Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+.
Программа тура по дням
Государева дорога, достопримечательности Вышнего Волочка
Утром отправимся из Санкт-Петербурга. По пути вы узнаете факты о Государевой дороге, построенной по указу Петра I.
Первый пункт нашего путешествия — Вышний Волочёк. Вы поймёте, почему его называют северной Венецией, поговорите о маршруте из варяг в греки, пройдёте по Ванчаковой линии. Увидите Богоявленский собор, памятники Алексею Венецианову, Екатерине II, Петру I и Михаилу Сердюкову.
Затем прибудем в Углич и на 2 ночи разместимся в гостинице.
Прогулки по Угличу и Мышкину, погружение в культуру кацкарей в Мартыново
Начнём день со знакомства с Угличем. Вы услышите историю основания города на крутом берегу Волги, полюбуетесь шедеврами русского зодчества — кремлём и церковью Димитрия на Крови. Рассмотрите росписи на тему гибели царевича Дмитрия внутри храма и интерьеры Палаты удельных князей.
Съездим в Мартыново, чтобы посетить этномузей кацкарей, занимающий дом 19 века. Вы узнаете, кто это такие, познакомитесь с диалектом, традициями, обычаями, верованиями, бытом. Здесь запланирован обед, приготовленный в русской печи.
Следующий на нашем пути — Мышкин. Вы поймёте, как крошечный грызун стал символом города, рассмотрите Успенский собор по проекту итальянского архитектора, старинные купеческие особняки и деревянные избы. Пройдёте по мостовой 18 века, любуясь просторами Волги и Юхоти. И увидите экспонаты музеев мыши, крестьянской архитектуры и самоходов.
Святыни и ярмарочные гуляния в Ярославле, архитектура в Костроме
Освободим номера и поедем в Ярославль. Вы погрузитесь в историю главных святынь: Спасо-Преображенского монастыря, Успенского собора, церкви Ильи Пророка, часовни Казанской Богоматери. Посетите Стрелку и прогуляетесь по живописным берегам Волги и Которосли. Узнаете, почему город стал центром Российского государства, что случилось с древним кремлём, почему Бирон запрещал ярославцам топить камины и существуют ли подземные ходы под дворцом губернатора.
Сходим на ярмарку: в сопровождении исторического персонажа вы перенесётесь в шумные гуляния 19 века, разгадаете загадки, примерите на себя роль торговца и сможете поучаствовать в интерактивах — перемолоть муку, сложить поленницу, взвесить чай и сахар.
Направимся в Кострому, где сегодня останемся ночевать. Вы увидите главную площадь, которую называют сковородкой, поговорите о подвиге Ивана Сусанина, восхититесь архитектурой колыбели династии Романовых — Ипатьевского монастыря. Посетите Музей сыра, где вам расскажут всё о производстве и угостят разными сортами (за доплату).
Русская классика Плёса и Суздаля
Переместимся в Плёс — классический русский городок с левитановскими пейзажами. Мы зайдём в Воскресенскую церковь и поднимемся на Соборную гору, откуда открывается известный по фильму «Жестокий романс» вид на Волгу. Вы узнаете о древней крепости, таинственном Чувиле, жертвенном медведе. Будет и свободное время, в которое мы рекомендуем попробовать вкуснейшие пирожки с рыбой или прокатиться на теплоходе.
Далее — сказочный Суздаль. Вы услышите тайны монастырей и дворов, поговорите о Владимире Красно Солнышко и связях города с Киево-Печерской лаврой и Великим Новгородом, восхититесь внутренним убранством Вознесенского, Ризоположенского, Спасо-Преображенского соборов, пройдёте по местам киносъёмок. А также погрузитесь в старинные гастротрадиции, спустившись в погреб: вас встретит и пригласит за дубовый стол хозяйка и угостит медовухой с печёными яблоками и мочёной рябиной на закуску (за доплату).
Сегодня и завтра будем ночевать во Владимире.
Мастер-класс в гостях у Бабы-яги, архитектура Владимира и Боголюбово
Приобщимся к магическому и таинственному, заглянув в гости к Бабе-яге. Вы создадите собственное молодильное зелье из ароматных чаёв и познакомитесь с биографией легенды русских сказок.
Затем — обзорная экскурсия по Владимиру. На нашем пути встретятся Золотые ворота, водонапорная башня, смотровые с панорамами Клязьмы, Успенский собор с фресками Андрея Рублёва, белокаменный Дмитриевский собор. Также увидим много интересных памятников — учёному коту, пожарному, вишне, фармацевту.
Съездим в Боголюбово. Вы послушаете о яркой личности и подвигах Юрия Долгорукого, полюбуетесь шедевром древнерусской архитектуры — церковью Покрова на Нерли, пройдёте по владениям и посетите святыни Свято-Боголюбского монастыря.
Прогулки по русскому Ватикану - Сергиеву Посаду
Завершит наше путешествие Сергиев Посад. Это важный духовный центр: тут находятся Троице-Сергиева лавра, резиденция Патриарха, Московская духовная академия, семинария. Совершив своеобразное паломничество по главным святыням, мы погрузимся в умиротворяющую атмосферу, а затем вернёмся в Санкт-Петербург.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное с завтраками (за чел.)
|44 700 ₽
|1-местное с завтраками
|57 400 ₽
|2-местное с завтраками и обедами (за чел.)
|49 900 ₽
|1-местное с завтраками и обедами
|62 600 ₽
|2-местное с трёхразовым питанием (за чел.)
|55 500 ₽
|1-местное с трёхразовым питанием (за чел.)
|68 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед в музее кацкарей
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - от 12 000 ₽
- Теплоходная экскурсия в Плёсе - 850 ₽/чел
- Музей сыра в Костроме - 850 ₽/чел
- Дегустация медовухи безалкогольная/алкогольная - 550-600 ₽/ чел