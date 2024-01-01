Весёлый, яркий, познавательный и очень интерактивный тур для всей семьи на новогодних праздниках! В один день — знакомство в Карельским Дедом Морозом, встреча с хаски и посещение главной достопримечательности Карелии – парка Рускеала.
Ближайшие даты:
1
янв
янв
2
янв
янв
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
6
янв
янв
7
янв
янв
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
ТОП Карелии за 1 день! Знакомство с Карельским Дедом Морозом, мраморный каньон Рускеала, живописные водопады и питомник Хаски! Новогодняя программа в туре: Шоу огня, иллюминация «Северное сияние» и Новогодняя ярмарка с аниматорами и музыкой! Интерактивная программа с Дедом Морозом Джухани, игры и конкурсы для любого возраста, письмо Деду на север! Горный парк Рускеала — жемчужина Карелии: Пещеры, эко-тропы, мраморное озеро, бомбовый провал, Итальянский карьер Живописные водопады Ахинкоски, место съемок фильмов «А зори здесь тихие» и «Темный мир» Контактный питомник с пушистыми хаски, черными лисами, оленями, енотами, совами и другими! Можно играть, снимать и веселиться!
На новогодних праздниках
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
- Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
- Осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм
- Встреча с карельским Дедом Морозом Джухани в питомнике хаски "Белая Руна"
- Посещение питомника хаски: фото и общение с собаками
- Посещение мини-зоопарка
- Трассовая обзорная экскурсия по г. Сортавала
- Прогулка у водопадов Ахвенкоски
- Возможность посетить горный парк Рускеала
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
- Что не входит
- При посадке гиду:
- Входной билет в парк Рускеала - взрослые 600 руб., лица 60+ и студенты 400 руб., школьники 350 руб.
- Пр желанию:
- Обед – 550 руб.
- Проход по экотропе и навесным мостикам над водопадами – 400 руб. взрослые, 300 руб. пенсионеры, студенты и дети до 13 лет.
- Вход на территорию крепости Корела – 200 руб. взрослые, 100 руб. студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
- Полет на троллее в горном парке 7+ – 2000 руб.
- Экскурсия "Подземная Рускеала" 7+ – 2000 руб. 1000 руб. студенты, 750 руб. школьники
- Место начала и завершения?
- Казанская пл. / м. Проспект Просвещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: На новогодних праздникахЭкскурсия длится около 17 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
- Важная информация
- Отправление в 06:30 от Казанского собора. Ориентировочное время подачи автобуса — за 30 минут до отправления. Есть возможность совершить посадку от метро Проспект Просвещения в 07:00. Точное время и место подачи автобуса
- А также номер автобуса и номер телефона гида мы сообщим в смс: накануне поездки с 19:00 до 21:00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
На автобусе
Необычные
Зимние
Природа и пейзажи
Выездные
На выходные
На весь день
Новогодние 2024
Карелия
Рускеала
Популярные места
Туры в Рускеалу
Животные
Парки
Дед Мороз
Встреча с хаски
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
16 часов
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Площадь у Казанского собора
Завтра
19 ноя
20 ноя
21 ноя
от 1 750₽ за человека
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
Исследовать мраморный каньон и провести день в окружении сказочной природы Карелии
в районе метро Невский проспект или Гостиный двор
Завтра
19 ноя
22 ноя
25 ноя
32501 950₽ за человека
Групповая
6 часов
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Посетить знаменитый город-порт и современный парк, посвящённый военно-морскому флоту
в районе м. Площадь Восстания
Сегодня
Завтра
19 ноя
20 ноя
1 400₽ за человека