Классика Петербурга с визитами в Эрмитаж, Петергоф и Петропавловскую крепость

Познакомиться с архитектурой и искусством, посетить Большой дворец и узнать, откуда начался город
Приглашаем вас познакомиться с историей, архитектурой, культурным наследием прекрасной Северной столицы. Вы побываете в Петропавловской крепости — колыбели города, с которой началась его застройка, — и соборе Святых Петра и
Павла, где похоронены все русские монархи, начиная с Петра I. Представите, как гремели оркестры, балы, светские рауты в помпезных дворцах, и посетите один из них — поражающий роскошью Петергоф, который уже три века остаётся символом имперского величия.

А также полюбуетесь полотнами, скульптурами, интерьерами Эрмитажа — мировой сокровищницы искусства, чья коллекция насчитывает более трёх миллионов экспонатов!

Описание тура

Организационные детали

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по дворцам, поход в Эрмитаж

Заселение в номера с 13:00-14:00.

По прибытии в Санкт-Петербург — самостоятельный трансфер к месту старта. Далее — автобусная экскурсия по дворцам Петербурга. Это не просто архитектурные шедевры, а целые эпохи, застывшие в камне. Здесь гремели балы и звучала музыка, проходили светские встречи и решались судьбы — живая история, к которой можно прикоснуться.

Также сегодня вы полюбуетесь шедеврами искусства, собранными в Эрмитаже. Это настоящая сокровищница мировой культуры и искусства, где каждый посетитель может насладиться прекрасным.

Окончание программы до 18:00, возвращение в отель самостоятельно.

2 день

Большой дворец Петергофа

В 10:00 — поездка в Петергоф. Вы прочувствуете атмосферу царской России и откроете великолепие одного из самых красивых загородных комплексов Санкт-Петербурга. А также посетите Большой дворец: полюбуетесь искусными фасадами, богатой отделкой, роскошными интерьерами, зайдёте в гостиную, тронный и зеркальный залы.

Возвращение к центру города до 17:00.

3 день

Автобусная экскурсия по Петербургу с поездкой в Петропавловскую крепость

До 11:00-12:00 необходимо освободить номера. Далее — автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу. Ваш путь начнётся на берегах Невы и откроет виды на мосты и набережные. Маршрут включает основные достопримечательности: Адмиралтейство — символ морской мощи страны, Исаакиевский собор, дворцы.

Особое внимание будет уделено Заячьему острову. Тут находится Петропавловская крепость — хранительница тайн, которая расскажет о смелых начинаниях и зарождении города на болотах. Вы посетите собор Святых Петра и Павла и узнаете много интересного об императорах, оставивших след в истории страны.

Завершение тура до 19:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Обеды, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за повышение категории отеля
  • Туристический налог
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница «Октябрьская» (пл. Восстания, Лиговский пр., 10), 13:15
Завершение: Гостиница «Октябрьская» (пл. Восстания, Лиговский пр., 10), 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Анна
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организация туров по Санкт-Петербургу — это не просто работа, это настоящее искусство, пропитанное вдохновением, которым мы наполняемся из самой атмосферы города — его архитектуры, истории, искусства и людей. Каждый уголок
Санкт-Петербурга хранит свои секреты и истории, которые мы хотим передать вам. Каждый тур создаётся с любовью и вниманием к деталям. Мы стремимся сделать экскурсии незабываемыми, учитывая интересы и пожелания путешественников. Это не просто маршруты, а целая история, в которую вы погружаетесь.

