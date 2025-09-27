Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Активный отдых в Карелии — совместите приятное с полезным! Вы отправитесь на сплав по карельским рекам, а также увидите топовые достопримечательности Карелии — горный парк «Рускеала», веселую деревню Киндасово, водопады Ахвенкоски.

Ближайшие даты: Время начала: 07:00

Описание тура Мы предлагаем совершить ваш личный гран-тур по Карелии! Вас ждет дивная красота природы Русского Севера и продуманный маршрут с веселыми интерактивами, познавательными экскурсиями, посещением питомника хаски, фермы северных оленей и жемчужины Карелии – горного парка «Рускеала»! Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

