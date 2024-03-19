Мы погрузимся в историю городов, увидим великолепные архитектурные ансамбли, посетим величайший музей мира — Эрмитаж, увидим Юсуповский дворец и украшенные Никольские ряды.
Загадывайте новогоднее желание, мы отправляемся в атмосферу роскоши и волшебства — зимний Санкт-Петербург!
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
«Новогодний портрет Петербурга», Эрмитаж
Встреча участников тура на Московском вокзале у бюста Петра I в 12:00
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение.
Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.
Посещение Эрмитажа — величайшего музея мира.
Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.
Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно - прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию. .
За дополнительную оплату:
Встреча Нового года в ресторане гостиницы.
Вас ожидает праздничная программа, меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!
Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу и экскурсию
«Многоликий Петербург», Никольские ряды
Поздний завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург».
Начнется экскурсия в парадном центре города.
Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
Дальше ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора, по району Коломны — самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника.
Закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды.
Удивительное место, созданное во внутреннем дворе.
Здесь царит атмосфера Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, новогодняя пушистая ель, «обжорные» ряды, где вы побалуете себя вкусным горячим глинтвейном!
Транспорт не предоставляется.
Кронштадт. Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
18:00-19:00 Окончание тура.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
|На 1 чел. в 2-мест.
номере
|Доп.
место
|1-мест.
номер
|Скидка
на реб.
до 16 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|9555
|9555
|11765
|600
|2665
|3120
|4680
|КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|10055
|10055
|12785
|600
|3185
|3640
|5460
|ДОСТОЕВСКИЙ 4*
комфорт
Завтрак шведский стол
|10990
|—
|14565
|600
|4095
|4615
|—
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|11550
|10550
|16750
|600
|3510
|5200
|7150
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
|14915
|12515
|23625
|600
|7150
|8710
|10660
|МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|11050
|11050
|14950
|600
|4290
|4680
|7020
ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
13670
|10170
|19520
|600
|6630
|7410
|8840
СТАНЦИЯ S13 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|13045
|11645
|19285
|600
|6500
|6760
|8710
DOMINA ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
|12170
|11770
|16590
|600
|4420
|4420
|6110
|Стоимость тура без проживания и питания
|6855
|600
Варианты проживания
Гостиница Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
Отель Театральная площадь 4
Отель расположен в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.
Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, телевизор, мини-бар, сейф.
DOMINA Пулково 4
DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.
Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной
экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 2 суток
- Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
- Размещение, при выборе тарифа с проживанием (+завтраки)
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
- Новогодний банкет в гостинице
- Питание не указанное в программе
- Личные расходы
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Откуда стартуют экскурсии?
Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города, за исключением первого дня, когда мы собираем группу на вокзале и развозим после экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий