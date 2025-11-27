Описание экскурсии
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок и время посещения объектов, количество объектов сохраняется.
При планировании поездки нужно предусмотреть запас времени 3 часа после окончания тура (возможны задержки).
С собой нужно взять паспорт и льготный документ (при наличии).
Рекомендуется иметь наличные на дополнительные расходы.
Желательно надевать удобную одежду и обувь, учитывать погоду.
Программа тура по дням
Крепость Корела, кирха Яккимаа, Музей Иван-чая, водопад Ахвенкоски и парк «Рускеала»
Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую короткую остановку сделаем в 10:00 в Приозерске. Можно выпить кофе, перекусить и пофотографировать город, живописно расположенный на берегу Ладожского озера. Далее на 40 минут остановимся в крепости Корела (Кексгольм), где снимались сцены культового фильма «Брат». Вы осмотрите старинные бастионы, которые помнят сражения разных эпох.
Продолжим фотопаузой у руин лютеранской кирхи Яккимаа: сохранившиеся стены из красного кирпича в форме креста напоминают о многовековой истории этого места. Осмотрим и «Город ангелов» — экспозицию деревянных скульптур внутри старой кирхи.
12:50–13:10 — посещение Музея Иван-чая. Это первый в нашей стране музей, посвящённый знаменитому русскому напитку. Здесь вам расскажут о традициях заваривания и угостят чаем с вареньями.
Пообедав, прогуляемся по оборудованным тропам вдоль бурных потоков водопада Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала», где проведём около 3 часов. Вы увидите знаменитый Мраморный каньон с изумрудной водой, окружённый отвесными скалами, и проведёте время по своему усмотрению.
К 20:30 прибудем в отель. Размещение, отдых.
Питомник хаски, парк «Бастионъ», экскурсия по Сортавале, центр шунгита, дегустации
После завтрака у вас будет время на самостоятельную прогулку по Сортавале или участие в дополнительных экскурсиях. К 11:00 прибудем в питомник хаски, где вас ждёт встреча с дружелюбными северными собаками и другими животными — оленями, енотами, лисами. Можно фотографироваться без ограничений.
Затем на 2 часа остановимся в парке живой истории «Бастионъ» — приготовьтесь к путешествию сквозь столетия, от Каменного века до Средневековья. Здесь вас встретят актёры в исторических костюмах и интерактивные экспонаты, а ещё предусмотрена прогулка по воде на драккаре.
После обеда в 15:20 отправимся на небольшую экскурсию по городу Сортавала. Пройдёмся по историческому центру, увидим старинные здания и памятники, поговорим о легендах Карелии.
16:40–17:20 — посещение центра шунгита и музея минералов. Вы познакомитесь с уникальными свойствами карельского минерала и увидите богатую коллекцию камней региона.
С 17:30 до 18:00 запланирована дегустация карельских бальзамов: вы продегустируете напитки на основе местных трав и ягод, а также узнаете секреты их изготовления.
Ещё через полтора часа пути остановимся в магазине форелевого хозяйства, где вы сможете попробовать рыбу и деликатесы и, при желании, приобрести их.
23:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург. Прибытие ориентировочно в 23:00 к метро «Проспект Просвещения» и в 23:30 — к Казанскому собору.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Трансфер до туристических объектов и обратно
- Трассовые экскурсии по пути в Приозерск и по Карелии
- Посещение крепости Корела-Кексгольм
- Дегустации иван-чая
- Водопады Ахвенкоски
- Экскурсия по Сортавале (исторический центр)
- Посещение центра шунгита и музея минералов
- Дегустация бальзамов и настоек
- Магазин форелевого хозяйства
- Питомник хаски
- Экскурсия в исторический парк «Бастионъ»
Что не входит в цену
- Обед - 650 ₽/чел., ужин - 800 ₽/чел
- Парк «Рускеала» и Мраморный каньон: взрослые - 650 ₽, пенсионеры и студенты - 450 ₽, школьники 7+ - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
- Экотропа: взрослые - 500 ₽, дети и студенты до 14 лет - 400 ₽
- Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+): взрослые - 2200 ₽, студенты - 1250 ₽, школьники - 900 ₽
- Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
- Внимание: при бронировании тура за 30 и более дней до старта его стоимость составит 10 950 ₽