Это обзорная экскурсия-прогулка по главным дворам и парадным в районе станции «Достоевская». Вы рассмотрите красивые лестницы, витражи и лепнину внутри доходных домов.
А ещё подниметесь на самое высокое здание в историческом центре и поймёте, почему Санкт-Петербург такой «низкий».
А ещё подниметесь на самое высокое здание в историческом центре и поймёте, почему Санкт-Петербург такой «низкий».
Описание экскурсииЗа три часа вы получите незабываемые впечатления о городе — в дружеском формате, с шутками, легендами и викторинами. Подниметесь на официально безопасную крышу и услышите небанальные истории о главных доминантах города. А после посетите одни из самых фотогеничных мест города. Мы расскажем о строительстве Петербурга, жизни людей разных сословий, возникновении коммуналок и их быте. Вход на смотровую площадку — через современную красивую картинную галерею, это ещё один повод посетить нашу экскурсию. На смотровой вы взглянете на ключевые доминанты города:
- Петропавловскую крепость, которую венчает ангел-хранитель Северной столицы;
- Лахта-центр — самое высокое строение в европейской части света;
- Спас на Крови, строительные леса с которого не снимаются уже несколько десятков лет;
• Владимирский собор — с колокольней одного из самых значимых ваятелей города Джакомо Кваренги и многое другое. Прогуливаясь по городу, вы увидите:
- Особняк Каншиных, голубая парадная которого уже давно стала известна за пределами Петербурга;
- Дом «Пряник» в неорусском стиле с майоликовой плиткой и дверями из японского дуба;
- Двор, в котором всегда можно встретить котика;
- Мистические горельефы архитектора Лишневского;
• Дом прорицательницы, которая предсказала смерть Пушкина, Грибоедова и победу России над Наполеоном. А также вы узнаете:
- С кого был списан прототип Воланда для «Мастера и Маргариты»;
- Где находился один из первых кинотеатров Санкт-Петербурга с мистическим названием «Мефистофель»;
- Как жили простые горожане в дореволюционном Питере;
- Почему архитектор строил Исаакиевский собор на протяжении 40 лет;
- Что такое любовный треугольник Петербурга;
• Как благородные девицы из Смольного сбегали к солдатам в казармы. Важная информация:
- Позаботьтесь об удобной обуви (кроссовки) и одежде, не сковывающей движений;
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды;
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании от 2 до 20 человек), стоимость — 2500 руб. с человека.
Апрель 13:00 и 17:30 Май 13:00 и 18:30 Июнь 11:30 15:30 19:00 Июль 11:30 15:30 19:00 Август 11:00 14:00 17:30 Сентябрь 13:00 16:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловская крепость
- Лахта-центр
- Спас на Крови
- Владимирский собор
- Особняк Каншиных
- Дом «Пряник»
- Двор, в котором всегда можно встретить котика
- Мистические горельефы архитектора Лишневского
- Дом прорицательницы
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Графский переулок, 8, возле бюста А. Мицкевича
Завершение: Социалистическая улица, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Апрель 13:00 и 17:30 Май 13:00 и 18:30 Июнь 11:30 15:30 19:00 Июль 11:30 15:30 19:00 Август 11:00 14:00 17:30 Сентябрь 13:00 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Благодарим вас за выбор нашей экскурсии, с удовольствием проведем для вас её:
- Приходите в указанное место сбора не ранее чем за 5-10 минут до начала
- В конце экскурсии мы вам подарим карту 100 открытых парадных Петербурга
- Позаботьтесь об удобной обуви (кроссовки) и одежде, не сковывающей движений
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании от 2 до 20 человек). Стоимость - 2500 руб. с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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