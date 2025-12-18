Вы посетите блистательный Русский Версаль — дворцово-парковый ансамбль, основанный в начале 18 века.
Познакомитесь с его историей, пройдёте по залам и погрузитесь во времена, когда здесь кипела светская жизнь. А в свободное время прогуляетесь по парку.
Он прекрасен не только в «фонтанный» период — заснеженные скульптуры и застывшие сады довершают образ ушедшей эпохи.
Описание экскурсии
Трассовая экскурсия. На пути из Петербурга вы узнаете о создании императорской резиденции и её значении в истории Российской империи. А также полюбуетесь живописной Петергофской дорогой, украшенной кружевом царских и дворянских владений (включена в список ЮНЕСКО).
Нижний парк. У вас будет свободное время для небольшой прогулки по парку, после чего вы отправитесь на экскурсию по залам дворца.
Большой Императорский дворец. Гид познакомит вас с его роскошными интерьерами, мебелью царских времён и произведениями искусства. Вы прикоснётесь к эпохе Просвещения и перенесётесь во времена, когда здесь находился центр светской жизни 18-19 веков — место, где вершились судьбы, планировали заговоры, проводились балы и ассамблеи.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Входной билет во дворец включён в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный (РФ и Беларусь)
|2650 ₽
|Пенсионеры (РФ и Беларусь)
|2500 ₽
|Студенты очной формы обучения (РФ и Беларусь)
|2100 ₽
|Школьники (РФ и Беларусь)
|2000 ₽
|Дети до 6 лет (РФ и Беларусь)
|1500 ₽
|Иностранные граждане
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 9428 туристов
Наша команда — это сплочённая группа профессионалов, занимающаяся экскурсионной деятельностью по Санкт-Петербургу и его пригородам. В основе нашей команды — гиды с профильным образованием и опытные организаторы поездок. Нам нравится, когда
