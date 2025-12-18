Вы посетите блистательный Русский Версаль — дворцово-парковый ансамбль, основанный в начале 18 века. Познакомитесь с его историей, пройдёте по залам и погрузитесь во времена, когда здесь кипела светская жизнь. А в свободное время прогуляетесь по парку. Он прекрасен не только в «фонтанный» период — заснеженные скульптуры и застывшие сады довершают образ ушедшей эпохи.

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия. На пути из Петербурга вы узнаете о создании императорской резиденции и её значении в истории Российской империи. А также полюбуетесь живописной Петергофской дорогой, украшенной кружевом царских и дворянских владений (включена в список ЮНЕСКО).

Нижний парк. У вас будет свободное время для небольшой прогулки по парку, после чего вы отправитесь на экскурсию по залам дворца.

Большой Императорский дворец. Гид познакомит вас с его роскошными интерьерами, мебелью царских времён и произведениями искусства. Вы прикоснётесь к эпохе Просвещения и перенесётесь во времена, когда здесь находился центр светской жизни 18-19 веков — место, где вершились судьбы, планировали заговоры, проводились балы и ассамблеи.

Организационные детали