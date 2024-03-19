Нас ждут интересные экскурсии по городу, атмосфера дворцовой роскоши, история Юсуповского дворца, посещение общественного пространства Никольские ряды.
Знакомство со знаменитым Исаакиевским собором, посещение рождественской ярмарки, величайший музей — Эрмитаж и еще много впечатляющих локаций северной Столицы.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с городом
Встреча участников тура на Московском вокзале у бюста Петра I в 12:00.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение.
Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города.
Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу и экскурсию.
Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…", Эрмитаж, "Двор Гостинки"
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора.
Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь.
Одним из важнейших декоров Невского проспекта остается полукружие колоннады православного Казанского собора, перед которым установлены памятники полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.
Посещение Эрмитажа — величайшего музея мира.
Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.
Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.
Посещение общественного пространства под открытым небом «Двор Гостинки», с дегустацией горячего напитка.
В самом сердце города, во внутреннем дворе знаменитого Гостиного двора, располагается замечательное пространство, где в атмосфере доброжелательности вы сможете попробовать различные кухни мира, поиграть в настольные игры и послушать живую музыку, и всё это в новогоднем убранстве, с яркими огнями.
Закончится этот день посещением Рождественской ярмарки.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату:
Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.
Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить.
И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.
За дополнительную оплату:
Встреча Нового года в ресторане гостиницы.
Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!
Свободный день, экскурсия «Многоликий Петербург»
Поздний завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург».
Начнется экскурсия в парадном центре города.
Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
Дальше ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора, по району Коломны-самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника.
Закончится эта экскурсия посещением общественного пространства — Никольские ряды,отреставрированного гостиного двора.
Здесь царит атмосфера Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, угощение глинтвейном!
Экскурсия в Кронштадт
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт- Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Экскурсия в Царское Село
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.
Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.
Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы, балы и маскарады.
Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.
Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек.
Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол. Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.
Свободный день, экскурсия в Петергоф. Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посещением Большого Петергофского дворца, уникальной сокровищницы русского и западноевропейского искусства.
Вы увидите анфиладу парадных комнат, купеческую гостиную, зал «Чесменская победа» и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
|На 1 чел. в 2-мест.
номере
|Доп.
место
|1-мест.
номер
|Скидка
на реб.
до 16 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|18050
|18050
|24680
|1700
|2665
|3120
|4680
|КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|19545
|19545
|27735
|1700
|3185
|3640
|5460
|ДОСТОЕВСКИЙ 4*
комфорт
Завтрак шведский стол
|22350
|—
|33075
|1700
|4095
|4615
|—
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|24050
|21050
|39650
|1700
|5200
|5200
|7150
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
|34120
|26920
|60250
|1700
|8710
|8710
|10660
|МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|22535
|22525
|34235
|1700
|4290
|4680
|7020
ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
30385
|19885
|47935
|1700
|6630
|7410
|8840
СТАНЦИЯ S13 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|28515
|24915
|47235
|1700
|6500
|6760
|8710
|стоимость тура без проживания и питания
|9500
|1700
Варианты проживания
Гостиница Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
Отель Театральная площадь 4
Отель расположен в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.
Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, телевизор, мини-бар, сейф.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 6 ночей
- Питание: 6 завтраков в ресторане гостиницы
- Размещение, при выборе тарифа с проживанием (+завтраки)
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
- Новогодний банкет в гостинице
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Питание не указанное в программе (обеды, ужины)
- Личные расходы
- Страховка
- Экскурсия "Многоликий Петербург", экскурсия "Праздничные традиции и знаменитые подарки", экскурсия в Петергоф "Петровский парадиз"
- Трансфер в день заезда и выезда
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит сбор группы?
Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города, за исключением первого дня, когда мы собираем группу на вокзале и развозим после экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий