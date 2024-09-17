В город, который стал воплощением мечты российского монарха: именно здесь Россия вышла к морю и укрепилась на
Программа тура по дням
Автобусная экскурсия "Петровский Петербург", экскурсия "Мечта Петра Великого", интерактивная экскурсия
Прибытие в Санкт-Петербург.
10:30 Отъезд от Площади Искусств для гостей из гостиниц «Катарина Арт отель», «Изззи у Гостиного двора».
11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка по названию тура.
11:20 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Ибис», «Порт Комфорт», «Новотель».
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с VR-очками.
Благодаря очкам виртуальной реальности посмотрим за пределы привычного мира и увидим то, что скрыто от взгляда обывателя. Вы увидите Петропавловскую крепость, созданную в ходе Северной войны, и первую судоверфь России на Балтике – Адмиралтейство, первую в городе постройку – Домик Петра I – и первый сад – Летний, узнаете об истории роскошного Меншиковского дворца, где когда-то проходили знаменитые петровские ассамблеи, и здании первого музея России – Кунсткамеры.
14:00 Обед в кафе или ресторане города.
15:00 Экскурсия «Мечта Петра Великого» в Петропавловской крепости с посещением собора Святых Петра и Павла.
Мы пройдем по первой улице Петербурга, познакомимся со сподвижниками царя и его врагами, узнаем, какие петровские традиции сохранились и прочно вошли в нашу жизнь.
17:45 Интерактивная экскурсия «Как это делается» в Музее-макете «Петровская Акватория».
Здесь воссозданы значимые достопримечательности столицы Российской империи XVIII столетия и её пригородов, и это отличная возможность увидеть Петербург петровского времени и узнать, какие мастера создавали этот город и его макет.
19:00-19:30 Трансфер по гостиницам.
Размещение.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца
Завтрак в гостинице.
Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Порт Комфорт», «Новотель».
Отъезд от Площади Искусств для гостей из гостиниц «Катарина Арт отель», «Изззи у Гостиного двора».
9:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» в Ораниенбаум.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
11:00 Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворц.
Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – нач. XX вв., сохранившийся в годы Великой Отечественной войны. Вы посетите парадную резиденцию его первого владельца – светлейшего князя А. Д. Меншикова – и увидите возрождённые интерьеры XVIII – XIX веков.
Переезд в Петергоф.
Дворцово-парковый ансамбль Петергофа, возникший в первой четверти XVIII века, является своеобразным триумфальным памятником в честь побед России за выход к Балтийскому морю. Вы увидите самую известную часть летней резиденции российских императоров, украшенную множеством удивительных фонтанов.
13:00 Обед в кафе или ресторане города.
14:30 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами.
«Столица фонтанов» предстанет перед вами во всей красе: вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям с фонтанами-шутихами.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (доп. плата).
19:00-19:30 Окончание программы в отеле.
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (доп. плата).
Загородная экскурсия в Кронштадт. Автобусная экскурсия «Новый Петербург»
Завтрак в гостинице.
Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Порт Комфорт», «Новотель».
Отъезд от Площади Искусств для гостей из гостиниц «Катарина Арт отель», «Изззи у Гостиного двора».
9:00 Автобусная загородная экскурсия в Кронштадт «Отсель грозить мы будем шведу…» познакомит вас с историей удивительного города, который по воле Петра I на протяжении 300 лет защищал Санкт-Петербург с моря. Сегодня это уникальный морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга, а его история – это великие флотоводцы и изобретатели, художники и государственные деятели, продолжавшие традиции венценосного основателя.
Обзорная экскурсия по Кронштадту.
Вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове Котлин в Финском заливе, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Вы увидите парк ниже уровня моря, чугунную мостовую, знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений, и посетите удивительный Морской собор, хранящий память о всех моряках российского флота.
11:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (доп. плата)
Знакомство с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
13:00 Обед в кафе или ресторане города.
14:00 Экскурсия по музею-макету Фортов Кронштадта.
Уникальные форты Кронштадтской крепости оживут и расскажут Вам свою 300-летнюю историю. Детали макета каждой морской крепости соответствуют реальному форту-прототипу, неважно существующему или тому, что давно стерт с лица земли (точнее, воды).
17:00 Автобусная экскурсия «Новый Петербург».
Петербург –это огромный мегаполис, который должен работать как часы. В этом ему помогают достижения инженерной мысли. Мы совершим путешествие по Комплексу защитных сооружений, бережно хранящему город от наводнений, а затем проедем по Западному скоростному диаметру – одной из самых современных городских магистралей, увидим символ современного Петербурга: башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, стадион «Газпром Арена», пассажирский морской порт и намывные территории Васильевского острова – Морской фасад Петербурга.
Дополнительно:
19:00 Окончание программы в центре у Московского вокзала, ст. м. «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Шлиссельбург. Обзорная экскурсия по крепости Орешек
Завтрак в гостинице.
Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Порт Комфорт», «Новотель».
Отъезд от Площади Искусств для гостей из гостиниц «Катарина Арт отель», «Изззи у Гостиного двора».
09:30 Автобусная экскурсия в Шлиссельбург.
Совершим путешествие в прошлое Приневских земель и отправимся в Шлиссельбургскую губу Ладожского озера, где на небольшом Ореховом острове нас ждёт крепость Орешек. Она же – Нотебург и Шлиссельбург. Почему так много названий? Кто её основал, и кому она принадлежала? Об этом узнаем по дороге к крепости.
11:30 Обзорная экскурсия по Шлиссельбургу, во время которой вы увидите знаменитый Ладожский канал, заложенный при Петре I, огромный адмиралтейский якорь петровской эпохи, поднятый со дна Невы, памятник Петру I, шлюзы Петровского канала и Благовещенский собор, напоминающий главный храм в Петропавловской крепости.
12:00 Переправа на теплоходе на Ореховый остров (10-15 мин.).
12:30 Обзорная экскурсия по крепости Орешек – одной из самых старых русских крепостей Северо-Запада России. Вы узнаете, какие важнейшие исторические события разворачивались на маленьком Ореховом острове, который имел важное стратегическое значение. Победу над шведами здесь Пётр I описал так: «… зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен…». Благодаря этому был открыт путь к Балтийскому морю и стало возможным рождение нового города – Санкт-Петербурга.
13:30 Свободное время в крепости.
14:30 Переправа на теплоходе в Шлиссельбург.
15:00 Обед в кафе или ресторане города.
16:00 Отправление в Петербург.
18:00 Окончание программы в центре у Московского вокзала, ст. м. «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга – прогулка под многочисленными мостами, которых в городе более 340. (доп. плата).
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле Санкт-Петербурга на выбор:
Стоимость тура без проживания: 16100 руб. (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или Площадь Искусств).
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы).
РЕКОМЕНДУЕМ: Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом там) выход через Итальянскую улицу. (Цены уточнять)
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|19.07.24-16.08.24 2
|26150
|35300
|27050
|37100
|30050
|27350
|43100
|06.09.24-20.09.24
|23300
|29300
|24200
|31100
|25550
|24350
|34100
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Комфорт
|05.07.24 – 16.08.24
|34700
|26600
|27200
|25400
|34700
РЕКОМЕНДУЕМ: Порт Комфорт 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Супериор
|05.07.24-16.08.24
|26250
|26450
|33650
|34450
|29000
|50850
|06.09.24-20.09.24
|25400
|24950
|31850
|32150
|27350
|46100
Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол». В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандарт
|05.07.24-16.08.24
|26000
|33650
|06.09.24-20.09.24
|24950
|31850
Невский берег 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол». В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Комфорт
|Стандарт
|02.08.24-16.08.24
|29450
|27500
|40400
|26600
|34700
|06.09.24-20.09.24
|26450
|24950
|34400
|24050
|29450
Cronwell Inn Стремянная 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол». В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|19.07.24-16.08.24
|25700
|35300
|26450
|25550
|36800
|06.09.24-20.09.24
|24350
|32600
|25100
|24650
|34100
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|Премиум
|Люкс
|17.05.24-16.08.24
|29150
|38300
|45800
|32900
|31700
|49550
|34700
|06.09.24-20.09.24
|27200
|34550
|40100
|30050
|29150
|42050
|30950
Скидка детям до 16 лет (4 дня): 1200 руб. Скидка студентам и пенсионерам (4 дня): 300 руб
Варианты проживания
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.
Смарт- номера 10 кв, удобства в номере
Стандарт - номера 15 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20 кв, удобства в номере
Октябрьская 4
Гостиница расположена близко к одним из самых популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга, таким как Храм Спас на Крови (2,1 км) и Смольный Собор (2,8 км), Гостиница "Октябрьская" превосходно подходит для туристов.
В номерах Гостиница "Октябрьская" есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Ибис 3
Отель Ибис Санкт-Петербург Центр является трехзведочным отелем европейского уровня и предлагает гостям 221 комфортный и современный номер. Гостиница расположена в центре города на Лиговском проспекте, в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта, в 500 метрах от Московского железодорожного вокзала. Наши гости смогут насладиться прекрасной кухней ресторана ibis kitchen, посетить лобби-бар отеля.
Бест Вестерн 4
Western Plus Centre Hotel — это комфортабельный, современный отель, соответствующий мировым стандартам гостеприимства. Best Western Plus Centre Hotel является первым и пока единственным отелем бренда в Санкт-Петербурге.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Cronwell Inn Стремянная 4
Cronwell Inn Стремянная – отель Галереи Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в феврале 2010 года. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала и 30 минутах езды на автомобиле – от аэропорта Пулково. Цветовое решение интерьеров отеля подчеркивает классический стиль, колорит и атмосферу исторического Петербурга
Новотель 4
Вы сможете прекрасно отдохнуть в номерах с ТВ с плоским экраном, кондиционером и мини-баром. Вы также cможете постоянно быть на связи, так как St. Petersburg Novotel предлагает гостям бесплатный Wi-Fi.
Отель предлагает услуги консьержа и обслуживание в номер. Кроме того, к услугам гостей Novotel St Petersburg фитнес-центр и ресторан, что поможет отдохнуть после насыщенного дня.
Кравт Невский СПА 4
Семейный SPA-отель категории 4*, расположенный в центральном районе Санкт-Петербурга, по соседству с главной магистралью города, в исторически сложившейся бутиковой зоне Невского проспекта, а также пешей доступности от основных достопримечательностей.
Невский берег 3
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Радиооборудование (наушники)
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные экскурсии
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, объекты не включенные в программу тура, дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Могут ли быть изменены экскурсии?
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.