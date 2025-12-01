Заселение в номера с 13:00-14:00.

По прибытии в Санкт-Петербург — самостоятельный трансфер к месту старта. Далее — автобусная экскурсия по дворцам Петербурга. Это не просто архитектурные шедевры, а целые эпохи, застывшие в камне. Здесь гремели балы и звучала музыка, проходили светские встречи и решались судьбы — живая история, к которой можно прикоснуться.

Также сегодня вы полюбуетесь шедеврами искусства, собранными в Эрмитаже. Это настоящая сокровищница мировой культуры и искусства, где каждый посетитель может насладиться прекрасным.

Окончание программы до 18:00, возвращение в отель самостоятельно.