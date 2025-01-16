В город, который стал воплощением мечты российского монарха: именно здесь Россия вышла к морю и укрепилась на
Программа тура по дням
Автобусная экскурсия "Петровский Петербург", экскурсия "Мечта Петра Великого", интерактивная экскурсия
Прибытие в Санкт-Петербург.
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия». (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).
11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке), табличка по названию тура.
11:20 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из гостиниц «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Стремянная», «Невский берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Эмеральд»).
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с VR очками.
Начнём наше знакомство с городом с истории его основания и первых лет жизни. Проследим становление столицы Российской империи и увидим плоды замыслов Петра I, посетим места, где ещё живёт «петровский век». Благодаря очкам виртуальной реальности посмотрим за пределы привычного мира и увидим то, что скрыто от взгляда обывателя.
Вы увидите Петропавловскую крепость, созданную в ходе Северной войны, и первую судоверфь России на Балтике – Адмиралтейство, первую в городе постройку – Домик Петра I – и первый сад – Летний, узнаете об истории роскошного Меншиковского дворца, где когда-то проходили знаменитые петровские ассамблеи, и здании первого музея России – Кунсткамеры.
Традиционную экскурсию дополнят образы утраченных памятников архитектуры и панорамы музеев. Достаточно лишь в нужный момент надеть специальные VR очки и погрузиться в иной мир. Высокоточная графика нового поколения и панорамы, охватывающие все 360°, обеспечивают эффект полного погружения. При этом рассматривать эти панорамы мы будем так, чтобы не упустить возможность насладиться обликом реального города.
14:00 Пешеходный маршрут по Петровской набережной «Путь Петра». Маршрут носит имя основателя Санкт-Петербурга – Петра Первого и проходит по местам, где начиналась история нашей столицы.
14:45 Обед в кафе города за доп. плату. (ориентировочно 850 руб. взр.).
16:00 Экскурсия «Мечта Петра Великого» в Петропавловской крепости с посещением собора Святых Петра и Павла.
Мы пройдем по первой улице Петербурга, познакомимся со сподвижниками царя и его врагами, узнаем, какие петровские традиции сохранились и прочно вошли в нашу жизнь.
Новые порядки жизни, создание «идеального города» – все эти стремления царя нашли отражение в «Петербурге в миниатюре» – Петропавловской крепости. Во время прогулки по ней вы увидите Петербург – город, ставший символом и воплощением всех реформ императора.
18:15 Интерактивная экскурсия «Как это делается» в Музее-макете «Петровская Акватория».
Представьте: перед вами – весь Петербург как на ладони, движущиеся фигурки и интерактивные кнопки, при нажатии которых панорама наполняется жизнью, световой эффект дня и ночи, разные времена года.
Здесь воссозданы значимые достопримечательности столицы Российской империи XVIII столетия и её пригородов, и это отличная возможность увидеть Петербург петровского времени и узнать, какие мастера создавали этот город и его макет.
19:30-20:30 Трансфер по базовым гостиницам.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца
Завтрак в гостинице.
Отъезд от базовых гостиниц.
09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» в Ораниенбаум.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – Ораниенбаум – принадлежала «первому» вельможе петровского времени – А. Д. Меншикову.
11:00 Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца.
Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – нач. XX вв., сохранившийся в годы Великой Отечественной войны. Вы посетите парадную резиденцию его первого владельца – светлейшего князя А. Д. Меншикова – и увидите возрождённые интерьеры XVIII – XIX веков.
Переезд в Петергоф.
Дворцово-парковый ансамбль Петергофа, возникший в первой четверти XVIII века, является своеобразным триумфальным памятником в честь побед России за выход к Балтийскому морю. Вы увидите самую известную часть летней резиденции российских императоров, украшенную множеством удивительных фонтанов.
13:00 «Петровский обед» в кафе Петергофа за доп. плату. (ориентировочно 950 руб. взр.)
14:30 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами.
«Столица фонтанов» предстанет перед вами во всей красе: вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям с фонтанами-шутихами.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (цены позже).
19:00-19:30 Окончание программы в двух базовых гостиницах.
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (цены позже).
Загородная экскурсия в Кронштадт. Автобусная экскурсия «Новый Петербург»
Завтрак в гостинице.
Отъезд от базовых гостиниц.
Освобождение номеров.
09:00 Автобусная загородная экскурсия в Кронштадт «Отсель грозить мы будем шведу…» познакомит вас с историей удивительного города, который по воле Петра I на протяжении 300 лет защищал Санкт-Петербург с моря.
Именно в Кронштадте находится «пуп земли» и состоялся первый сеанс радиосвязи, из Кронштадта отправлялись экспедиции, открывшие Антарктиду и совершившие кругосветное путешествие, в Кронштадт прибыл первый в России пароход.
Сегодня это уникальный морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга, а его история – это великие флотоводцы и изобретатели, художники и государственные деятели, продолжавшие традиции венценосного основателя.
Обзорная экскурсия по Кронштадту.
Вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове Котлин в Финском заливе, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Вы увидите парк ниже уровня моря, чугунную мостовую, знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений, и посетите удивительный Морской собор, хранящий память о всех моряках российского флота.
Дополнительно: 11:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (цены позже).
Знакомство с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
13:00 Обед в кафе города за доп. плату. (ориентировочно 850 руб. взр.).
14:00 Экскурсия по музею-макету Фортов Кронштадта.
Уникальные форты Кронштадтской крепости оживут и расскажут Вам свою 300-летнюю историю. Полное погружение с исторической точностью. Музей уникальный, ведь кроме абсолютной исторической достоверности в цифрах, датах и фактах – с филигранной точностью воссозданы сами форты. Детали макета каждой морской крепости соответствуют реальному форту-прототипу, неважно существующему или тому, что давно стерт с лица земли (точнее, воды). Для вас остановили время.
17:00 Автобусная экскурсия «Новый Петербург».
Петербург – это огромный мегаполис, который должен работать как часы. В этом ему помогают достижения инженерной мысли.
Мы совершим путешествие по Комплексу защитных сооружений, бережно хранящему город от наводнений, а затем проедем по Западному скоростному диаметру – одной из самых современных городских магистралей, увидим символ современного Петербурга: башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, стадион «Газпром Арена», пассажирский морской порт и намывные территории Васильевского острова – Морской фасад Петербурга.
19:00 Окончание программы в центре у Московского вокзала, ст. м. «Площадь Восстания» напротив гостиницы «Октябрьская».
Трансфер в гостиницу «Россия».
Шлиссельбург. Обзорная экскурсия по крепости Орешек
Завтрак в гостинице.
Отъезд от базовых гостиниц.
09:30 Автобусная экскурсия в Шлиссельбург.
Совершим путешествие в прошлое Приневских земель и отправимся в Шлиссельбургскую губу Ладожского озера, где на небольшом Ореховом острове нас ждёт крепость Орешек. Она же – Нотебург и Шлиссельбург. Почему так много названий? Кто её основал, и кому она принадлежала? Об этом узнаем по дороге к крепости.
11:30 Обзорная экскурсия по Шлиссельбургу, во время которой вы увидите знаменитый Ладожский канал, заложенный при Петре I, огромный адмиралтейский якорь петровской эпохи, поднятый со дна Невы, памятник Петру I, шлюзы Петровского канала и Благовещенский собор, напоминающий главный храм в Петропавловской крепости.
12:00 Переправа на теплоходе на Ореховый остров (10-15 мин.).
12:30 Обзорная экскурсия по крепости Орешек – одной из самых старых русских крепостей Северо-Запада России. Вы узнаете, какие важнейшие исторические события разворачивались на маленьком Ореховом острове, который имел важное стратегическое значение.
Победу над шведами здесь Пётр I описал так: «… зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен…». Благодаря этому был открыт путь к Балтийскому морю и стало возможным рождение нового города – Санкт-Петербурга.
13:30 Свободное время в крепости.
14:30 Переправа на теплоходе в Шлиссельбург.
15:00 Обед в кафе города за доп. плату. (ориентировочно 850 руб. взр.)
16:00 Отправление в Петербург.
18:00 Окончание программы в центре у Московского вокзала, ст. м. «Площадь Восстания» напротив гостиницы «Октябрьская».
Трансфер в гостиницу «Россия».
Автобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд с вещами. Отъезд от базовых гостиниц.
10:00 Автобусная экскурсия «Васильевский остров – Остров мечты».
По замыслу Петра I именно здесь должен был расположиться культурный и политический центр Петербурга. Как же сложилась его судьба? Какие здания и памятники напоминают о нём? Совершим путешествие в прошлое и узнаем, какие мечты стали реальностью.
11:30 Экскурсия в Меншиковский дворец, который принадлежалпервому губернатору города и ближайшему сподвижнику Петра Великого. Его дворец был центром петербургской жизни своего времени: здесь проходили праздничные пиры, торжественный приёмы и знаменитые ассамблеи.
13:30 Обед в кафе города за доп. плату. (ориентировочно 850 руб. взр.)
15:00 Экскурсия в музей специй и мастер-класс по русскому сбитню в Музее специй.
Строительство города на Неве в петровские времена – непростое дело, которое отнимало много здоровья и энергии. Чтобы восстановить силы и защититься от болезней, первые строители Петербурга пили сбитень. На мастер-классе мы восстановим позабытый рецепт и сварим сбитень именно таким, каким его пили в эпоху становления великого города.
Вы научитесь подбирать пряности, сварите и продегустируют вкуснейший напиток, который подзарядит и согреет в любую погоду. В завершение нашей программы поднимем чашу горячего сбитня в честь Петра Великого и его творения – Санкт-Петербурга.
16:00 Трансфер на Московский вокзал.
17:00 Окончание программы у Московского вокзала ст. м. «Площадь Восстания».
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа:
|Тур 5 дней/ Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|12.06.25
|33450
|45250
|04.07.25
|33450
|45250
|18.07.25
|31450
|41050
|01.08.25
|31450
|41050
|15.08.25
|31450
|41050
|12.09.25
|29050
|36450
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Элкус 3*, Завтрак «шведская линия». Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле «Элкус» также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до места встречи - гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака:
|Тур 5 дней/ Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Бизнес
|12.06.25
|34050
|45250
|04.07.25
|31450
|40250
|18.07.25
|31450
|40250
|01.08.25
|31050
|39250
|15.08.25
|31050
|39250
|12.09.25
|30450
|38250
Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака):
|Тур 5 дней/ Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|12.06.25
|37450
|53250
|04.07.25
|37450
|53250
|18.07.25
|35050
|48250
|01.08.25
|35050
|48250
|15.08.25
|35050
|48250
|12.09.25
|33250
|44650
Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в 20 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу:
|Тур 5 дней/ Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Классик
|12.06.25
|40050
|45650
|04.07.25
|40050
|45650
|18.07.25
|35450
|41250
|01.08.25
|35450
|41250
|15.08.25
|35450
|41250
|12.09.25
|35450
|41250
Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.
Невский берег 93 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%:
|Тур 5 дней / Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|12.06.25
|42050
|59050
|04.07.25
|42050
|59050
|18.07.25
|42050
|59050
|01.08.25
|42050
|59050
|15.08.25
|42050
|59050
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская. Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%:
|Тур 5 дней/ Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|12.06.25
|41050
|54250
|04.07.25
|41050
|54250
|18.07.25
|41050
|54250
|01.08.25
|41050
|54250
|15.08.25
|41050
|54250
|12.09.25
|38050
|48250
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа:
|Тур 5 дней/ Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|12.06.25
|41650
|61650
|04.07.25
|38050
|54250
|18.07.25
|38050
|54250
|01.08.25
|38050
|54250
|15.08.25
|38050
|54250
|12.09.25
|34250
|46650
Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака):
|Тур 5 дней/ Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|12.06.25
|42050
|54650
|04.07.25
|42050
|54650
|18.07.25
|42050
|54650
|01.08.25
|39050
|49050
|15.08.25
|39050
|49050
|12.09.25
|39050
|49050
Без проживания и завтраков (в этом случае гид забирает гостей из гостиницы «Октябрьская»):
|Дней
|1 человек
|2 человека
|3 человека
|4 человека
|5 человек
|5 дн.
|22650
|44300
|65950
|87600
|109250
Скидка детям до 14 лет: 1860 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 1560 руб.
Скидка студентам и пенсионерам: 300 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 1700 руб. (все экскурсии на русском).
Цены уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Октябрьская 4
Гостиница расположена близко к одним из самых популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга, таким как Храм Спас на Крови (2,1 км) и Смольный Собор (2,8 км), Гостиница "Октябрьская" превосходно подходит для туристов.
В номерах Гостиница "Октябрьская" есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Ибис 3
Отель Ибис Санкт-Петербург Центр является трехзведочным отелем европейского уровня и предлагает гостям 221 комфортный и современный номер. Гостиница расположена в центре города на Лиговском проспекте, в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта, в 500 метрах от Московского железодорожного вокзала. Наши гости смогут насладиться прекрасной кухней ресторана ibis kitchen, посетить лобби-бар отеля.
Бест Вестерн 4
Western Plus Centre Hotel — это комфортабельный, современный отель, соответствующий мировым стандартам гостеприимства. Best Western Plus Centre Hotel является первым и пока единственным отелем бренда в Санкт-Петербурге.
Отель Элкус 3
«Элкус» – современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Cronwell Inn Стремянная 4
Cronwell Inn Стремянная – отель Галереи Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в феврале 2010 года. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала и 30 минутах езды на автомобиле – от аэропорта Пулково. Цветовое решение интерьеров отеля подчеркивает классический стиль, колорит и атмосферу исторического Петербурга
Новотель 4
Вы сможете прекрасно отдохнуть в номерах с ТВ с плоским экраном, кондиционером и мини-баром. Вы также cможете постоянно быть на связи, так как St. Petersburg Novotel предлагает гостям бесплатный Wi-Fi.
Отель предлагает услуги консьержа и обслуживание в номер. Кроме того, к услугам гостей Novotel St Petersburg фитнес-центр и ресторан, что поможет отдохнуть после насыщенного дня.
Невский берег 3
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20-25 кв, удобства в номере.
Русь 4
К услугам гостей бильярдный зал, массажный кабинет, сауна с бассейном, хаммам, салон красоты, стоматология. Для проведения совещаний и других деловых мероприятий гостиница предлагает конференц-залы различной площади. Отель располагает широкой зоной охраняемой парковки и стоянки, что невероятно удобно в центре большого города. Меню ресторана составляют блюда традиционной русской и европейской кухни. В баре 24 часа представлен широкий ассортимент напитков, закусок, а также кондитерских изделий от фирменной кондитерской «Русь».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с размещением
- Завтраки, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Радиооборудование (наушники)
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды, ужины
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные экскурсии
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, объекты не включенные в программу тура, дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Могут ли быть изменены экскурсии?
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.