Путешествие в зимний Петербург
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Свободный день
Самостоятельный заезд.
Размещение в гостинице после 15:00.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Обзорная экскурсия по Петербургу
Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.
Посещение Кунсткамеры.
В ходе самостоятельного осмотра Вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт народов Старого и Нового Света, увидите часть коллекции анатомических редкостей и аномалий самого Петра Великого.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Загородная экскурсия в Петергоф с экскурсией по Большому дворцу
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф с экскурсией по Большому дворцу, уникальной сокровищнице русского и западноевропейского искусства.
Вы увидите анфиладу парадных комнат, зал «Чесменская победа», Дубовый кабинет Петра Первого и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном.
Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Загородная экскурсия в Кронштадт
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Период
На 1 чел. в 2-мест.
номере
Доп.
место
1-мест.
номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
Кирочная
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|08.01.24-22.03.24
|12025
|12025
|15665
|2365
|2835
|4250
Кирочная
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|08.01.24-22.03.24
|13085
|13085
|17765
|2900
|3375
|5065
Санкт-Петербург 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|08.01.24-22.03.24
|14680
|14480
|22740
|4185
|4185
|6210
Санкт-Петербург 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
|08.01.24-22.03.24
|21575
|18775
|36395
|7695
|7695
|9720
Москва 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|08.01.24-22.03.24
|14015
|14315
|19865
|3445
|3845
|5870
Достоевский 4*
Комфорт, завтрак шведский стол
|08.01.24-22.03.24
|13880
|-
|20380
|3580
|3780
|-
Достоевский 4*
Супериор, завтрак шведский стол
|08.01.24-22.03.24
|14410
|14410
|21170
|3780
|4050
|6075
|Цена тура без проживания и питания
|08.01.24-22.03.24
|6325
Скидка на ребенка до 14 лет — 850 руб.
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
«Москва» 4
4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель «Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» ждёт Вас в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся Вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 4 суток (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинаются экскурсии?
К месту начала экскурсий туристы должны прибыть самостоятельно.
Автобусные экскурсии: старт от станции метро «Гостиный двор». Удобное место старта, в сердце Невского проспекта, позволяет не тратить драгоценное время экскурсии на объезд отелей и петербургские пробки.
Пешеходные экскурсии:
- Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» — старт от станции метро «Горьковская».
- Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» — старт от станции метро «Адмиралтейская».
- Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» — старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
- Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости с экскурсией по метро и посещением Казанского собора — старт от станции метро «Горьковская».