Абхазия – очарование Рицы и Пицунды

5
1 отзыв
Марина К.
Марина К. – Гид из Сочи
Классический маршрут идеально подойдет путешественникам, которые впервые едут в Абхазию.

Очарование высокогорного озера Рица, уникальный климат Гагр, реликтовые сосны Пицунды и чистейшее море 🌊 с песчаными пляжами, развалины древних храмов, сказочный колхидский лес! Нас ждет настоящее приключение!
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Экскурсия

12 000 ₽ за всё до 4 чел.

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Абхазия – очарование Рицы и Пицунды
Абхазия – очарование Рицы и Пицунды

Что вы увидите 🤩

  • смотровая Гагры
  • парк принца Ольденбургского
  • ресторан Гагрипш
  • развалины храма Х века
  • голубое озеро
  • прогулка в сказочном лесу
  • ущелье Каменный мешок
  • Смотровая на озере Рица
  • Сталинская дача
  • Пицундский храм
  • рынок в Пицунде
  • курорт Пицунда
  • реликтовая сосновая роща
Классический маршрут идеально подойдет путешественникам, которые впервые едут в Абхазию. Очарование высокогорного озера Рица, уникальный климат Гагр, реликтовые сосны Пицунды и чистейшее море 🌊 с песчаными пляжами, развалины древних храмов, сказочный колхидский лес! Нас ждет настоящее приключение!

За время тура мы посетим:

  • смотровая Гагры
  • парк 🌳 принца Ольденбургского
  • ресторан Гагрипш
  • развалины храма Х века
  • голубое озеро
  • прогулка 👣 в сказочном лесу 🌲
  • ущелье Каменный мешок
  • Смотровая на озере Рица
  • Сталинская дача
  • Пицундский храм
  • рынок в Пицунде
  • курорт Пицунда
  • реликтовая сосновая роща

Важно знать:

  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер на комфортном авто
  • Услуги квалифицированного гида
 Что не входит
  • Нац. парк Рица (350р. )
  • Храм Пицунда (100 р. )
Абхазия – очарование Рицы и Пицунды
Абхазия – очарование Рицы и Пицунды
Абхазия – очарование Рицы и Пицунды
Абхазия – очарование Рицы и Пицунды
Абхазия – очарование Рицы и Пицунды
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина К.
Марина К.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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