Групповая экскурсия из Санкт-Петербурга на Валаам: Уникальный архипелаг островов
Валаам — удивительный архипелаг островов в Ладожском озере. Сюда приезжают, чтобы насладиться спокойствием и посетить Валаамский монастырь. Предлагаем вам отправится в однодневное путешествие из Петербурга на Валаам. Насладитесь красотой архитектуры монастыря — ощутите спокойствие и безмятежность.
Ближайшие даты:
15
авг
авг
16
авг
авг
17
авг
авг
18
авг
авг
19
авг
авг
20
авг
авг
21
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Остров Валаам
- Спасо-Преображенский монастырь
- Гора Фавор
- Святые врата
- Знаменская часовня
- Никольский скит
- Храм Николая Чудотворца
- Яблоневый сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа на один день для тех, кто желает познакомиться со знаменитым святым местом – Валаамским монастырем. Он располагается на территории живописного архипелага в Ладожском озере, где красота природы гармонично соединяется с красотой архитектуры монастырского ансамбля. Вы быстро и с комфортом доберетесь до обители и обратно из Санкт-Петербурга. Трансфер включен в стоимость тура.
INFO Внимание! В связи с частыми неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере, экскурсионная программа может начаться раньше или позже заявленного в туре времени, при этом полностью сохраняется объем предоставляемых услуг!
Точное время отправления вам будет отправлено в СМС-сообщении накануне выезда.
Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы).
- Трансфер на «Метеоре» по маршруту Приозерск — о. Валаам — Приозерск.
- Сопровождение официального гида острова Валаам во время экскурсии по острову.
- Обед в монастырской трапезной.
- Свободное время для осмотра крепости Корела в Приозерске.
- Полная экскурсия по о. Валаам с посещением Спасо-Преображенского собора, Никольского скита, Храма Николая Чудотворца
- Что не входит
- Питание в кафе Приозерска.
- Личные расходы.
- Посещение других объектов, не входящих в стоимость тура
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10Завершение: м. пл. Восстания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Экскурсия актуальна с мая по ноябрьЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- INFO Внимание! В связи с частыми неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере, экскурсионная программа может начаться раньше или позже заявленного в туре времени, при этом полностью сохраняется объем предоставляемых услуг!
- Точное время отправления вам будет отправлено в СМС-сообщении накануне выезда.
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
- ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 181 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шарифуллина
5 авг 2023
Валаам прекрасен своей суровой природой и безграничными возможностями человека не поддаваться ей. Дорога непростая, особенно обратно. Вернувшись в Санкт-Петербург после 12, не успели на последний поезд метро.
Спасибо гиду Николаю за погружение в нюансы Истории нашей Родины.
Спасибо гиду Николаю за погружение в нюансы Истории нашей Родины.
С
Скороходов
1 авг 2023
Все что касается нашей природы- все бесподобно. Организация у Спутника на высоте. Все стыковки отработаны без накладок. Не нравится ранний выезд, объявляемый накануне вечером. Знал бы заранее- отказался бы. Мало Подъем ни свет, ни заря. Такси увеличило стоимость путевки. Нет худа без добра: вернулись рано. Перенос поездки с субботы на воскресенье (как узнали о волнении на Ладоге за два дня?) Никак не сказался на стоимости путевки. Помнится в субботу она выше. Платил по субботнему тарифу. Экскур
И
Ирина
1 авг 2023
Добрый вечер, хочу выразиться огромную благодарность за такую прекрасную экскурсию, с погодой нам повезло, Валаам встретит солнышком и своей светлой и душевной атмосферой!
Н
Наталья
1 авг 2023
Красоту карельской природы, величие храмов и узнала немного об Валааме о его жизни и служении.
Н
Наталья
30 июля 2023
экскурсия была забронирована на 29.07.23. Собирались втроем. Ужасная организация,Скан тур ничего на знал,что поездка отменена. 28.07.23 поступали смс с разным временем отъезда,в результате в 21час поступила смс с информацией-сломан катер. Скан тур не подтвердил эту информацию. Утром 29.07.23 бегала по адресу Лиговский 10,искала автобус 135. С трудом дозвонилась до гида,который и сообщил,что экскурсия отменена.
П
Павел
28 июля 2023
Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Владиславу. Не каждый умеет настолько интересно доносить инфориацию.
O
Olga.nau
28 июля 2023
А
Андрей
28 июля 2023
Были на экскурсии 27.07.23. на Валаам вначале были шокированы переносом времени на раннее,, а в результате пришли к выводу, что это даже лучше! В восторге от нашего гида Владислава! Узнали от него очень много нового и интересного, самое приятное, что на обратном пути он тоже не молчал. Кроме информации он создаёт теплую атмосферу доброжелательности и позитива. Спасибо, Владислав. На острове нас сопровождала гид Татьяна́, влюбленная в остров, очень много знающая, искренняя и восхитительный гид.
А
Андрей
22 июля 2023
Н
Наталья
22 июля 2023
Здравствуйте,нам все очень понравилось. Но в качестве совета-в смс прописывание номер автобуса,а не то,что написано на лобовом стекле. Либо указывайте,что это табличка с рейсовым номером. Не вводите людей в заблуждение. Люди смотрят на транспортный номер,а не на бумажку на стекле
А
Анна
22 июля 2023
Хороший комфортабельный автобус. Все прошло вовремя, без задержек, т. е. все четко отлажено. За сутки пришло смс о переносе выезда на 5.30, что заставило живущих на "островах", а не на "материке", немного поволноваться из-за разведенных мостов и отсутствия метро в такую рань. Но, как выяснилось позже, это спасло нас от пробок как по дороге туда, так и обратно. Гид Владислав оставил также положительное впечатление. Рассказывал интересную информацию по дороге. Рекомендую. Валаам стоит посетить
А
Алексей
21 июля 2023
Н
Надежда
21 июля 2023
Валаам очегь понравился. Гид Лариса- замечательно. Неожиданно было изменение времени отправления от Питера. Пришлось брать такси. В общем и целом, поездка понравилась.. ольшре спасибо.
Н
Наталья
19 июля 2023
А
Анфиса
18 июля 2023
От экскурсии только положительные впечатления. Накануне вечером пришло смс с данными гида и автобуса (по факту номер автобуса оказался другой). Был ранний выезд в 5.30. По дороге гид Наталья очень подробно рассказывала о Карелии. На Валааме нас встретили местные гиды - очень интересная экскурсия, даже с учетом того, что в этот день на острове был Патриарх Кирилл. Что хотелось бы изменить: побольше свободного времени на Валааме. Вместо отменённого обеда можно было предложить сухпаек.
Ещё 166 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
На автобусе
На выходные
На весь день
В Валаам на метеоре
Валаам и Кижи
В Карелию на выходные
Активные туры в Карелию
Петербург + Карелия
Валаам однодневные
Туры в Карелию на двоих
Туры на Валаам на 2 дня
Туры на автобусе на Валаам
Кижи, Валаам и Соловки
На метеоре
Водные развлечения
Остров Валаам
Популярные места
Выездные
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Мини-группа
3 часа
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
на Площади Искусств
18 авг
21 авг
23 авг
24 авг
2 950₽ за человека
Групповая
2 часа
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Невский просп. , д. 106
Сегодня
Завтра
15 авг
16 авг
990₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Альтернативная история Санкт-Петербурга
трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Завтра
18 авг
19 авг
20 авг
7 500₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании