Новый год в Петербургском стиле

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Северная столица в праздничные дни особенно нарядна благодаря новогодним огням и гирляндам, создающим сказочное настроение.

Мы погрузимся в историю городов, увидим великолепные архитектурные ансамбли, посетим величайший музей мира — Эрмитаж, увидим Юсуповский дворец и украшенные Никольские ряды.

Загадывайте новогоднее желание, мы отправляемся в атмосферу роскоши и волшебства — зимний Санкт-Петербург!
Новый год в Петербургском стиле
Новый год в Петербургском стиле
Новый год в Петербургском стиле
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Знаменитейший музей
Знаменитейший музей
Эрмитаж — место, где живет мировая история искусства. У вас будет возможность познакомиться с этим великолепием
Сказочные Никольские ряды
Сказочные Никольские ряды
За атмосферой сказки, радости и угощениями отправимся гулять по Никольским рядам
Погружение в историю Санкт-Петербурга
Погружение в историю Санкт-Петербурга
Экскурсии по новогоднему нарядному Санкт-Петербургу покажут душу города с великой историей

Программа тура по дням

1 день

«Новогодний портрет Петербурга», Эрмитаж

Встреча участников тура на Московском вокзале у бюста Петра I в 12:00

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.

Посещение Эрмитажа — величайшего музея мира.

Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.

Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно - прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию. .

За дополнительную оплату:

Встреча Нового года в ресторане гостиницы.

Вас ожидает праздничная программа, меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу и экскурсию

«Новогодний портрет Петербурга», Эрмитаж«Новогодний портрет Петербурга», Эрмитаж«Новогодний портрет Петербурга», Эрмитаж«Новогодний портрет Петербурга», Эрмитаж«Новогодний портрет Петербурга», Эрмитаж«Новогодний портрет Петербурга», Эрмитаж
2 день

«Многоликий Петербург», Никольские ряды

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург».

Начнется экскурсия в парадном центре города.

Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Дальше ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора, по району Коломны — самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника.

Закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды.

Удивительное место, созданное во внутреннем дворе.

Здесь царит атмосфера Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, новогодняя пушистая ель, «обжорные» ряды, где вы побалуете себя вкусным горячим глинтвейном!

Транспорт не предоставляется.

«Многоликий Петербург», Никольские ряды«Многоликий Петербург», Никольские ряды«Многоликий Петербург», Никольские ряды«Многоликий Петербург», Никольские ряды«Многоликий Петербург», Никольские ряды
3 день

Кронштадт. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

18:00-19:00 Окончание тура.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Кронштадт. ОтъездКронштадт. ОтъездКронштадт. ОтъездКронштадт. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:

РАЗМЕЩЕНИЕНа 1 чел. в 2-мест.
номере		Доп.
место		1-мест.
номер		Скидка
на реб.
до 16 лет		Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие		9555955511765600266531204680
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие		100551005512785600318536405460
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
комфорт
Завтрак шведский стол		109901456560040954615
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол		115501055016750600351052007150
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол		1491512515236256007150871010660
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол		110501105014950600429046807020
ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
13670
1017019520600663074108840
СТАНЦИЯ S13 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
130451164519285600650067608710
DOMINA ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
121701177016590600442044206110
Стоимость тура без проживания и питания6855600

Варианты проживания

Гостиница Кирочная

2 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница КирочнаяГостиница КирочнаяГостиница КирочнаяГостиница КирочнаяГостиница Кирочная

Отель Москва 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель Москва 4Отель Москва 4Отель Москва 4Отель Москва 4Отель Москва 4Отель Москва 4

Отель Достоевский 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель Достоевский 4Отель Достоевский 4Отель Достоевский 4Отель Достоевский 4

Отель Санкт-Петербург 4

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4

Отель Театральная площадь 4

2 ночи

Отель расположен в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.

Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, телевизор, мини-бар, сейф.

Отель Театральная площадь 4Отель Театральная площадь 4Отель Театральная площадь 4Отель Театральная площадь 4

DOMINA Пулково 4

2 ночи

DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.

Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной

экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице 2 суток
  • Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
  • Размещение, при выборе тарифа с проживанием (+завтраки)
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
  • Новогодний банкет в гостинице
  • Питание не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Откуда стартуют экскурсии?

Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города, за исключением первого дня, когда мы собираем группу на вокзале и развозим после экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
О
15 мар 2024
Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.
К
4 фев 2024
Все отлично!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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