Давайте исследовать Петербург вместе! Мы пройдём по самым красивым и значимым местам города. Вы увидите Дворцовую площадь, Исаакиевский собор, Марсово поле и многое другое. Познакомитесь с историей зданий и улиц, которые встретятся на нашем пути. А ещё — узнаете про страсти, трагедии, фаворитов, бриллианты… И это далеко не полный список!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00
Описание экскурсии
Маршрут прогулки:
- величественный Исаакиевский собор.
- знаменитый Медный всадник, воспетый Пушкиным.
- Адмиралтейство — место, где начинался российский флот.
- Дворцовая площадь — вы увидите Эрмитаж, знаменитых атлантов и Зимнюю канавку.
- улица миллионеров — Миллионная.
- Мраморный дворец или дворец благодарности.
- Марсово Поле — перед вами предстанут Михайловский Замок и Спас на Крови.
- Казанский собор.
А ещё вы узнаете:
- сколько всего Исаакиевских соборов было построено.
- почему памятник назвали «Медный всадник», хотя он изготовлен вовсе не из меди.
- каким был российский флот во времена Петра I и что выход в Балтийское море дал России.
- кто первым въехал в Зимний дворец и положил начало Эрмитажной коллекции.
- почему Александр II был приговорен народовольцами к смерти и сколько всего попыток покушения было предпринято.
- какую роль Екатерина II сыграла в судьбе своего мужа и какой дворец в Санкт-Петербурге называют дворцом благодарности.
- какой из императоров повелел окружить свой замок рвами с водой и подъёмными мостами — и почему замок покрашен в такой необычный цвет.
- и многое, многое другое!
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник и четверг в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской пл
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4388 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
1.5 часа
Групповая
Увидеть Петербург за 1,5 часа
Откройте для себя Санкт-Петербург за 1,5 часа на автобусе. Посетите знаковые места города, наслаждаясь комфортом и интересными историями от гида
Начало: На улице Думская
Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
скидка
25%
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Золотой треугольник Петербурга: пешая обзорная экскурсия
Пешая экскурсия по Санкт-Петербургу позволит вам увидеть город с новой стороны. Исследуйте знаменитые достопримечательности и тайные дворы
Начало: Возле метро «Адмиралтейская»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
880660₽ за человека
скидка
10%
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Санкт-Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Северной столицы, проезжая мимо её знаковых мест и узнавая удивительные истории о городе
Начало: В районе Большой Морской улице
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
53004 770₽ за всё до 6 чел.