская крепость - это сердце Санкт-Петербурга. С основания крепости и началась история 📖 нашего города. Это было первое сооружение, заложенное Петром Первым 27 мая 1703 года на Заячьем острове 🏝️. День ее закладки считается датой основания города.
Крепость - это настоящее шести бастионное фортификационное сооружение. Названия бастионы получили от фамилий сподвижников Петра, которым царь поручил наблюдение за стройкой. Сам Петр возводил юго-восточный бастион - Государев. На Нарышкином бастионе стоит сигнальная пушка, выстрел которой сообщает Петербургу о наступлении полудня.
Центром крепости стал Петропавловский собор. Собор украшает шпиль высотой 122. 5 м, увенчанный фигурой летящего ангела, который стал символом города на Неве. Часовой механизм, установленный на колокольне, играет старинные гимны " Боже, царя храни" и "Коль славен". В Советское время куранты исполняли "Интернационал".
Собор стал императорской усыпальницей. Самого Петра там похоронили в 1725 году.
Также на территории крепости находятся : Комендантский дом и пристань, Ботный дом, Тюрьма Трубецкого бастиона, Монетный двор, Памятник Петру Первому работы М. Шемякина.
В обзорную экскурсию ⛳ по Петербургу входит посещение наиболее живописных и исторически важных мест города, среди которых стрелка Васильевского острова с ростральными колоннами, крейсер Аврора, Адмиралтейство, Невский проспект, Дворцовая и Исаакиевская площади, Зимний Дворец, Медный всадник, Смольный Собор, домик Петра Первого, египетские сфинксы, Чижик-пыжик и многое другое.
В придачу - масса питерских легенд и гарантия хорошего настроения
Я забираю Вас на своей машине по адресу, который Вы называете ( в центре города). В течение 4 часов мы осматриваем достопримечательности 🏛️ города. По окончании экскурсии 🧭 я оставляю вас в центре по договоренности.
Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Транспорт (легковой автомобиль)
Что не входит
  • Билеты в Петропавловский собор:
  • Взрослые — 450 руб
  • Школьники — 250 руб
  • Пенсионеры — 200 руб.
Начало
🚩 По договоренности по вашему адресу в центре города
Место завершения
🏁 По договоренности по Вашему адресу
Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу
Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу
Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу
Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу
Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Е.
Наталья Е.
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