3 дня
Новогоднее волшебство в граде Петра: императорские дворцы, великие династии и шедевры Фаберже
Узнать всё о Романовых, оценить творения ювелиров, погулять по Юсуповскому дворцу и Петергофу
Начало: Отель в Санкт-Петербурге, 11:00-13:00
31 дек в 11:00
13 120₽ за человека
3 дня
Новогодний Петербург: автобусный тур по дворцам и праздничным локациям
Увидеть Северную столицу в ярких огнях и с украшенными фасадами и рассмотреть интерьеры усадеб
Начало: Г. Санкт-Петербург, Ладожский вокзал, 10:10 / отел...
31 дек в 10:10
11 000₽ за человека
5 дней
Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
Побывать в царских резиденциях, увидеть яйца Фаберже и богатства Эрмитажа и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ...
20 ноя в 12:00
27 ноя в 12:00
19 650₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Большой дворец (Петергоф)»
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