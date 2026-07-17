День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца

Проведите целый день в Царском селе на групповой экскурсии из Санкт-Петербурга
Давайте проведём целый день в блистательных императорских резиденциях! Сперва мы прогуляемся по залам Екатерининского дворца и побываем в Янтарной комнате, а затем — по дворцовым паркам с изысканными беседками, мостиками и китайскими павильонами. После этого желающие смогут присоединиться к экскурсии по Александровскому дворцу.
4.8
330 отзывов
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца

Описание билета

Полноценный экскурсионный день в Царском селе с экскурсией по Екатеринскому дворцу с посещением Янтарной комнаты. Прогулка-экскурсия по Екатерининсокму парку - парковая зона, скульптура и павильоны. Прогулка- экскурсия по Александровскому парку - китайские павильоны и мостики, Экскурсия (по желанию) по Александровскому дворцу. Екатерининский дворец – шедевр русского барокко XVIII века, летняя резиденция любимая многими российскими монархами, но особенно дамами – Екатериной I, Елизаветой Петровной и Екатериной II. Роскошь и великолепие, барокко во всем блеске – это не только изумительная Янтарная комната, но и Золотая анфилада, и Большой зал на 800 метров для балов… Янтарная комната – кабинет, который собирался не одним поколением монархов, утерянный и вновь воссозданный по чертежам и эскизам, фотографиям в течение 24 лет – рукотворное чудо. Александровский дворец – дворец с двухсотлетней историей, построенный при Екатерине II к бракосочетанию любимого внука и будущего императора Александра I. В свое время убранству и интерьерам уделил особое внимание и Николай I, впоследствии для будущего императора Александра III дворец стал великокняжеской резиденцией, а далее и постоянной резиденцией императора Николая II. Совсем недавно завершены работы первой очереди реставрации. Важная информация:
  • Обратите внимание: льготные категории гостей необходимо подтвердить документом (в поездке обязательно необходимы: паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей, продленные студенческие билеты ОЧНОЙ формы обучения для учащихся вузов, колледжей, кадетских корпусов и под.). Если оригинала льготного документа нет с собой в поездке, то оплачивается стандартный билет.
  • Накануне (до 20:00) вам придёт смс с именем и телефоном гида, номером автобуса, временем и местом отправления.

Согласно календарю

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Царское село
  • Екатерининский парк
  • Камеронова галерея
  • Агатовы комнаты
  • Чесменская колонна
  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
  • Золотая анфилада
  • Александровский парк
  • Александровский дворец
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Путевая экскурсия от нашего гида («Царское Село - жемчужина пригородов Петербурга»)
  • Прогулка-экскурсия по Екатерининскому парку, экскурсия по Екатерининскому дворцу, посещение Янтарной комнаты
  • Прогулка-экскурсия по Александровскому парку
  • Экскурсия по Александровскому дворцу (по желанию)
Что не входит в цену
  • Входной билет в Александровский дворец (по желанию):/n Взрослые - 800 руб. /n Льготные - 500 руб. /n Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /n Дети младше 7 лет - бесплатно.
Место начала и завершения?
Пл. Островского, 6
Когда и как рано покупать?
Когда: Согласно календарю
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Обратите внимание: льготные категории гостей необходимо подтвердить документом (в поездке обязательно необходимы: паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей, продленные студенческие билеты ОЧНОЙ формы обучения для учащихся вузов, колледжей, кадетских корпусов и под.). Если оригинала льготного документа нет с собой в поездке, то оплачивается стандартный билет
  • Накануне (до 20:00) вам придёт смс с именем и телефоном гида, номером автобуса, временем и местом отправления
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 330 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Хотели бы выразить огромную благодарность нашему гиду Светлане за чудесную экскурсию, было очень интересно и познавательно, а как подавалась информация… это выше всяких похвал!!! Слушали и наслаждались, день пролетел на одном дыхании. Ни секунды не пожалели что провели этот день с Вами спасибо огромное!!! Рекомендуем всем!!!
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И
Экскурсия, которую провела Светлана -это космос просто! Мы в восторге! Такого уровня профессионализма давно не встречали, а точнее вообще не встречали. Хотя посещаем экскурсии регулярно дома в Москве и не
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только. Свой город ещё изучать и изучать. И Санкт-Петербург обожаем. В общем, есть с кем и с чем сравнить. Так вот, Светлана талантище от Бога!!! Очень легко и интересно преподносит материал. Просто золото! Подарила незабываемый день! Водителю Олегу также выражаем благодарность! Яркотур, Вам низкий поклон за эти впечатления и за Ваш труд и труд Ваших специалистов! Держите марку! Мы Вам доверяем!

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Е
Были на экскурсии 25 июня. Все замечательно, не пожалели, что выбрали именно 10 часовую. гуляли, наслаждались красотами парка, озерами, великолепием дворцов. ☀️🌳🌳🌳Нам очень повезло с гидом, который сопровождал нас всю
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экскурсию. Игорь оказался Очень эрудирован, прекрасный организатор, заботливый. В плане организации всего дня все было четко и конкретно, потеряться с ним невозможно)) Интересно и доходчиво, с шутками, в красках преподносил интересные исторические факты, о жизни императорских особ, о Пушкине который 6 лет учился в Царском селе, читал наизусть его стихи и цитаты из произведений поэтов. Было здорово! Браво Игорь и огромное спасибо за прекрасное знакомство с величием и великолепием Царского села! 🌷🌷🌷Теперь уже есть с чем сравнивать, далее были на других экскурсиях, но именно эта запомнилась и оставила очень приятное послевкусие 🥰

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Д
Были на экскурсии Царское село: Екатеринский дворец, 2 парка (Екатерининский и Александровский) + Александровский дворец (по желанию). Что хотелось бы отметить в первую очередь, прекрасная организация самой поездки, все чётко,
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ясно и понятно. Прекрасный, знающий экскурсовод Ольга Борисовна. Ну и конечно же цель нашего путешествия Екатеринский дворец: прекрасный, бьющий в глаза показаной роскошью. Александровский дворец более современный, уютный, семейный. Есть ощущение, что хозяева дворца вот-вот должны вернуться с прогулки или из поездки. Нисколько не пожалели, что взяли дополнительно экскурсию в этот дворец. В нем продолжаются реставрационные работы, и мы были только в восточном крыле, но оно того стоит. Прекрасный Екатеринский парк, по которому хочется гулять и гулять, красивый, ухоженный и более дикий Александровский парк. В общем, спасибо за экскурсию.

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Ю
Очень интересная, наполненная экскурсия. Всем советую. С гидом Светлана экскурсия представилась как маленькое путешествие во времена царей, императоров и дворцовых переворотов. Посещение Екатериновского дворца, парка в том числе Александровского дворца
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никого не оставит равнодушным и подарит много эмоций. Здесь ты понимаешь, какая русская культура глубокая, мощная. И какой стиль и красоту творили, и постарались сохранить для нас люди, что делали реставрацию, уберегли сокровища, и стараются и сейчас об этом с таким энтузиазмом, азартом рассказать. Спасибо всем, кто организовывает и сопровождает данную экскурсию.

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Е
Побывали в Царском селе, прогулялись по парку, зашли в несколько построек внутри парка, затем посетили Екатерининский дворец. Народа в дворце просто огромное количество, но благодаря продуманным маршрутам и сотрудникам музея
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другие группы не мешают просмотру дворца, экскурся на высоком уровне.
После посетили магазин янтаря, считаю, что зря потратили 20 минут, лучше это время потратить на прогулку по парку.
Затем прогулялись по Михайловскому парку и дворцу, экскурсовод в Михайловском дворце впечатлила невероятно, она как-будто переместила нас в эпоху жителей дворца, шикарно провели время.
На всем протяжении дня с нами был экскурсовод Светлана, очень интересно рассказала про Питер и окресности, где мы проезжали на автобусе.
С детьми эта экскурся скорее не подойдет, детям будет тяжело, у взрослых под конец уже чувствовалась усталость, с детьми подросткового возраста там можно классно провести время.
Автобус комфортный и с кондиционером, доехали туда и обратно очень быстро.
Рекомендую эту экскурсию!

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