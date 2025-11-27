Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую короткую остановку сделаем в 10:00 в Приозерске. Можно выпить кофе, перекусить и пофотографировать город, живописно расположенный на берегу Ладожского озера. Далее на 40 минут остановимся в крепости Корела (Кексгольм), где снимались сцены культового фильма «Брат». Вы осмотрите старинные бастионы, которые помнят сражения разных эпох.

Продолжим фотопаузой у руин лютеранской кирхи Яккимаа: сохранившиеся стены из красного кирпича в форме креста напоминают о многовековой истории этого места. Осмотрим и «Город ангелов» — экспозицию деревянных скульптур внутри старой кирхи.

12:50–13:10 — посещение Музея Иван-чая. Это первый в нашей стране музей, посвящённый знаменитому русскому напитку. Здесь вам расскажут о традициях заваривания и угостят чаем с вареньями.

Пообедав, прогуляемся по оборудованным тропам вдоль бурных потоков водопада Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала», где проведём около 3 часов. Вы увидите знаменитый Мраморный каньон с изумрудной водой, окружённый отвесными скалами, и проведёте время по своему усмотрению.

К 20:30 прибудем в отель. Размещение, отдых.