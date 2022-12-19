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Описание
Зимние каникулы и отпуска - период отдыха, приятных праздничных хлопот и долгожданного перерыва в делах. Что поможет отдохнуть в первую очередь в Петербурге? Лучше всего с такой задачей справятся путешествия и экскурсии! Зимние каникулы в Петербурге предоставляют возможность устроить себе и близким новогоднее путешествие мечты. Рождественские чудеса оживут на нашей экскурсии по новогоднему городу с посещением фабрики ёлочных игрушек "Ленигрушка".
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание
Экскурсия на производство елочных игрушек
Мастер-класс по росписи шара
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: киоск "Турсервис", улица Думская, д. 2 (СТ.М. " Невс
Завершение: киоск "Турсервис", улица Думская, д. 2 (СТ.М. "Невский проспект", выход на Михайловскую улицу)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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