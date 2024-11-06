Приглашаю вас провести несколько часов на природе, в атмосферных местах на севере Петербурга. Вы пообщаетесь с благородными лошадьми и на неспешной конной прогулке познакомитесь с памятниками парка, который принадлежал графскому роду. А после отправитесь на ферму, где покормите оленей ягелем, узнаете о животных Севера и попьёте карельский чай у костра в настоящем чуме.

Описание экскурсии

Верхом по Шуваловскому парку

В первую очередь вы пройдёте инструктаж: тренер на конюшне объяснит, как взаимодействовать с лошадьми, как не причинить им вред и самим получить удовольствие. Инструктор также будет сопровождать нас на экскурсии.

Мы отправимся гулять по живописным аллеям пейзажного парка, принадлежавшего Шуваловым — известному аристократическому роду, который лет триста не уступал по размаху и весу в обществе Юсуповым и Строгановым. Вы увидите памятники 19 — начала 20 века: дворцы графской усадьбы и собор Петра и Павла.

В зависимости от состава вашей компании я предложу сделать акцент на истории парка (для взрослых) или на лошадях (для детей).

Оленья ферма

Затем мы поедем в гости к северным оленям. На ферме вам дадут их любимое лакомство — ягель, можно будет покормить животных из рук. Для вас проведут экскурсию и расскажут об оленях. Вы также познакомитесь с обаятельными оленегонными лайками и вороном Дракошей, загадаете желание у дерева шамана. А ещё вас угостят ароматным чаем из карельских трав у костра в настоящем чуме.

В течение дня вы узнаете:

Какие трагедии разыгрывались в Шуваловском парке и кто такая Роковая вдова

Откуда взялись лошади и кто такие кентавры

Почему лошади служат людям и как это изменило историю человечества

Как жизнь народов Севера связана с и их спутниками — северными оленями, и кто такие оленегонные лайки

Как устроен настоящий чум

Почему ворон Дракоша думает, что он человек

И многое другое

Кому подойдёт программа

Опыт верховой езды не имеет значения. Конная прогулка шаговая, наши лошади прекрасно знают маршрут. Экскурсия подойдёт даже новичкам и детям (интересно будет ребятам от 10 лет, но можно и младше).

Организационные детали