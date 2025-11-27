Мои заказы

В Карелию на выходные из Санкт-Петербурга: музеи, дегустации и знаковые места

Увидеть знаменитый Мраморный каньон, прокатиться на драккаре, побывать там, где снимали фильм «Брат»
В этой поездке вы окажетесь в самом сердце Карелии: прогуляетесь по древней крепости Корела, сделаете фото у руин кирхи Яккимаа, попробуете душистый Иван-чай с вареньем. Побываете у шумных водопадов Ахвенкоски,
а затем отправитесь в легендарный горный парк «Рускеала».

Вас ждёт знакомство с дружелюбными хаски и путешествие сквозь века в парке «Бастионъ», где история оживает на глазах: драккары, костюмы и интерактивные экспонаты.

Мы пройдёмся по городу Сортавала, прикоснёмся к секретам шунгита, рассмотрим уникальные минералы, вы продегустируете карельские бальзамы. Короткое, но насыщенное погружение в природу, культуру и историю Карелии подарит яркие впечатления.

Описание экскурсии

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок и время посещения объектов, количество объектов сохраняется.
При планировании поездки нужно предусмотреть запас времени 3 часа после окончания тура (возможны задержки).
С собой нужно взять паспорт и льготный документ (при наличии).
Рекомендуется иметь наличные на дополнительные расходы.
Желательно надевать удобную одежду и обувь, учитывать погоду.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, кирха Яккимаа, Музей Иван-чая, водопад Ахвенкоски и парк «Рускеала»

Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую короткую остановку сделаем в 10:00 в Приозерске. Можно выпить кофе, перекусить и пофотографировать город, живописно расположенный на берегу Ладожского озера. Далее на 40 минут остановимся в крепости Корела (Кексгольм), где снимались сцены культового фильма «Брат». Вы осмотрите старинные бастионы, которые помнят сражения разных эпох.

Продолжим фотопаузой у руин лютеранской кирхи Яккимаа: сохранившиеся стены из красного кирпича в форме креста напоминают о многовековой истории этого места. Осмотрим и «Город ангелов» — экспозицию деревянных скульптур внутри старой кирхи.

12:50–13:10 — посещение Музея Иван-чая. Это первый в нашей стране музей, посвящённый знаменитому русскому напитку. Здесь вам расскажут о традициях заваривания и угостят чаем с вареньями.

Пообедав, прогуляемся по оборудованным тропам вдоль бурных потоков водопада Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала», где проведём около 3 часов. Вы увидите знаменитый Мраморный каньон с изумрудной водой, окружённый отвесными скалами, и проведёте время по своему усмотрению.

К 20:30 прибудем в отель. Размещение, отдых.

2 день

Питомник хаски, парк «Бастионъ», экскурсия по Сортавале, центр шунгита, дегустации

После завтрака у вас будет время на самостоятельную прогулку по Сортавале или участие в дополнительных экскурсиях. К 11:00 прибудем в питомник хаски, где вас ждёт встреча с дружелюбными северными собаками и другими животными — оленями, енотами, лисами. Можно фотографироваться без ограничений.

Затем на 2 часа остановимся в парке живой истории «Бастионъ» — приготовьтесь к путешествию сквозь столетия, от Каменного века до Средневековья. Здесь вас встретят актёры в исторических костюмах и интерактивные экспонаты, а ещё предусмотрена прогулка по воде на драккаре.

После обеда в 15:20 отправимся на небольшую экскурсию по городу Сортавала. Пройдёмся по историческому центру, увидим старинные здания и памятники, поговорим о легендах Карелии.

16:40–17:20 — посещение центра шунгита и музея минералов. Вы познакомитесь с уникальными свойствами карельского минерала и увидите богатую коллекцию камней региона.

С 17:30 до 18:00 запланирована дегустация карельских бальзамов: вы продегустируете напитки на основе местных трав и ягод, а также узнаете секреты их изготовления.

Ещё через полтора часа пути остановимся в магазине форелевого хозяйства, где вы сможете попробовать рыбу и деликатесы и, при желании, приобрести их.

23:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург. Прибытие ориентировочно в 23:00 к метро «Проспект Просвещения» и в 23:30 — к Казанскому собору.

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансфер до туристических объектов и обратно
  • Трассовые экскурсии по пути в Приозерск и по Карелии
  • Посещение крепости Корела-Кексгольм
  • Дегустации иван-чая
  • Водопады Ахвенкоски
  • Экскурсия по Сортавале (исторический центр)
  • Посещение центра шунгита и музея минералов
  • Дегустация бальзамов и настоек
  • Магазин форелевого хозяйства
  • Питомник хаски
  • Экскурсия в исторический парк «Бастионъ»
Что не входит в цену
  • Обед - 650 ₽/чел., ужин - 800 ₽/чел
  • Парк «Рускеала» и Мраморный каньон: взрослые - 650 ₽, пенсионеры и студенты - 450 ₽, школьники 7+ - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
  • Экотропа: взрослые - 500 ₽, дети и студенты до 14 лет - 400 ₽
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+): взрослые - 2200 ₽, студенты - 1250 ₽, школьники - 900 ₽
  • Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
  • Внимание: при бронировании тура за 30 и более дней до старта его стоимость составит 10 950 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00. Автобус будет подан за 15 минут до отправления. Дополнительная посадка предусмотрена у станции метро «Проспект Просвещения» в 8:40. Накануне, с 19:00 до 21:00, вы получите SMS с номером автобуса и контактом гида
Завершение: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, ориентировочно в 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

