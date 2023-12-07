Увидеть «огненную» воду, побывать на экоферме и попробовать самый северный чай в мире
Но не только лечебной водой славен курорт: тут есть живописные природные объекты и интересные гастрономические локации.
Вы побываете на берегу «молочной реки», посетите Дачу Сталина, заглянете в гости к виноделу, полюбуетесь водопадами и чайными плантациями.
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Описание
Что вас ожидает
Санаторий «Мацеста» — крупнейший бальнеологический курорт с сероводородными ваннами (эта чудесная «огненная» вода даже изображена на гербе Сочи!). Такие ванны любил принимать сам Сталин. Вы увидите легендарное здание № 4, прогуляетесь вдоль реки Мацеста и услышите легенду про девушку, в честь которой и назван курорт.
Заброшенные сероводородные источники — здесь вы сможете оценить свойства «огненной» воды, ведь сероводород бьёт прямо из земли.
«Молочная река» Агура — сероводород впадает прямо в реку, из-за чего Агура меняет свой цвет.
Агурские водопады — один из самых старых пешеходных маршрутов с живописными природными достопримечательностями, видовыми площадками и комплексом водопадов. Здесь у вас будет время для самостоятельной прогулки.
Змейковские водопады, к которым ведёт несложный маршрут протяжённостью всего 800 метров.
Чайные плантации «Мацеста чай» с дегустацией самого северного в мире чая.
Семейная винодельня — дом винодела в пятом поколении. Здание «прячется» среди плодовых деревьев, виноградников и пчелиных домиков.
Экоферма Экзархо — частная ферма с конюшней, загоном для козочек и овец, которых можно покормить морковкой.
Дача Сталина — музей вождя, скрытый от посторонних глаз. Я расскажу интересные факты об Иосифе Виссарионовиче и его резиденции.
Ярмарка местной продукции — колоритный рынок, где можно попробовать местные продукты.
Смотровые площадки, где мы остановимся и сделаем красивые снимки. По пути их будет очень много!
Во время поездки вы узнаете:
- почему Сочи так называется,
- что означают слова Мацеста, Хоста и почему море Чёрное,
- кто такие убыхи и бздыхи,
- что изменилось после Олимпиады и как отнеслись к глобальной стройке местные жители,
- кто самый богатый человек в Сочи и где находится самое дорогое жильё с ценой в 4 миллиона за квадрат,
- почему у Сталина было прозвище Коба, зачем его мебель набивали конским волосом, а остекление в доме было из хрусталя.
Организационные детали
- Маршрут абсолютно безопасный, экскурсия проводится круглогодично при любой погоде
- Я заберу вас от места проживания в Сириусе, Адлере, Хосте или Центральном Сочи и привезу обратно. За выезд из Красной Поляны доплата 3000 руб.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Space Gear или Peugeut
Дополнительные расходы
- Вход на Агурские водопады — 200 руб., детям бесплатно
- Вход на Змейковские водопады — 200 руб., детям бесплатно
- Дегустация 10 напитков из винограда — 500 руб.
- Экоферма Экзархо — 450 руб., детям бесплатно
- Дача Сталина — 500 руб., детям 7-13 лет — 250 руб, до 7 лет бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.