Петропавловская крепость - это сердце Санкт-Петербурга. С основания крепости и началась история 📖 нашего города. Это было первое сооружение, заложенное Петром Первым 27 мая 1703 года на Заячьем острове 🏝️. День ее закладки считается датой основания города.

Крепость - это настоящее шести бастионное фортификационное сооружение. Названия бастионы получили от фамилий сподвижников Петра, которым царь поручил наблюдение за стройкой. Сам Петр возводил юго-восточный бастион - Государев. На Нарышкином бастионе стоит сигнальная пушка, выстрел которой сообщает Петербургу о наступлении полудня.

Центром крепости стал Петропавловский собор. Собор украшает шпиль высотой 122. 5 м, увенчанный фигурой летящего ангела, который стал символом города на Неве. Часовой механизм, установленный на колокольне, играет старинные гимны " Боже, царя храни" и "Коль славен". В Советское время куранты исполняли "Интернационал".

Собор стал императорской усыпальницей. Самого Петра там похоронили в 1725 году.

Также на территории крепости находятся : Комендантский дом и пристань, Ботный дом, Тюрьма Трубецкого бастиона, Монетный двор, Памятник Петру Первому работы М. Шемякина.

В обзорную экскурсию ⛳ по Петербургу входит посещение наиболее живописных и исторически важных мест города, среди которых стрелка Васильевского острова с ростральными колоннами, крейсер Аврора, Адмиралтейство, Невский проспект, Дворцовая и Исаакиевская площади, Зимний Дворец, Медный всадник, Смольный Собор, домик Петра Первого, египетские сфинксы, Чижик-пыжик и многое другое.

В придачу - масса питерских легенд и гарантия хорошего настроения

Я забираю Вас на своей машине по адресу, который Вы называете ( в центре города). В течение 4 часов мы осматриваем достопримечательности 🏛️ города. По окончании экскурсии 🧭 я оставляю вас в центре по договоренности.