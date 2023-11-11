Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"

Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии

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В историческом парке «Бастион», который знакомит с эпохой Средневековья, вы посмотрите на доспехи и костюмы, поучаствуете в увлекательных мастер-классах.

Вас ждут развлечения для всей семьи, дегустация медовухи, тематические фотозоны, тир и многое другое. А в первый день мы посетим легендарную достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала».

Увидим средневековую крепость, полюбуемся водопадами Ахвенкоски и заглянем в дом, где воссозданы финские интерьеры и в чьей пекарне испекут калитки специально для нас.
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Ближайшие даты:
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Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.
Информация о времени, месте посадки, номере автобуса и имени гида приходит в виде смс на контактный номер вечером до 20:00 накануне дня выезда.
При себе необходимо иметь паспорт.
Рассадка в автобусе свободная, места на первых трёх рядах можно забронировать за доплату.
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени — не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами — неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении на дорогах и другими непредвиденными факторами.
Фирма не несёт ответственности за задержки, связанные с дорожной ситуацией.
Форма одежды — удобная, тёплая, по сезону.
В Карелии вас ждет серпантинная дорога, заблаговременно рекомендуем запастись средствами от укачивания.
Туроператор оставляет за собой право изменить время и очерёдность посещения указанных объектов без изменения общего объёма оказываемых услуг.

Программа тура по дням

1 день

Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»

Встречаемся и отправляемся в Приозёрск. По пути вы послушаете рассказ об истории Санкт-Петербурга, Казанском соборе, Дворцовой площади, Адмиралтействе. По приезде посетим средневековую крепость Корела — главную достопримечательность города, построенную в 13-м веке и принадлежавшую шведам, финнам и русским. Здесь же находится историко-краеведческий музей, с экспонатами которого вы тоже познакомитесь.

После побываем в доме-музее в посёлке Элисенваара с воссозданным финским интерьером и атмосферой сельской жизни прошлого столетия. Вы узнаете его историю и почаёвничаете с традиционными карельскими калитками, испечёнными на пекарне прямо в доме. Рассмотрите предметы быта, ремесленные инструменты, кованые дверные таблички с именами жителей, множество фотографий и открыток.

По дороге в город Сортавала вы увидите лютеранскую кирху Яккима, а по прибытии пообедаем (у вас будет возможность заказать комплексный обед или пообедать самостоятельно).

Около 16:30 отправимся к четырём водопадам Ахвенкоски, находящимся в месте разлива реки Тохмайоки. Вы полюбуетесь перекатами вод по каменистым валам и послушаете их успокаивающий шум. Желающие прогуляются по висящим мостикам (за доплату).

Через час прибудем в знаменитый горный парк «Рускеала», который называют жемчужиной Северного Приладожья: великолепные карельские пейзажи, живописные мраморные скалы «цвета белой ночи», изумрудные воды глубокого карьера — его красота завораживает! У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по мраморным аллеям и посетить, при желании, дополнительные экскурсии и световое шоу.

Вечером, около 19:00-21:00 разместимся в отеле. Свободное время.

Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»
2 день

Исторический парк «Бастiонъ»

После завтрака отправляемся в исторический парк «Бастiонъ». Это интерактивное пространство знакомит с эпохой Средневековья: здесь можно узнать, как жили, чем занимались и что чувствовали люди в то время.
Вы сможете заглянуть в гончарную мастерскую и поучаствовать в увлекательных мастер-классах: по изготовлению кованных изделий, работе с горном, чеканке копии исторической монеты. В тире можно пострелять из лука и арбалета, посоревноваться в метании копий и топоров.

Каждые полчаса тут проводят дегустации медовухи — безалкогольного хмельного напитка. Вы узнаете о культуре викингов, их обычаях пирования, а также об особых методах приготовления медовухи, популярных в 9 веке.

На территории парка желающие посетят: Музей эпохи викингов «Крепость черного медведя», Музей советско-финляндских конфликтов «Четыре фронта», экоплощадку «Каменный век», выставку «Тайная жизнь насекомых». Вы погрузитесь в атмосферу прошлого, посмотрите на историческое оружие, доспехи и костюмы.

После развлечений и гуляний едем обратно в Санкт-Петербург (старт в 18:00). По дороге заглянем в магазин форелевого хозяйства, где вы сможете приобрести свежую рыбу и икру, а также в магазин карельских настоек и бальзамов. Ориентировочное время прибытия в Петербург — 23:00-00:00.

Исторический парк «Бастiонъ»Исторический парк «Бастiонъ»Исторический парк «Бастiонъ»Исторический парк «Бастiонъ»Исторический парк «Бастiонъ»Исторический парк «Бастiонъ»Исторический парк «Бастiонъ»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция метро «Проспект Просвещения», 07:30
Завершение: Санкт-Петербург, 23:00-00:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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