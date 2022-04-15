Полноценный экскурсионный день в Царском селе с экскурсией по Екатеринскому дворцу с посещением Янтарной комнаты. Прогулка-экскурсия по Екатерининсокму парку - парковая зона, скульптура и павильоны. Прогулка- экскурсия по Александровскому парку - китайские павильоны и мостики, Экскурсия (по желанию) по Александровскому дворцу.

Екатерининский дворец – шедевр русского барокко XVIII века, летняя резиденция любимая многими российскими монархами, но особенно дамами – Екатериной I, Елизаветой Петровной и Екатериной II. Роскошь и великолепие, барокко во всем блеске – это не только изумительная Янтарная комната, но и Золотая анфилада, и Большой зал на 800 метров для балов…

Янтарная комната – кабинет, который собирался не одним поколением монархов, утерянный и вновь воссозданный по чертежам и эскизам, фотографиям в течение 24 лет – рукотворное чудо.

Александровский дворец – дворец с двухсотлетней историей, построенный при Екатерине II к бракосочетанию любимого внука и будущего императора Александра I. В свое время убранству и интерьерам уделил особое внимание и Николай I, впоследствии для будущего императора Александра III дворец стал великокняжеской резиденцией, а далее и постоянной резиденцией императора Николая II. Совсем недавно завершены работы первой очереди реставрации.

Программа:

9.00 Выезд на комфортабельном туристическом автобусе из центра Петербурга.

10.00 – 14.00

Екатерининский парк – прогулка с гидом по регулярной части парка. Увидим Камеронову галерею, Холодные бани, Чесменскую колонну, Грот, Эрмитаж и многое другое.

Екатерининский дворец – экскурсия по дворцу: роскошные апартаменты дворца, Золотая анфилада и Янтарная комната.

14.00 Обеденное время. Возможности пообедать прямо в Екатерининском парке, имеется ряд кафе.

15.00 – 18.00

Александровский парк и дворец (по желанию). Прогулка по парку произведет неизгладимое впечатление на любителей найти нечто своеобразное. Например, Белую башню, построенную для детей Николая I, для игр и занятий – мастерская живописи, телескоп для занятий астрономией… Также можно поискать Драконов мост или Малые китайские мосты – фотографии будут превосходными.

Для тех же, кто хотел бы больше времени провести в Екатерининском парке – гид сориентирует по посещению Агатовых комнат, Знаменской церкви.

19.00 Прибытие в Санкт-Петербург