Перенеситесь в золотой век Екатерины II! Путешествие будет увлекательным как для взрослых, так и детей. В Царском Село мы окажемся в "золотом веке Екатерины II" — познакомимся с блистательной резиденцией, восхитимся залами знаменитого Екатерининского дворца и откроем тайны Янтарной комнаты, прогуляемся по тенистым аллеям прекрасного парка. Что Вас ждёт?

Дорога в Царское Село Мы проедем по дороге, по которой проезжали наши императрицы и императоры, увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех самых времен, затронем историю оккупации этих земель во время Великой Отечественной Войны, полюбуемся на Египетские ворота на въезде в Царское село — и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль. Вы узнаете о самом первом в стране железнодорожном вокзале и о том, что пугало пассажиров. А еще вы увидите лицей, где учился Пушкин и музей — дачу Пушкина, где он провел свой «медовый месяц», а также завершил роман «Евгений Онегин» и написал чудесную «Сказку о царе Салтане».

Екатерининский дворец и Янтарная комната Вы пройдётесь по дворцу — шедевру русского барокко, над которым трудились выдающиеся архитекторы своего времени. Поднявшись по парадной лестнице, пройдем по Золотой анфиладе и представим, как раньше устраивали балы и маскарады. Заглянете в Белую столовую, Картинный зал, Малиновую, Зелёную комнаты. И конечно, побываете в знаменитой Янтарной комнате. Облицованная «солнечным камнем» разных оттенков, она поражает своим великолепием.

Екатерининский парк Насладитесь прогулкой по тенистым аллеям прекрасного парка. Познакомитесь с некоторыми его павильонами, такими как: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея, а также Адмиралтейство и Эрмитаж. Найдёте «хижину отшельника». Полюбуетесь царскосельскими скульптурами, а в их числе романтическим символом Царского села — «Девушкой над разбитым кувшином». Важная информация:.

Екатерининский парк Насладитесь прогулкой по тенистым аллеям прекрасного парка. Познакомитесь с некоторыми его павильонами, такими как: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея, а также Адмиралтейство и Эрмитаж. Найдёте «хижину отшельника». Полюбуетесь царскосельскими скульптурами, а в их числе романтическим символом Царского села — «Девушкой над разбитым кувшином». Важная информация:.

• Екатерининский парк Насладитесь прогулкой по тенистым аллеям прекрасного парка. Познакомитесь с некоторыми его павильонами, такими как: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея, а также Адмиралтейство и Эрмитаж. Найдёте «хижину отшельника». Полюбуетесь царскосельскими скульптурами, а в их числе романтическим символом Царского села — «Девушкой над разбитым кувшином». Важная информация: