Активный отдых в Карелии — выберите то, что нравится вам! Вы можете отправиться на сплав по карельским рекам, прокатиться по бездорожью на квадроциклах, пройти дистанцию на собачьих упряжках с милыми хаски. А еще вы увидите топовые достопримечательности Карелии — горный парк «Рускеала», веселую деревню Киндасово, водопады Ахвенкоски.

Описание тура

Вы хотите получить дозу адреналина, классных фотографий и при этом никаких скучных экскурсий? Тогда это ваш выбор! Маршрут составлен на основе нашей гордости — гранд-тура «Вся Карелия». Отлично подходит любителям экстрима и тем, кто любит совмещать приятное с полезным. В программу тура включено как посещение всех главных достопримечательностей Карелии, так и день с программой активного отдыха на выбор: сплав на реке Шуя, джип-сафари, катание на квадроциклах и многое другое. Выбор за вами! Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.