Чарующие пейзажи и новые открытияКогда бы вы не отправились в Абхазию, всегда почувствуете красоту местной природы, и будьте готовы к чарующим пейзажам и новым открытиям. Субтропическая красота на побережье и приятная прохлада реликтового леса летом, тихие пляжи и заснеженные горные вершины зимой. А весной — цветущая флора и бурные водопады. Историческая часть города ГагрыМы прогуляемся по исторической части города Гагры, где увидите панорамные виды памятников архитектуры истории 📖 XIX — начала XX вв. По приморскому парку и набережной. Я расскажу историю основания курорта принцем А. Ольденбургским и мы увидим знаменитый ресторан Гагрипш и Гагрскую Колоннаду. Озеро РицаЖивописный маршрут проходит по ущелью вдоль трёх рек. По пути вы увидите Голубое озеро, поражающие крутизной скалы Юпшарского каньона, бурные реки и реликтовые вечнозеленые растения. А на берегу Рицы мы пообедаем в национальной апацхе. Новый Афон и Новоафонские пещерыНастоящее сердце абхазской государственности, где находится древняя город-крепость Анакопия, первая столица ⭐️ Абхазского царства. Здесь посреди приморских пейзажей расположены многочисленные исторические и религиозные достопримечательности 🏛️. Вы увидите знаменитый монастырь, прекрасный рукотворный водопад, созданный монахами в конце XIX века. И конечно же Новоафонские пещеры — вторые по величине в мире! Маршрут в Новом Афоне скорректируем по вашим предпочтениям. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;

Пересечение границы для граждан России, Белоруссии и Казахстана свободное по внутренним паспортам;

Гражданам других стран необходимо заполнить анкету на сайте МИД Абхазии, после получения разрешения вы сможете получить визу при пересечении границы;

Для детей необходимо свидетельство о рождении. В случае, если ребенок пересекает границу без сопровождения родителей, необходимо нотариально заверенное согласие родителей на посещение Абхазии.