Присоединяйтесь к поездке в Царское Село: по дороге императоров к роскошному Екатерининскому дворцу и знаменитой Янтарной комнате. Прогулка по тенистым аллеям парка и великолепие дворцов перенесут вас в золотой век Екатерины II.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Перенеситесь в золотой век Екатерины II! Путешествие будет увлекательным как для взрослых, так и детей. В Царском Село мы окажемся в "золотом веке Екатерины II" — познакомимся с блистательной резиденцией, восхитимся залами знаменитого Екатерининского дворца и откроем тайны Янтарной комнаты, прогуляемся по тенистым аллеям прекрасного парка. Что Вас ждёт?
- Дорога в Царское Село Мы проедем по дороге, по которой проезжали наши императрицы и императоры, увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех самых времен, затронем историю оккупации этих земель во время Великой Отечественной Войны, полюбуемся на Египетские ворота на въезде в Царское село — и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль. Вы узнаете о самом первом в стране железнодорожном вокзале и о том, что пугало пассажиров. А еще вы увидите лицей, где учился Пушкин и музей — дачу Пушкина, где он провел свой «медовый месяц», а также завершил роман «Евгений Онегин» и написал чудесную «Сказку о царе Салтане».
- Екатерининский дворец и Янтарная комната Вы пройдётесь по дворцу — шедевру русского барокко, над которым трудились выдающиеся архитекторы своего времени. Поднявшись по парадной лестнице, пройдем по Золотой анфиладе и представим, как раньше устраивали балы и маскарады. Заглянете в Белую столовую, Картинный зал, Малиновую, Зелёную комнаты. И конечно, побываете в знаменитой Янтарной комнате. Облицованная «солнечным камнем» разных оттенков, она поражает своим великолепием.
Екатерининский парк Насладитесь прогулкой по тенистым аллеям прекрасного парка. Познакомитесь с некоторыми его павильонами, такими как: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея, а также Адмиралтейство и Эрмитаж. Найдёте «хижину отшельника». Полюбуетесь царскосельскими скульптурами, а в их числе романтическим символом Царского села — «Девушкой над разбитым кувшином». Важная информация:.
Екатерининский парк Насладитесь прогулкой по тенистым аллеям прекрасного парка. Познакомитесь с некоторыми его павильонами, такими как: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея, а также Адмиралтейство и Эрмитаж. Найдёте «хижину отшельника». Полюбуетесь царскосельскими скульптурами, а в их числе романтическим символом Царского села — «Девушкой над разбитым кувшином». Важная информация:.
• Екатерининский парк Насладитесь прогулкой по тенистым аллеям прекрасного парка. Познакомитесь с некоторыми его павильонами, такими как: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея, а также Адмиралтейство и Эрмитаж. Найдёте «хижину отшельника». Полюбуетесь царскосельскими скульптурами, а в их числе романтическим символом Царского села — «Девушкой над разбитым кувшином». Важная информация:
- Не забудьте документы, подтверждающие право на льготы (пенсионные, детские и пр.), они могут понадобиться при проверке билетов.
- Одевайтесь по погоде, можете взять с собой дождевик или зонтик на случай дождя.
- Входные билеты в Екатерининский дворец и парк включены в стоимость. Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее; поэтому при отмене бронирования с вашей стороны необходимо будет оплатить стоимость билета.
- Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем.
- На территории парка есть кафе, также можно взять перекус и воду с собой.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царское Село
- Екатерининский дворец
- Екатерининский парк
Что включено
- Входные билеты включены
- Транспортное обслуживание (комфортабельный минивэн)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Важная информация
- Входные билеты включены в стоимость экскурсии
- Одевайтесь по погоде, можете взять с собой дождевик или зонтик на случай дождя
- Не забудьте документы, подтверждающие право на льготы (пенсионные, детские и пр.), они могут понадобиться при проверке билетов
- Организационные детали
- Входные билеты в Екатерининский дворец и парк включены в стоимость
- Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее поэтому при отмене бронирования с вашей стороны необходимо будет оплатить стоимость билета
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
- Экскурсию по пути проводит гид из нашей команды, экскурсию на месте - штатный гид Царского Села
- Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем
- На территории парка есть кафе, также можно взять перекус и воду с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 сен 2024
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
20%
6 часов
Групповая
Всё включено: едем в Царское Село
Посетить Екатерининский дворец, парк и Янтарную комнату на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: В районе «Площади Восстания»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 11:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
32002 560₽ за человека
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
28 окт в 10:00
3 450₽ за человека
5.5 часов
Групповая
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Сегодня в 09:45
Завтра в 08:00
от 3 000₽ за человека