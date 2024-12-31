Большой дворец (Петергоф) – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Большой дворец (Петергоф)» в Санкт-Петербурге, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Новогоднее волшебство в граде Петра: императорские дворцы, великие династии и шедевры Фаберже
На автобусе
3 дня
Новогоднее волшебство в граде Петра: императорские дворцы, великие династии и шедевры Фаберже
Узнать всё о Романовых, оценить творения ювелиров, погулять по Юсуповскому дворцу и Петергофу
Начало: Отель в Санкт-Петербурге, 11:00-13:00
31 дек в 11:00
13 120 за человека
Новогодний Петербург: автобусный тур по дворцам и праздничным локациям
На автобусе
3 дня
Новогодний Петербург: автобусный тур по дворцам и праздничным локациям
Увидеть Северную столицу в ярких огнях и с украшенными фасадами и рассмотреть интерьеры усадеб
Начало: Г. Санкт-Петербург, Ладожский вокзал, 10:10 / отел...
31 дек в 10:10
11 000 за человека
Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
На автобусе
5 дней
Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
Побывать в царских резиденциях, увидеть яйца Фаберже и богатства Эрмитажа и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ...
20 ноя в 12:00
27 ноя в 12:00
19 650 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Большой дворец (Петергоф)»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогоднее волшебство в граде Петра: императорские дворцы, великие династии и шедевры Фаберже
  2. Новогодний Петербург: автобусный тур по дворцам и праздничным локациям
  3. Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Царское село
  2. Петергоф
  3. Рускеала
  4. Музей Фаберже
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Петропавловский собор
  9. Екатерининский дворец
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в ноябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Большой дворец (Петергоф)" можно забронировать 3 тура от 11 000 до 19 650.
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