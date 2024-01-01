Тур на 1 день: Карельский Дед Мороз, пушистые хаски и парк Рускеала

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Весёлый, яркий, познавательный и очень интерактивный тур для всей семьи на новогодних праздниках! В один день — знакомство в Карельским Дедом Морозом, встреча с хаски и посещение главной достопримечательности Карелии – парка Рускеала.
Тур на 1 день: Карельский Дед Мороз, пушистые хаски и парк Рускеала
Тур на 1 день: Карельский Дед Мороз, пушистые хаски и парк Рускеала
Тур на 1 день: Карельский Дед Мороз, пушистые хаски и парк Рускеала
Тур на 1 день: Карельский Дед Мороз, пушистые хаски и парк Рускеала
Тур на 1 день: Карельский Дед Мороз, пушистые хаски и парк Рускеала
Ближайшие даты:
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

ТОП Карелии за 1 день! Знакомство с Карельским Дедом Морозом, мраморный каньон Рускеала, живописные водопады и питомник Хаски! Новогодняя программа в туре: Шоу огня, иллюминация «Северное сияние» и Новогодняя ярмарка с аниматорами и музыкой! Интерактивная программа с Дедом Морозом Джухани, игры и конкурсы для любого возраста, письмо Деду на север! Горный парк Рускеала — жемчужина Карелии: Пещеры, эко-тропы, мраморное озеро, бомбовый провал, Итальянский карьер Живописные водопады Ахинкоски, место съемок фильмов «А зори здесь тихие» и «Темный мир» Контактный питомник с пушистыми хаски, черными лисами, оленями, енотами, совами и другими! Можно играть, снимать и веселиться!

На новогодних праздниках

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
  • Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
  • Осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм
  • Встреча с карельским Дедом Морозом Джухани в питомнике хаски "Белая Руна"
  • Посещение питомника хаски: фото и общение с собаками
  • Посещение мини-зоопарка
  • Трассовая обзорная экскурсия по г. Сортавала
  • Прогулка у водопадов Ахвенкоски
  • Возможность посетить горный парк Рускеала
  • Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
Что не входит
  • При посадке гиду:
  • Входной билет в парк Рускеала - взрослые 600 руб., лица 60+ и студенты 400 руб., школьники 350 руб.
  • Пр желанию:
  • Обед – 550 руб.
  • Проход по экотропе и навесным мостикам над водопадами – 400 руб. взрослые, 300 руб. пенсионеры, студенты и дети до 13 лет.
  • Вход на территорию крепости Корела – 200 руб. взрослые, 100 руб. студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
  • Полет на троллее в горном парке 7+ – 2000 руб.
  • Экскурсия "Подземная Рускеала" 7+ – 2000 руб. 1000 руб. студенты, 750 руб. школьники
Место начала и завершения?
Казанская пл. / м. Проспект Просвещения
Когда и сколько длится?
Когда: На новогодних праздниках
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Важная информация
  • Отправление в 06:30 от Казанского собора. Ориентировочное время подачи автобуса — за 30 минут до отправления. Есть возможность совершить посадку от метро Проспект Просвещения в 07:00. Точное время и место подачи автобуса
  • А также номер автобуса и номер телефона гида мы сообщим в смс: накануне поездки с 19:00 до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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