Мои заказы

Путешествие по Золотому кольцу с ярмарочными гуляниями и мастер-классом от Бабы-яги

Пообедать у кацкарей, приготовить молодильное зелье, погрузиться в старину через интерактивы
Отправляемся навстречу шедеврам белокаменного и деревянного зодчества, классическим русским просторам и многовековым традициям — по Золотому кольцу. Посетим 5 городов знаменитого маршрута и ещё несколько любопытных локаций поблизости.

Вы поговорите о
читать дальшеуменьшить

грызунах, ставших символом Мышкина, полюбуетесь левитановскими пейзажами Плёса и фресками Андрея Рублёва во Владимире, обойдёте святыни и места киносъёмок в Суздале, погуляете по русскому Ватикану — Сергиеву Посаду.

Будут и интерактивы: вы сходите в гости к кацкарям и Бабе-яге, которая научит вас готовить молодильное зелье, и посетите ярославскую ярмарку, где сможете перевоплотиться в торговца 19 века.

А за доплату полакомитесь гастрономическими изысками: отведаете костромских сыров и медовухи с печёными яблоками и мочёной рябиной на закуску.

Путешествие по Золотому кольцу с ярмарочными гуляниями и мастер-классом от Бабы-яги
Путешествие по Золотому кольцу с ярмарочными гуляниями и мастер-классом от Бабы-яги
Путешествие по Золотому кольцу с ярмарочными гуляниями и мастер-классом от Бабы-яги

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+.

Программа тура по дням

1 день

Государева дорога, достопримечательности Вышнего Волочка

Утром отправимся из Санкт-Петербурга. По пути вы узнаете факты о Государевой дороге, построенной по указу Петра I.

Первый пункт нашего путешествия — Вышний Волочёк. Вы поймёте, почему его называют северной Венецией, поговорите о маршруте из варяг в греки, пройдёте по Ванчаковой линии. Увидите Богоявленский собор, памятники Алексею Венецианову, Екатерине II, Петру I и Михаилу Сердюкову.

Затем прибудем в Углич и на 2 ночи разместимся в гостинице.

Государева дорога, достопримечательности Вышнего ВолочкаГосударева дорога, достопримечательности Вышнего ВолочкаГосударева дорога, достопримечательности Вышнего ВолочкаГосударева дорога, достопримечательности Вышнего Волочка
2 день

Прогулки по Угличу и Мышкину, погружение в культуру кацкарей в Мартыново

Начнём день со знакомства с Угличем. Вы услышите историю основания города на крутом берегу Волги, полюбуетесь шедеврами русского зодчества — кремлём и церковью Димитрия на Крови. Рассмотрите росписи на тему гибели царевича Дмитрия внутри храма и интерьеры Палаты удельных князей.

Съездим в Мартыново, чтобы посетить этномузей кацкарей, занимающий дом 19 века. Вы узнаете, кто это такие, познакомитесь с диалектом, традициями, обычаями, верованиями, бытом. Здесь запланирован обед, приготовленный в русской печи.

Следующий на нашем пути — Мышкин. Вы поймёте, как крошечный грызун стал символом города, рассмотрите Успенский собор по проекту итальянского архитектора, старинные купеческие особняки и деревянные избы. Пройдёте по мостовой 18 века, любуясь просторами Волги и Юхоти. И увидите экспонаты музеев мыши, крестьянской архитектуры и самоходов.

Прогулки по Угличу и Мышкину, погружение в культуру кацкарей в МартыновоПрогулки по Угличу и Мышкину, погружение в культуру кацкарей в МартыновоПрогулки по Угличу и Мышкину, погружение в культуру кацкарей в МартыновоПрогулки по Угличу и Мышкину, погружение в культуру кацкарей в Мартыново
3 день

Святыни и ярмарочные гуляния в Ярославле, архитектура в Костроме

Освободим номера и поедем в Ярославль. Вы погрузитесь в историю главных святынь: Спасо-Преображенского монастыря, Успенского собора, церкви Ильи Пророка, часовни Казанской Богоматери. Посетите Стрелку и прогуляетесь по живописным берегам Волги и Которосли. Узнаете, почему город стал центром Российского государства, что случилось с древним кремлём, почему Бирон запрещал ярославцам топить камины и существуют ли подземные ходы под дворцом губернатора.

Сходим на ярмарку: в сопровождении исторического персонажа вы перенесётесь в шумные гуляния 19 века, разгадаете загадки, примерите на себя роль торговца и сможете поучаствовать в интерактивах — перемолоть муку, сложить поленницу, взвесить чай и сахар.

Направимся в Кострому, где сегодня останемся ночевать. Вы увидите главную площадь, которую называют сковородкой, поговорите о подвиге Ивана Сусанина, восхититесь архитектурой колыбели династии Романовых — Ипатьевского монастыря. Посетите Музей сыра, где вам расскажут всё о производстве и угостят разными сортами (за доплату).

Святыни и ярмарочные гуляния в Ярославле, архитектура в КостромеСвятыни и ярмарочные гуляния в Ярославле, архитектура в КостромеСвятыни и ярмарочные гуляния в Ярославле, архитектура в КостромеСвятыни и ярмарочные гуляния в Ярославле, архитектура в Костроме
4 день

Русская классика Плёса и Суздаля

Переместимся в Плёс — классический русский городок с левитановскими пейзажами. Мы зайдём в Воскресенскую церковь и поднимемся на Соборную гору, откуда открывается известный по фильму «Жестокий романс» вид на Волгу. Вы узнаете о древней крепости, таинственном Чувиле, жертвенном медведе. Будет и свободное время, в которое мы рекомендуем попробовать вкуснейшие пирожки с рыбой или прокатиться на теплоходе.

Далее — сказочный Суздаль. Вы услышите тайны монастырей и дворов, поговорите о Владимире Красно Солнышко и связях города с Киево-Печерской лаврой и Великим Новгородом, восхититесь внутренним убранством Вознесенского, Ризоположенского, Спасо-Преображенского соборов, пройдёте по местам киносъёмок. А также погрузитесь в старинные гастротрадиции, спустившись в погреб: вас встретит и пригласит за дубовый стол хозяйка и угостит медовухой с печёными яблоками и мочёной рябиной на закуску (за доплату).

Сегодня и завтра будем ночевать во Владимире.

Русская классика Плёса и СуздаляРусская классика Плёса и СуздаляРусская классика Плёса и СуздаляРусская классика Плёса и Суздаля
5 день

Мастер-класс в гостях у Бабы-яги, архитектура Владимира и Боголюбово

Приобщимся к магическому и таинственному, заглянув в гости к Бабе-яге. Вы создадите собственное молодильное зелье из ароматных чаёв и познакомитесь с биографией легенды русских сказок.

Затем — обзорная экскурсия по Владимиру. На нашем пути встретятся Золотые ворота, водонапорная башня, смотровые с панорамами Клязьмы, Успенский собор с фресками Андрея Рублёва, белокаменный Дмитриевский собор. Также увидим много интересных памятников — учёному коту, пожарному, вишне, фармацевту.

Съездим в Боголюбово. Вы послушаете о яркой личности и подвигах Юрия Долгорукого, полюбуетесь шедевром древнерусской архитектуры — церковью Покрова на Нерли, пройдёте по владениям и посетите святыни Свято-Боголюбского монастыря.

Мастер-класс в гостях у Бабы-яги, архитектура Владимира и БоголюбовоМастер-класс в гостях у Бабы-яги, архитектура Владимира и БоголюбовоМастер-класс в гостях у Бабы-яги, архитектура Владимира и БоголюбовоМастер-класс в гостях у Бабы-яги, архитектура Владимира и Боголюбово
6 день

Прогулки по русскому Ватикану - Сергиеву Посаду

Завершит наше путешествие Сергиев Посад. Это важный духовный центр: тут находятся Троице-Сергиева лавра, резиденция Патриарха, Московская духовная академия, семинария. Совершив своеобразное паломничество по главным святыням, мы погрузимся в умиротворяющую атмосферу, а затем вернёмся в Санкт-Петербург.

Прогулки по русскому Ватикану - Сергиеву ПосадуПрогулки по русскому Ватикану - Сергиеву ПосадуПрогулки по русскому Ватикану - Сергиеву ПосадуПрогулки по русскому Ватикану - Сергиеву Посаду

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное с завтраками (за чел.)44 700 ₽
1-местное с завтраками57 400 ₽
2-местное с завтраками и обедами (за чел.)49 900 ₽
1-местное с завтраками и обедами62 600 ₽
2-местное с трёхразовым питанием (за чел.)55 500 ₽
1-местное с трёхразовым питанием (за чел.)68 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед в музее кацкарей
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - от 12 000 ₽
  • Теплоходная экскурсия в Плёсе - 850 ₽/чел
  • Музей сыра в Костроме - 850 ₽/чел
  • Дегустация медовухи безалкогольная/алкогольная - 550-600 ₽/ чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская» (за памятником Ленину), 7:00
Завершение: Санкт-Петербург, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 81 туриста
За 30 лет работы мы организовали отдых для 370 000+ счастливых туристов, и с каждым годом это число продолжает расти. Нас рекомендуют благодаря множеству положительных отзывов и постоянному стремлению к
читать дальшеуменьшить

совершенству. Наши организаторы объездили всю планету. Мы всегда выбираем лучших гидов на местах — настоящих экспертов в своём деле. Мы выбираем для вас самые интересные маршруты, чтобы показать нашу и другие страны с разных сторон. Наша команда — лауреаты премии «Лидеры туриндустрии», всероссийского конкурса «Сделано в России», регионального конкурса «Сделано в Петербурге». Есть награды Комитетов по туризму Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Федерального агентства по туризму.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры на «Путешествие по Золотому кольцу с ярмарочными гуляниями и мастер-классом от Бабы-яги»

Из Петербурга по Деревянному кольцу Присвирья
На машине
2 дня
2 отзыва
Из Петербурга по Деревянному кольцу Присвирья
Осмотреть памятники древнерусского зодчества, зайти в храмы и часовни, отдохнуть в краю рек и озёр
Начало: Санкт-Петербург, 7:00
4 июл в 07:00
1 авг в 07:00
14 150 ₽ за человека
Санкт-Петербург на 3 дня. Летняя золотая коллекция
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Санкт-Петербург на 3 дня. Летняя золотая коллекция
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
от 16 270 ₽ за человека
Санкт-Петербург на 5 дней. Летняя золотая коллекция
На автобусе
5 дней
2 отзыва
Санкт-Петербург на 5 дней. Летняя золотая коллекция
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
от 27 600 ₽ за человека
Санкт-Петербург на 4 дня. Летняя золотая коллекция
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Санкт-Петербург на 4 дня. Летняя золотая коллекция
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
от 22 600 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
44 700 ₽ за человека