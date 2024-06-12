Активный отдых в Карелии — выберите то, что нравится вам! Вы можете отправиться на сплав по карельским рекам, прокатиться по бездорожью на квадроциклах, пройти дистанцию на собачьих упряжках с милыми хаски.
А еще вы увидите топовые достопримечательности Карелии — горный парк «Рускеала», веселую деревню Киндасово, водопады Ахвенкоски.
А еще вы увидите топовые достопримечательности Карелии — горный парк «Рускеала», веселую деревню Киндасово, водопады Ахвенкоски.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец. Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
Описание тура
Вы хотите получить дозу адреналина, классных фотографий и при этом никаких скучных экскурсий? Тогда это ваш выбор! Маршрут составлен на основе нашей гордости — гранд-тура «Вся Карелия». Отлично подходит любителям экстрима и тем, кто любит совмещать приятное с полезным. В программу тура включено как посещение всех главных достопримечательностей Карелии, так и день с программой активного отдыха на выбор: сплав на реке Шуя, джип-сафари, катание на квадроциклах и многое другое. Выбор за вами! Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель категории «Бюджет»
|15 750 ₽
|Отель категории «Оптима»
|17 750 ₽
|Отель категории «Экстра»
|22 650 ₽
|Отель категории «Хит»
|20 750 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец. Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- Входные билеты в Олонецкий музей
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- "Ж/д билеты: ретропоезд"Рускеала " - Сортавала", "Сплав по реке Шуя: 2900 руб. /взр., 2500 руб./дети до 13 лет включительно. Минимальный возраст детей - 5 полных лет", "Джип-мастер-класс Тур Святозеро-Маньга: 9500 руб. /чел. (группа 3 человека) 12900 руб/чел. (группа 2 человека). Минимальный возраст детей - 6 полных лет", "Прогулка на каноэ по озеру Белое: 9900 руб. /чел. (мин. группа 2 человек). Минимальный возраст детей - 5 полных лет", "Трекинг с собаками хаски: 6750 руб. /чел., 3750 дети до 13 лет (мин. группа 2 человек). Минимальный возраст детей - 6 полных лет", " Катание на квадроциклах: 15500 руб. - один человек на квадроцикле, 10500 руб. - стоимость за человека при условии два человека на одном квадроцикле
- (мин. группа 2 человека). Ограничение для детей по росту: строго выше 150 см
Место начала и завершения?
М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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