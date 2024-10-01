О Ольга Купила билет на 13:45, нашла причал, а мне сказали, что если не наберется 8 человек — теплоход не поедет. Был выбор вернуть деньги через поддержку, либо ждать 40 минут до следующей поездки. Пришлось ждать (побоялась, что поддержка не вернет деньги, так как время экскурсии уже наступило). В целом эскурсия нормальная, аудиогид интересный, где-то на середине включили музыку, глинтвейн вкусный

Д Дмитрий

В Виктор Отличный отдых, нам очень понравилось, рекомендуем 😉

Ю Юлианна Все понравилось

В Виктория

Г Горячева Прогулка на водном судне оказалась просто восхитительной, узнала много информации об истории Петербурга, строительстве каналов, мостов, очень объемная. Капитан оправдывает своё название: очень выдержанный и эрудированный молодой чедовек.

Г Гордеева Выбрали маршрут до Лахта центра.

Ездили на теплоходе Москва 202.



1. Долго забирали пассажиров с других персов

2. В отличие от других теплоходов, даже под вантовый мост не подплыли.

3. 500 рублей пледы

D Danilova_dinka не садитесь близко к колонке, очень громко, берите на вечер, когда закат, холодно, плед 500р и он тонкий



немного потерялись, ведь непонятно указан адрес



В целом, очень все понравилось

С Светлана

С Светлана

А Алена

Н Наталья

Т Татьяна Прекрасная прогулка!

Мест хватило всем, никакой давки, все прекрасно организованно.

Потрясающие виды на вечерний город,

видели Крейсер Аврора. Впечатляет своими размерами. Подплывали к Финскому заливу, там очень красивый мост, я под впечатлением.

Не понравились только платные пледы (500 р.). Одевайтесь теплее.

Всем прекрасного отдыха и впечатлений!

С Сурайё