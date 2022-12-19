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Описание

Зимние каникулы и отпуска - период отдыха, приятных праздничных хлопот и долгожданного перерыва в делах. Что поможет отдохнуть в первую очередь в Петербурге? Лучше всего с такой задачей справятся путешествия и экскурсии! Зимние каникулы в Петербурге предоставляют возможность устроить себе и близким новогоднее путешествие мечты. Рождественские чудеса оживут на нашей экскурсии по новогоднему городу с посещением фабрики ёлочных игрушек "Ленигрушка".