Классический маршрут идеально подойдет путешественникам, которые впервые едут в Абхазию. Очарование высокогорного озера Рица, уникальный климат Гагр, реликтовые сосны Пицунды и чистейшее море 🌊 с песчаными пляжами, развалины древних храмов, сказочный колхидский лес! Нас ждет настоящее приключение!
За время тура мы посетим:
смотровая Гагры
парк 🌳 принца Ольденбургского
ресторан Гагрипш
развалины храма Х века
голубое озеро
прогулка 👣 в сказочном лесу 🌲
ущелье Каменный мешок
Смотровая на озере Рица
Сталинская дача
Пицундский храм
рынок в Пицунде
курорт Пицунда
реликтовая сосновая роща
Важно знать:
Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
Трансфер на комфортном авто
Услуги квалифицированного гида
Что не входит
Нац. парк Рица (350р. )
Храм Пицунда (100 р. )
Время проведения: По договоренности
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.