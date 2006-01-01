Русские усадьбы называли "приютом спокойствия, трудов и вдохновения". До сих пор эти романтические уголки с уцелевшими или восстановленными величественными домами и тенистыми аллеями живут своей размеренной загородной жизнью. Только вместо поколений, сменявших друг друга среди семейных портретов, - гости. Гости, сбежавшие от городской суеты в прошлое. Приглашаем вас познакомиться с миром русской усадьбы. Во время экскурсии 🧭 мы посещаем Ясную Поляну, Дворяниново, Мелихово и Спасское-Лутовиново. Они покорят вас уникальной историей 📖, прекрасной архитектурой, чудесными парками и цветниками, подлинными вещами, ушедшей поры.

Внимание! Экскурсия ⛳ проводится для групп от 20 человек.

Отправление из Санкт-Петербурга поездом 135А в 17:25 с Московского вокзала, время в пути 12 часов 17 минут.

Программа экскурсии из СПб в Тулу:

1 день

05:25 – прибытие поездом в Тулу на ж/д вокзал, посадка в автобус, переезд в Ясную Поляну. Размещение в музейном комплексе в одноместных-двух-трехместных номерах;

07:20 – завтрак в ресторане «Дворянская усадьба»;

08:00 – отъезд на Кочаковский Некрополь, экскурсия по семейному кладбищу Толстых, посещение Никольского храма 17 века;

9. 30 – интерактивная экскурсия по Кучерской избе «Доброму гостю хозяин рад» с чаепитием;

10. 30 – катание в экипаже по территории усадьбы;

11. 00 – экскурсия по заповеднику «Традиции русской усадьбы»;

12. 00 – мастер-класс народного творчества в кузне (флористика);

13. 00 – обед в кафе «Прешпект»;

14. 10, 14. 20 – экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» (парк, дом писателя, флигель Кузминских, самостоятельная прогулка 👣 к могиле писателя);

17. 30 – возвращение в гостиницу, свободное время;

19. 00 – ужин в ресторане «Дворянская Усадьба».

Первый день связан с осмотром самой известной дворянской усадьбы, родового имения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого - Ясной Поляной. Вместе с архитектурным ансамблем сохранился усадебный ландшафт по образцу 1910 года, последнему году жизни Толстого. Здесь он прожил более 50 лет, здесь же им созданы шедевры мировой литературы. могила писателя находится на территории усадьбы, в лесу 🌲 Старый Заказ, на краю оврага. Место своего погребения Толстой выбрал сам, связав его с памятью своего старшего брата и его историей о "зелено палочке", на которой написан секрет всеобщего счастья.

2 день

8. 00 – завтрак в ресторане «Дворянская Усадьба»;

09. 00 – отъезд в Дворяниново;

11. 00 – экскурсия по усадьбе и дому А. Т. Болотова. Чаепитие, обед – ланч-бокс с собой.

Музей-усадьба А. Т. Болотова располагается в родовом поместье, где Андрей Тимофеевич прожил большую часть своей жизни. Его имя связано с созданием пейзажного парка для внебрачного сына Екатерины II, с распространением картофеля и томатов, с созданием первого в России детского театра. здесь вас ожидает травяной чай и тульские пряники.

14. 00 – экскурсия по Государственному литературно-мемориальному музею-заповеднику А. П. Чехова «Мелихово».

18. 00 – возвращение в гостиницу;

19. 00 – ужин в ресторане «Дворянская Усадьба».

3 день

8. 00 – завтрак в ресторане «Дворянская Усадьба»;

8. 40 – отъезд в Николькое-Вяземское, экскурсия по родовому имению Толстых; Обед – ланч-бокс с собой.

13. 00 – отъезд в Спасское-Лутовиново,

14. 00 – экскурсия по Государственному музею-заповеднику И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»;

16. 30 – отъезд в Тулу;

19. 00 – ужин в ресторане «Гости» в Туле,

21. 05 – отправление поезда № 116 в Санкт-Петербург.

Прибытие в Санкт-Петербург поезда в 09:52 на Ладожский вокзал или поездом №120В в 07:30 на Ладожский вокзал.

Поезд подбирается под каждую группу!

Стоимость ж/д билетов надо всегда уточнять на официальном сайте РЖД. Школьные билеты 🎫 по ученическим справкам продаются со скидкой 50%.

В Туле предоставляется возможность приобрести сувениры 🎁 - тульские пряники в специализированном магазине.

Тульский пряник - это удивительное народное лакомство, которое было желанно и на царском пиру, и на столе самой бедной крестьянской семьи. Надо заметить, что аналога русского печатного пряника в западноевропейской кухне 🥧 нет. Редкий хозяин, возвращаясь с ярмарки, не вез домой гостинцы, среди которых обязательно были пряники, которые с нетерпением ждала детвора. Тульский пряник уже к концу XIX века стал именем собственным. Он делался чуть крупнее остальных, был насыщенного коричневого цвета, блестящим, с покрывавшей его белой застывшей "пеной" сладкой сахарной глазури, с фестонами по краям, с разнообразной фруктово-ягодной начинкой.

Рецептов пряника существовало множество, многие из них держались мастерами-пряничниками в секрете. Причем особо ценилось не наличие в рецепте редких и дорогих добавок, а тонкости самой технологии изготовления: пропорции, температура и время выпечки.

Сегодня тульский пряник стал национальным брендом. Его выпускают четыре городских предприятия. Так что свежайшие ароматные сувениры вам гарантированы.

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