Приглашаем на полуторачасовую речную прогулку по Неве до Финского залива. Круиз имеет максимально продуманный и интересный маршрут.
Проложен он по исторической части Северной столицы, что позволит вам полюбоваться значимыми достопримечательностями города на Неве.
Проложен он по исторической части Северной столицы, что позволит вам полюбоваться значимыми достопримечательностями города на Неве.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:45, 13:15, 13:45, 14:45, 15:15, 15:45, 16:45, 17:15, 17:45, 18:45, 19:15, 19:45, 20:45, 21:15, 21:45
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Речная прогулка на теплоходе по Санкт-Петербургу — это настоящее приключение! Город на Неве, как известно, полон удивительных достопримечательностей и красивейших видов, которые можно увидеть только с воды. В течение этой экскурсии вы сможете насладиться красотами Северной столицы, увидеть не только знаменитые музеи и памятники архитектуры, но и множество скрытых уголков, которые доступны только с реки. Кроме того, речная прогулка на теплоходе — это прекрасная возможность отдохнуть от городской суеты и шума, понежиться на солнце, насладиться свежим воздухом и приятной компанией. Важная информация:
- В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс.
- На борт запрещено приносить любые продукты и напитки (кроме детского питания для детей не старше 2-х лет).
- На причал необходимо приходить заблаговременно – не менее, чем за 10 мин до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете.
Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Льготный (инвалиды, пенсионеры)
|500 ₽
|Детский (от 7 до 12 лет)
|500 ₽
|Взрослый (12+)
|500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание Адмиралтейства
- Дворцовый мост
- Эрмитаж
- Летний сад
- Литейный мост
- Петропавловская крепость
- Газпром-Арена
- Мост ЗСД
- Ростральные колонны
- Стрелка Васильевского острова
- Кунсткамера
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Адмиралтейская наб. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут 36 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
1 окт 2024
Купила билет на 13:45, нашла причал, а мне сказали, что если не наберется 8 человек — теплоход не поедет. Был выбор вернуть деньги через поддержку, либо ждать 40 минут до следующей поездки. Пришлось ждать (побоялась, что поддержка не вернет деньги, так как время экскурсии уже наступило). В целом эскурсия нормальная, аудиогид интересный, где-то на середине включили музыку, глинтвейн вкусный
Д
Дмитрий
23 сен 2024
В
Виктор
19 сен 2024
Отличный отдых, нам очень понравилось, рекомендуем 😉
Ю
Юлианна
14 сен 2024
Все понравилось
В
Виктория
11 сен 2024
Г
Горячева
9 сен 2024
Прогулка на водном судне оказалась просто восхитительной, узнала много информации об истории Петербурга, строительстве каналов, мостов, очень объемная. Капитан оправдывает своё название: очень выдержанный и эрудированный молодой чедовек.
Г
Гордеева
9 сен 2024
Выбрали маршрут до Лахта центра.
Ездили на теплоходе Москва 202.
1. Долго забирали пассажиров с других персов
2. В отличие от других теплоходов, даже под вантовый мост не подплыли.
3. 500 рублей пледы
Ездили на теплоходе Москва 202.
1. Долго забирали пассажиров с других персов
2. В отличие от других теплоходов, даже под вантовый мост не подплыли.
3. 500 рублей пледы
D
Danilova_dinka
7 сен 2024
не садитесь близко к колонке, очень громко, берите на вечер, когда закат, холодно, плед 500р и он тонкий
немного потерялись, ведь непонятно указан адрес
В целом, очень все понравилось
немного потерялись, ведь непонятно указан адрес
В целом, очень все понравилось
С
Светлана
7 сен 2024
С
Светлана
7 сен 2024
А
Алена
5 сен 2024
Н
Наталья
5 сен 2024
Т
Татьяна
30 авг 2024
Прекрасная прогулка!
Мест хватило всем, никакой давки, все прекрасно организованно.
Потрясающие виды на вечерний город,
видели Крейсер Аврора. Впечатляет своими размерами. Подплывали к Финскому заливу, там очень красивый мост, я под впечатлением.
Не понравились только платные пледы (500 р.). Одевайтесь теплее.
Всем прекрасного отдыха и впечатлений!
Мест хватило всем, никакой давки, все прекрасно организованно.
Потрясающие виды на вечерний город,
видели Крейсер Аврора. Впечатляет своими размерами. Подплывали к Финскому заливу, там очень красивый мост, я под впечатлением.
Не понравились только платные пледы (500 р.). Одевайтесь теплее.
Всем прекрасного отдыха и впечатлений!
С
Сурайё
26 авг 2024
О
Ольга
23 авг 2024
Легко и быстро купили билеты через интернет. Цена очень выгодная для такого теплохода и такой длинной прогулки по реке. Это хорошо.
Во время путешествия дважды причаливали и сходили-заходили люди, а также
Во время путешествия дважды причаливали и сходили-заходили люди, а также
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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