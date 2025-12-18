Мои заказы

Роскошный Петергоф: Большой императорский дворец

Осмотреть парадную резиденцию Романовых и проникнуться атмосферой Нижнего парка
Вы посетите блистательный Русский Версаль — дворцово-парковый ансамбль, основанный в начале 18 века.

Познакомитесь с его историей, пройдёте по залам и погрузитесь во времена, когда здесь кипела светская жизнь. А в свободное время прогуляетесь по парку.

Он прекрасен не только в «фонтанный» период — заснеженные скульптуры и застывшие сады довершают образ ушедшей эпохи.
Описание экскурсии

Трассовая экскурсия. На пути из Петербурга вы узнаете о создании императорской резиденции и её значении в истории Российской империи. А также полюбуетесь живописной Петергофской дорогой, украшенной кружевом царских и дворянских владений (включена в список ЮНЕСКО).

Нижний парк. У вас будет свободное время для небольшой прогулки по парку, после чего вы отправитесь на экскурсию по залам дворца.

Большой Императорский дворец. Гид познакомит вас с его роскошными интерьерами, мебелью царских времён и произведениями искусства. Вы прикоснётесь к эпохе Просвещения и перенесётесь во времена, когда здесь находился центр светской жизни 18-19 веков — место, где вершились судьбы, планировали заговоры, проводились балы и ассамблеи.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
  • Входной билет во дворец включён в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный (РФ и Беларусь)2650 ₽
Пенсионеры (РФ и Беларусь)2500 ₽
Студенты очной формы обучения (РФ и Беларусь)2100 ₽
Школьники (РФ и Беларусь)2000 ₽
Дети до 6 лет (РФ и Беларусь)1500 ₽
Иностранные граждане5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 9428 туристов
Наша команда — это сплочённая группа профессионалов, занимающаяся экскурсионной деятельностью по Санкт-Петербургу и его пригородам. В основе нашей команды — гиды с профильным образованием и опытные организаторы поездок. Нам нравится, когда
читать дальше

гости видят Петербург не только как достопримечательности на карте, но и как живой город с характером, историей и культурой. В своей работе любим дарить гостям и жителям этого прекрасного города воспоминания на долгие годы. С нетерпением ждём на наших экскурсиях!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

