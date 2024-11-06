Вы пообщаетесь с благородными лошадьми и на неспешной конной прогулке познакомитесь с памятниками парка, который принадлежал графскому роду.
А после отправитесь на ферму, где покормите оленей ягелем, узнаете о животных Севера и попьёте карельский чай у костра в настоящем чуме.
Описание экскурсии
Верхом по Шуваловскому парку
В первую очередь вы пройдёте инструктаж: тренер на конюшне объяснит, как взаимодействовать с лошадьми, как не причинить им вред и самим получить удовольствие. Инструктор также будет сопровождать нас на экскурсии.
Мы отправимся гулять по живописным аллеям пейзажного парка, принадлежавшего Шуваловым — известному аристократическому роду, который лет триста не уступал по размаху и весу в обществе Юсуповым и Строгановым. Вы увидите памятники 19 — начала 20 века: дворцы графской усадьбы и собор Петра и Павла.
В зависимости от состава вашей компании я предложу сделать акцент на истории парка (для взрослых) или на лошадях (для детей).
Оленья ферма
Затем мы поедем в гости к северным оленям. На ферме вам дадут их любимое лакомство — ягель, можно будет покормить животных из рук. Для вас проведут экскурсию и расскажут об оленях. Вы также познакомитесь с обаятельными оленегонными лайками и вороном Дракошей, загадаете желание у дерева шамана. А ещё вас угостят ароматным чаем из карельских трав у костра в настоящем чуме.
В течение дня вы узнаете:
- Какие трагедии разыгрывались в Шуваловском парке и кто такая Роковая вдова
- Откуда взялись лошади и кто такие кентавры
- Почему лошади служат людям и как это изменило историю человечества
- Как жизнь народов Севера связана с и их спутниками — северными оленями, и кто такие оленегонные лайки
- Как устроен настоящий чум
- Почему ворон Дракоша думает, что он человек
- И многое другое
Кому подойдёт программа
Опыт верховой езды не имеет значения. Конная прогулка шаговая, наши лошади прекрасно знают маршрут. Экскурсия подойдёт даже новичкам и детям (интересно будет ребятам от 10 лет, но можно и младше).
Организационные детали
- Во время конной прогулки используется аудио-оборудование и наушники, поэтому вы всегда будете слышать меня
- Прогулка проводится круглый год
- Встречаемся на конюшне рядом с Шуваловским парком — сюда вы легко доберетесь самостоятельно на личном автомобиле, такси или маршрутке
- От конного клуба до фермы надо будет доехать на машине. Дорога занимает 15-20 минут. Вы можете:
— приехать на своей машине
— проехать на машине гида (3-4 человека)
— заказать транспорт с профессиональным водителем (в этом случае я также организую трансфер от и до ближайшего метро, или заберём вас по вашему адресу)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|7 000 ₽
|Дети до 12 лет
|6 000 ₽