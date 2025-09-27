Активный отдых в Карелии — совместите приятное с полезным! Вы отправитесь на сплав по карельским рекам, а также увидите топовые достопримечательности Карелии — горный парк «Рускеала», веселую деревню Киндасово, водопады Ахвенкоски.
Время начала: 07:00
Описание тураМы предлагаем совершить ваш личный гран-тур по Карелии! Вас ждет дивная красота природы Русского Севера и продуманный маршрут с веселыми интерактивами, познавательными экскурсиями, посещением питомника хаски, фермы северных оленей и жемчужины Карелии – горного парка «Рускеала»! Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец. Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Сплав по реке Шуя
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната
- Прогулка на катере по Ладожским шхерам (по желанию за доп. плату)
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
- Посещение Александро-Свирского монастыря
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
- Сплав по реке Шуя
- Обед во второй день тура
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- Входные билеты в Олонецкий музей
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Экскурсия «Покорение лесной реки: сплав по реке Шуя»
- Экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната
Что не входит в цену
- Ж/д билеты: ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взимается обязательный платеж за посещение объектов:/n - Валаамский архипелаг/n - Белые мосты/n - Парк «Ладожские шхеры»/nОплата производится самостоятельно до начала тура. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ).
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2900 руб. /чел.
М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
