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Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Страны Души

5
11 отзывов
Максим П.
Максим П. – Гид из Сочи
За один день вы познакомитесь со старинной красотой Абхазии и её удивительной природой.

С удовольствием наполню ваш день самыми разными впечатлениями — от созерцания горных озёр до живописных видов древних городов.

Маршрут охватывает Гагру, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Озеро Рица, Новый Афон.

Покажу красивейшие 🤩 обзорные площадки, расскажу многовековую историю 📖, обеспечу ваш комфорт и отвечу на любые вопросы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 💧Водопады
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Страны Души
Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Страны Души

Что вы увидите

  • Гагрская колоннада
  • ресторан Гагрипш
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • озеро Рица
  • дача И. Сталина
  • Анакопийская крепость
  • Церковь Симона Кананита
  • Симонокананитский мужской монастырь
  • Приморский парк
  • Новоафонские пещеры
Чарующие пейзажи и новые открытияКогда бы вы не отправились в Абхазию, всегда почувствуете красоту местной природы, и будьте готовы к чарующим пейзажам и новым открытиям. Субтропическая красота на побережье и приятная прохлада реликтового леса летом, тихие пляжи и заснеженные горные вершины зимой. А весной — цветущая флора и бурные водопады. Историческая часть города ГагрыМы прогуляемся по исторической части города Гагры, где увидите панорамные виды памятников архитектуры истории 📖 XIX — начала XX вв. По приморскому парку и набережной. Я расскажу историю основания курорта принцем А. Ольденбургским и мы увидим знаменитый ресторан Гагрипш и Гагрскую Колоннаду. Озеро РицаЖивописный маршрут проходит по ущелью вдоль трёх рек. По пути вы увидите Голубое озеро, поражающие крутизной скалы Юпшарского каньона, бурные реки и реликтовые вечнозеленые растения. А на берегу Рицы мы пообедаем в национальной апацхе. Новый Афон и Новоафонские пещерыНастоящее сердце абхазской государственности, где находится древняя город-крепость Анакопия, первая столица ⭐️ Абхазского царства. Здесь посреди приморских пейзажей расположены многочисленные исторические и религиозные достопримечательности 🏛️. Вы увидите знаменитый монастырь, прекрасный рукотворный водопад, созданный монахами в конце XIX века. И конечно же Новоафонские пещеры — вторые по величине в мире! Маршрут в Новом Афоне скорректируем по вашим предпочтениям. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Пересечение границы для граждан России, Белоруссии и Казахстана свободное по внутренним паспортам;
  • Гражданам других стран необходимо заполнить анкету на сайте МИД Абхазии, после получения разрешения вы сможете получить визу при пересечении границы;
  • Для детей необходимо свидетельство о рождении. В случае, если ребенок пересекает границу без сопровождения родителей, необходимо нотариально заверенное согласие родителей на посещение Абхазии.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер от вашего места проживания (г. Сочи)
Что не входит
  • Билет в Рицинский нацпарк — 350 руб. /чел
  • Новоафонские пещеры — 500 руб. /чел
  • Анакопийская крепость и дача Сталина — 150-200 руб. /чел
  • Обед.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Страны Души
Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Страны Души
Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Страны Души
Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Страны Души

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Максим П.
Максим П.
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11 отзывов оставили туристы

Максим П. проводит ещё 2 экскурсии

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