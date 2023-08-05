Программа на один день для тех, кто желает познакомиться со знаменитым святым местом – Валаамским монастырем. Он располагается на территории живописного архипелага в Ладожском озере, где красота природы гармонично соединяется с красотой архитектуры монастырского ансамбля. Вы быстро и с комфортом доберетесь до обители и обратно из Санкт-Петербурга. Трансфер включен в стоимость тура.

INFO Внимание! В связи с частыми неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере, экскурсионная программа может начаться раньше или позже заявленного в туре времени, при этом полностью сохраняется объем предоставляемых услуг!

Точное время отправления вам будет отправлено в СМС-сообщении накануне выезда.