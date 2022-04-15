Царское село: Екатерининский дворец (Янтарная комната) и парк, Александровский дворец и парк

Царское село

Групповая
Царское село: Екатерининский дворец (Янтарная комната) и парк, Александровский дворец и парк
Царское село: Екатерининский дворец (Янтарная комната) и парк, Александровский дворец и парк
Царское село: Екатерининский дворец (Янтарная комната) и парк, Александровский дворец и парк
Царское село: Екатерининский дворец (Янтарная комната) и парк, Александровский дворец и парк
Царское село: Екатерининский дворец (Янтарная комната) и парк, Александровский дворец и парк

Что вас ожидает 🤩

  • Царское село
  • Екатерининский парк
  • Камеронова галерея
  • Агатовы комнаты
  • Чесменская колонна
  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
  • Золотая анфилада
  • Александровский парк
  • Александровский дворец
Полноценный экскурсионный день в Царском селе с экскурсией по Екатеринскому дворцу с посещением Янтарной комнаты. Прогулка-экскурсия по Екатерининсокму парку - парковая зона, скульптура и павильоны. Прогулка- экскурсия по Александровскому парку - китайские павильоны и мостики, Экскурсия (по желанию) по Александровскому дворцу.
Екатерининский дворец – шедевр русского барокко XVIII века, летняя резиденция любимая многими российскими монархами, но особенно дамами – Екатериной I, Елизаветой Петровной и Екатериной II. Роскошь и великолепие, барокко во всем блеске – это не только изумительная Янтарная комната, но и Золотая анфилада, и Большой зал на 800 метров для балов…
Янтарная комната – кабинет, который собирался не одним поколением монархов, утерянный и вновь воссозданный по чертежам и эскизам, фотографиям в течение 24 лет – рукотворное чудо.
Александровский дворец – дворец с двухсотлетней историей, построенный при Екатерине II к бракосочетанию любимого внука и будущего императора Александра I. В свое время убранству и интерьерам уделил особое внимание и Николай I, впоследствии для будущего императора Александра III дворец стал великокняжеской резиденцией, а далее и постоянной резиденцией императора Николая II. Совсем недавно завершены работы первой очереди реставрации.

Программа:

  • 9.00 Выезд на комфортабельном туристическом автобусе из центра Петербурга.
10.00 – 14.00
Екатерининский парк – прогулка с гидом по регулярной части парка. Увидим Камеронову галерею, Холодные бани, Чесменскую колонну, Грот, Эрмитаж и многое другое.
Екатерининский дворец – экскурсия по дворцу: роскошные апартаменты дворца, Золотая анфилада и Янтарная комната.
14.00 Обеденное время. Возможности пообедать прямо в Екатерининском парке, имеется ряд кафе.

15.00 – 18.00

Александровский парк и дворец (по желанию). Прогулка по парку произведет неизгладимое впечатление на любителей найти нечто своеобразное. Например, Белую башню, построенную для детей Николая I, для игр и занятий – мастерская живописи, телескоп для занятий астрономией… Также можно поискать Драконов мост или Малые китайские мосты – фотографии будут превосходными.
Для тех же, кто хотел бы больше времени провести в Екатерининском парке – гид сориентирует по посещению Агатовых комнат, Знаменской церкви.
19.00 Прибытие в Санкт-Петербург

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Путевая экскурсия от нашего гида (“Царское село – жемчужина пригородов Петербурга”)
  • Прогулка- экскурсия по Екатерининскому парку, экскурсия по Екатерининскому дворцу, посещение Янтарной комнаты
  • Прогулка-экскурсия по Александровскому парку
  • Экскурсия по Александровскому экскурсия по дворцу (по желанию)
Что не входит
  • Входной билет в Александровский дворец (по желанию):
  • Взрослые РФ и государств ЕАЭС* – 600 руб.
  • Пенсионеры РФ и государств ЕАЭС* – 400 руб.
  • Курсанты, военнослужащие срочной службы – 400 руб.
  • Члены союзов художников, архитекторов, дизайнеров РФ и стран ЕАЭС* – 400 руб.
  • Учащиеся (с 14 лет), студенты – 400 руб.
  • Сотрудники государственных музеев России и государств-членов ЕАЭС* – 400 руб.
  • Лица младше 14 лет – бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Искусств, 4
Завершение: СТ.М. Невский пр
Когда и сколько длится
Когда: май: 2, 8, 15, 19, 22, 26, 29 июнь- сентбярь: чт, вск октябрь: сб
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • За день придёт смс с именем, телеф. гида, номером автобуса, временем и местом отправления
  • Если в 19:00 нет смс, перезвоните на 8812389-44-32. Накануне поездок мы работаем до 21:00
  • По форме одежды — удобный вариант, в дождливую погоду рекомендуем дождевик, а не зонтик
  • Обратите внимание, что объекты показа могут меняться местами
  • Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией
  • При себе нужно иметь паспорт и льготные документы при их наличии, маски и перчатки.
  • При постепенном снятии ограничений, обращайте внимание на объекты доступны для посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

май: 2, 8, 15, 19, 22, 26, 29 июнь- сентбярь: чт, вск октябрь: сб

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