Давайте проведём целый день в блистательных императорских резиденциях! Сперва мы прогуляемся по залам Екатерининского дворца и побываем в Янтарной комнате, а затем — по дворцовым паркам с изысканными беседками, мостиками и китайскими павильонами. После этого желающие смогут присоединиться к экскурсии по Александровскому дворцу.
Описание билетаПолноценный экскурсионный день в Царском селе с экскурсией по Екатеринскому дворцу с посещением Янтарной комнаты. Прогулка-экскурсия по Екатерининсокму парку - парковая зона, скульптура и павильоны. Прогулка- экскурсия по Александровскому парку - китайские павильоны и мостики, Экскурсия (по желанию) по Александровскому дворцу. Екатерининский дворец – шедевр русского барокко XVIII века, летняя резиденция любимая многими российскими монархами, но особенно дамами – Екатериной I, Елизаветой Петровной и Екатериной II. Роскошь и великолепие, барокко во всем блеске – это не только изумительная Янтарная комната, но и Золотая анфилада, и Большой зал на 800 метров для балов… Янтарная комната – кабинет, который собирался не одним поколением монархов, утерянный и вновь воссозданный по чертежам и эскизам, фотографиям в течение 24 лет – рукотворное чудо. Александровский дворец – дворец с двухсотлетней историей, построенный при Екатерине II к бракосочетанию любимого внука и будущего императора Александра I. В свое время убранству и интерьерам уделил особое внимание и Николай I, впоследствии для будущего императора Александра III дворец стал великокняжеской резиденцией, а далее и постоянной резиденцией императора Николая II. Совсем недавно завершены работы первой очереди реставрации. Важная информация:
- Обратите внимание: льготные категории гостей необходимо подтвердить документом (в поездке обязательно необходимы: паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей, продленные студенческие билеты ОЧНОЙ формы обучения для учащихся вузов, колледжей, кадетских корпусов и под.). Если оригинала льготного документа нет с собой в поездке, то оплачивается стандартный билет.
- Накануне (до 20:00) вам придёт смс с именем и телефоном гида, номером автобуса, временем и местом отправления.
Согласно календарю
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царское село
- Екатерининский парк
- Камеронова галерея
- Агатовы комнаты
- Чесменская колонна
- Екатерининский дворец
- Янтарная комната
- Золотая анфилада
- Александровский парк
- Александровский дворец
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Путевая экскурсия от нашего гида («Царское Село - жемчужина пригородов Петербурга»)
- Прогулка-экскурсия по Екатерининскому парку, экскурсия по Екатерининскому дворцу, посещение Янтарной комнаты
- Прогулка-экскурсия по Александровскому парку
- Экскурсия по Александровскому дворцу (по желанию)
Что не входит в цену
- Входной билет в Александровский дворец (по желанию):/n Взрослые - 800 руб. /n Льготные - 500 руб. /n Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /n Дети младше 7 лет - бесплатно.
Место начала и завершения?
Пл. Островского, 6
Когда и как рано покупать?
Когда: Согласно календарю
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Обратите внимание: льготные категории гостей необходимо подтвердить документом (в поездке обязательно необходимы: паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей, продленные студенческие билеты ОЧНОЙ формы обучения для учащихся вузов, колледжей, кадетских корпусов и под.). Если оригинала льготного документа нет с собой в поездке, то оплачивается стандартный билет
- Накануне (до 20:00) вам придёт смс с именем и телефоном гида, номером автобуса, временем и местом отправления
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 330 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хотели бы выразить огромную благодарность нашему гиду Светлане за чудесную экскурсию, было очень интересно и познавательно, а как подавалась информация… это выше всяких похвал!!! Слушали и наслаждались, день пролетел на одном дыхании. Ни секунды не пожалели что провели этот день с Вами спасибо огромное!!! Рекомендуем всем!!!
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И
Экскурсия, которую провела Светлана -это космос просто! Мы в восторге! Такого уровня профессионализма давно не встречали, а точнее вообще не встречали. Хотя посещаем экскурсии регулярно дома в Москве и не
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Е
Были на экскурсии 25 июня. Все замечательно, не пожалели, что выбрали именно 10 часовую. гуляли, наслаждались красотами парка, озерами, великолепием дворцов. ☀️🌳🌳🌳Нам очень повезло с гидом, который сопровождал нас всю
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Д
Были на экскурсии Царское село: Екатеринский дворец, 2 парка (Екатерининский и Александровский) + Александровский дворец (по желанию). Что хотелось бы отметить в первую очередь, прекрасная организация самой поездки, все чётко,
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Ю
Очень интересная, наполненная экскурсия. Всем советую. С гидом Светлана экскурсия представилась как маленькое путешествие во времена царей, императоров и дворцовых переворотов. Посещение Екатериновского дворца, парка в том числе Александровского дворца
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Е
Побывали в Царском селе, прогулялись по парку, зашли в несколько построек внутри парка, затем посетили Екатерининский дворец. Народа в дворце просто огромное количество, но благодаря продуманным маршрутам и сотрудникам музея
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