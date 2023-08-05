Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга (автобус и «Метеор»)

Групповая экскурсия из Санкт-Петербурга на Валаам: Уникальный архипелаг островов

4.6
181 отзыв
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Ответы на вопросы
Валаам — удивительный архипелаг островов в Ладожском озере. Сюда приезжают, чтобы насладиться спокойствием и посетить Валаамский монастырь. Предлагаем вам отправится в однодневное путешествие из Петербурга на Валаам. Насладитесь красотой архитектуры монастыря — ощутите спокойствие и безмятежность.
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга (автобус и «Метеор»)
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга (автобус и «Метеор»)
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга (автобус и «Метеор»)
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга (автобус и «Метеор»)
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга (автобус и «Метеор»)
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга (автобус и «Метеор»)
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Остров Валаам
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Гора Фавор
  • Святые врата
  • Знаменская часовня
  • Никольский скит
  • Храм Николая Чудотворца
  • Яблоневый сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа на один день для тех, кто желает познакомиться со знаменитым святым местом – Валаамским монастырем. Он располагается на территории живописного архипелага в Ладожском озере, где красота природы гармонично соединяется с красотой архитектуры монастырского ансамбля. Вы быстро и с комфортом доберетесь до обители и обратно из Санкт-Петербурга. Трансфер включен в стоимость тура.
INFO Внимание! В связи с частыми неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере, экскурсионная программа может начаться раньше или позже заявленного в туре времени, при этом полностью сохраняется объем предоставляемых услуг!
Точное время отправления вам будет отправлено в СМС-сообщении накануне выезда.

Экскурсия актуальна с мая по ноябрь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы).
  • Трансфер на «Метеоре» по маршруту Приозерск — о. Валаам — Приозерск.
  • Сопровождение официального гида острова Валаам во время экскурсии по острову.
  • Обед в монастырской трапезной.
  • Свободное время для осмотра крепости Корела в Приозерске.
  • Полная экскурсия по о. Валаам с посещением Спасо-Преображенского собора, Никольского скита, Храма Николая Чудотворца
Что не входит
  • Питание в кафе Приозерска.
  • Личные расходы.
  • Посещение других объектов, не входящих в стоимость тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • INFO Внимание! В связи с частыми неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере, экскурсионная программа может начаться раньше или позже заявленного в туре времени, при этом полностью сохраняется объем предоставляемых услуг!
  • Точное время отправления вам будет отправлено в СМС-сообщении накануне выезда.
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 181 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
128
4
38
3
10
2
3
1
2
Ш
5 авг 2023
Валаам прекрасен своей суровой природой и безграничными возможностями человека не поддаваться ей. Дорога непростая, особенно обратно. Вернувшись в Санкт-Петербург после 12, не успели на последний поезд метро.
Спасибо гиду Николаю за погружение в нюансы Истории нашей Родины.
С
1 авг 2023
Все что касается нашей природы- все бесподобно. Организация у Спутника на высоте. Все стыковки отработаны без накладок. Не нравится ранний выезд, объявляемый накануне вечером. Знал бы заранее- отказался бы. Мало Подъем ни свет, ни заря. Такси увеличило стоимость путевки. Нет худа без добра: вернулись рано. Перенос поездки с субботы на воскресенье (как узнали о волнении на Ладоге за два дня?) Никак не сказался на стоимости путевки. Помнится в субботу она выше. Платил по субботнему тарифу. Экскур
И
1 авг 2023
Добрый вечер, хочу выразиться огромную благодарность за такую прекрасную экскурсию, с погодой нам повезло, Валаам встретит солнышком и своей светлой и душевной атмосферой!
Н
1 авг 2023
Красоту карельской природы, величие храмов и узнала немного об Валааме о его жизни и служении.
Н
30 июля 2023
экскурсия была забронирована на 29.07.23. Собирались втроем. Ужасная организация,Скан тур ничего на знал,что поездка отменена. 28.07.23 поступали смс с разным временем отъезда,в результате в 21час поступила смс с информацией-сломан катер. Скан тур не подтвердил эту информацию. Утром 29.07.23 бегала по адресу Лиговский 10,искала автобус 135. С трудом дозвонилась до гида,который и сообщил,что экскурсия отменена.
П
28 июля 2023
Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Владиславу. Не каждый умеет настолько интересно доносить инфориацию.
O
28 июля 2023
А
28 июля 2023
Были на экскурсии 27.07.23. на Валаам вначале были шокированы переносом времени на раннее,, а в результате пришли к выводу, что это даже лучше! В восторге от нашего гида Владислава! Узнали от него очень много нового и интересного, самое приятное, что на обратном пути он тоже не молчал. Кроме информации он создаёт теплую атмосферу доброжелательности и позитива. Спасибо, Владислав. На острове нас сопровождала гид Татьяна́, влюбленная в остров, очень много знающая, искренняя и восхитительный гид.
А
22 июля 2023
Н
22 июля 2023
Здравствуйте,нам все очень понравилось. Но в качестве совета-в смс прописывание номер автобуса,а не то,что написано на лобовом стекле. Либо указывайте,что это табличка с рейсовым номером. Не вводите людей в заблуждение. Люди смотрят на транспортный номер,а не на бумажку на стекле
А
22 июля 2023
Хороший комфортабельный автобус. Все прошло вовремя, без задержек, т. е. все четко отлажено. За сутки пришло смс о переносе выезда на 5.30, что заставило живущих на "островах", а не на "материке", немного поволноваться из-за разведенных мостов и отсутствия метро в такую рань. Но, как выяснилось позже, это спасло нас от пробок как по дороге туда, так и обратно. Гид Владислав оставил также положительное впечатление. Рассказывал интересную информацию по дороге. Рекомендую. Валаам стоит посетить
А
21 июля 2023
Н
21 июля 2023
Валаам очегь понравился. Гид Лариса- замечательно. Неожиданно было изменение времени отправления от Питера. Пришлось брать такси. В общем и целом, поездка понравилась.. ольшре спасибо.
Н
19 июля 2023
А
18 июля 2023
От экскурсии только положительные впечатления. Накануне вечером пришло смс с данными гида и автобуса (по факту номер автобуса оказался другой). Был ранний выезд в 5.30. По дороге гид Наталья очень подробно рассказывала о Карелии. На Валааме нас встретили местные гиды - очень интересная экскурсия, даже с учетом того, что в этот день на острове был Патриарх Кирилл. Что хотелось бы изменить: побольше свободного времени на Валааме. Вместо отменённого обеда можно было предложить сухпаек.
Ещё 166 отзывов

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