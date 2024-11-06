Прогулка на лошадях и визит к северным оленям

Эко-отдых для всей семьи - экскурсия по старинному Шуваловскому парку и уютной ферме
Приглашаю вас провести несколько часов на природе, в атмосферных местах на севере Петербурга.

Вы пообщаетесь с благородными лошадьми и на неспешной конной прогулке познакомитесь с памятниками парка, который принадлежал графскому роду.

А после отправитесь на ферму, где покормите оленей ягелем, узнаете о животных Севера и попьёте карельский чай у костра в настоящем чуме.
Прогулка на лошадях и визит к северным оленям
Прогулка на лошадях и визит к северным оленям
Прогулка на лошадях и визит к северным оленям
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Верхом по Шуваловскому парку

В первую очередь вы пройдёте инструктаж: тренер на конюшне объяснит, как взаимодействовать с лошадьми, как не причинить им вред и самим получить удовольствие. Инструктор также будет сопровождать нас на экскурсии.

Мы отправимся гулять по живописным аллеям пейзажного парка, принадлежавшего Шуваловым — известному аристократическому роду, который лет триста не уступал по размаху и весу в обществе Юсуповым и Строгановым. Вы увидите памятники 19 — начала 20 века: дворцы графской усадьбы и собор Петра и Павла.

В зависимости от состава вашей компании я предложу сделать акцент на истории парка (для взрослых) или на лошадях (для детей).

Оленья ферма

Затем мы поедем в гости к северным оленям. На ферме вам дадут их любимое лакомство — ягель, можно будет покормить животных из рук. Для вас проведут экскурсию и расскажут об оленях. Вы также познакомитесь с обаятельными оленегонными лайками и вороном Дракошей, загадаете желание у дерева шамана. А ещё вас угостят ароматным чаем из карельских трав у костра в настоящем чуме.

В течение дня вы узнаете:

  • Какие трагедии разыгрывались в Шуваловском парке и кто такая Роковая вдова
  • Откуда взялись лошади и кто такие кентавры
  • Почему лошади служат людям и как это изменило историю человечества
  • Как жизнь народов Севера связана с и их спутниками — северными оленями, и кто такие оленегонные лайки
  • Как устроен настоящий чум
  • Почему ворон Дракоша думает, что он человек
  • И многое другое

Кому подойдёт программа

Опыт верховой езды не имеет значения. Конная прогулка шаговая, наши лошади прекрасно знают маршрут. Экскурсия подойдёт даже новичкам и детям (интересно будет ребятам от 10 лет, но можно и младше).

Организационные детали

  • Во время конной прогулки используется аудио-оборудование и наушники, поэтому вы всегда будете слышать меня
  • Прогулка проводится круглый год
  • Встречаемся на конюшне рядом с Шуваловским парком — сюда вы легко доберетесь самостоятельно на личном автомобиле, такси или маршрутке
  • От конного клуба до фермы надо будет доехать на машине. Дорога занимает 15-20 минут. Вы можете:
    — приехать на своей машине
    — проехать на машине гида (3-4 человека)
    — заказать транспорт с профессиональным водителем (в этом случае я также организую трансфер от и до ближайшего метро, или заберём вас по вашему адресу)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный7 000 ₽
Дети до 12 лет6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Парголово недалеко от Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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