Чарующие пейзажи и новые открытияКогда бы вы не отправились в Абхазию, всегда почувствуете красоту местной природы, и будьте готовы к чарующим пейзажам и новым открытиям. Субтропическая красота на побережье и приятная прохлада реликтового леса летом, тихие пляжи и заснеженные горные вершины зимой. А весной — цветущая флора и бурные водопады. Историческая часть города ГагрыМы прогуляемся по исторической части города Гагры, где увидите панорамные виды памятников архитектуры истории 📖 XIX — начала XX вв. По приморскому парку и набережной. Я расскажу историю основания курорта принцем А. Ольденбургским и мы увидим знаменитый ресторан Гагрипш и Гагрскую Колоннаду. Озеро РицаЖивописный маршрут проходит по ущелью вдоль трёх рек. По пути вы увидите Голубое озеро, поражающие крутизной скалы Юпшарского каньона, бурные реки и реликтовые вечнозеленые растения. А на берегу Рицы мы пообедаем в национальной апацхе. Новый Афон и Новоафонские пещерыНастоящее сердце абхазской государственности, где находится древняя город-крепость Анакопия, первая столица ⭐️ Абхазского царства. Здесь посреди приморских пейзажей расположены многочисленные исторические и религиозные достопримечательности 🏛️. Вы увидите знаменитый монастырь, прекрасный рукотворный водопад, созданный монахами в конце XIX века. И конечно же Новоафонские пещеры — вторые по величине в мире! Маршрут в Новом Афоне скорректируем по вашим предпочтениям. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
Пересечение границы для граждан России, Белоруссии и Казахстана свободное по внутренним паспортам;
Гражданам других стран необходимо заполнить анкету на сайте МИД Абхазии, после получения разрешения вы сможете получить визу при пересечении границы;
Для детей необходимо свидетельство о рождении. В случае, если ребенок пересекает границу без сопровождения родителей, необходимо нотариально заверенное согласие родителей на посещение Абхазии.
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Трансфер от вашего места проживания (г. Сочи)
Что не входит
Билет в Рицинский нацпарк — 350 руб. /чел
Новоафонские пещеры — 500 руб. /чел
Анакопийская крепость и дача Сталина — 150-200 руб. /чел
Обед.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.