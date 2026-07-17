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другие группы не мешают просмотру дворца, экскурся на высоком уровне.

После посетили магазин янтаря, считаю, что зря потратили 20 минут, лучше это время потратить на прогулку по парку.

Затем прогулялись по Михайловскому парку и дворцу, экскурсовод в Михайловском дворце впечатлила невероятно, она как-будто переместила нас в эпоху жителей дворца, шикарно провели время.

На всем протяжении дня с нами был экскурсовод Светлана, очень интересно рассказала про Питер и окресности, где мы проезжали на автобусе.

С детьми эта экскурся скорее не подойдет, детям будет тяжело, у взрослых под конец уже чувствовалась усталость, с детьми подросткового возраста там можно классно провести время.

Автобус комфортный и с кондиционером, доехали туда и обратно очень быстро.

Рекомендую эту экскурсию!