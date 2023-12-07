Приглашаю вас в путешествие по Мацесте — посёлку, который известен благодаря сероводородным источникам. Но не только лечебной водой славен курорт: тут есть живописные природные объекты и интересные гастрономические локации. Вы побываете на берегу «молочной реки», посетите Дачу Сталина, заглянете в гости к виноделу, полюбуетесь водопадами и чайными плантациями.

Описание

Что вас ожидает

Санаторий «Мацеста» — крупнейший бальнеологический курорт с сероводородными ваннами (эта чудесная «огненная» вода даже изображена на гербе Сочи!). Такие ванны любил принимать сам Сталин. Вы увидите легендарное здание № 4, прогуляетесь вдоль реки Мацеста и услышите легенду про девушку, в честь которой и назван курорт.

Заброшенные сероводородные источники — здесь вы сможете оценить свойства «огненной» воды, ведь сероводород бьёт прямо из земли.

«Молочная река» Агура — сероводород впадает прямо в реку, из-за чего Агура меняет свой цвет.

Агурские водопады — один из самых старых пешеходных маршрутов с живописными природными достопримечательностями, видовыми площадками и комплексом водопадов. Здесь у вас будет время для самостоятельной прогулки.

Змейковские водопады, к которым ведёт несложный маршрут протяжённостью всего 800 метров.

Чайные плантации «Мацеста чай» с дегустацией самого северного в мире чая.

Семейная винодельня — дом винодела в пятом поколении. Здание «прячется» среди плодовых деревьев, виноградников и пчелиных домиков.

Экоферма Экзархо — частная ферма с конюшней, загоном для козочек и овец, которых можно покормить морковкой.

Дача Сталина — музей вождя, скрытый от посторонних глаз. Я расскажу интересные факты об Иосифе Виссарионовиче и его резиденции.

Ярмарка местной продукции — колоритный рынок, где можно попробовать местные продукты.

Смотровые площадки, где мы остановимся и сделаем красивые снимки. По пути их будет очень много!

Во время поездки вы узнаете:

почему Сочи так называется,

что означают слова Мацеста, Хоста и почему море Чёрное,

кто такие убыхи и бздыхи,

что изменилось после Олимпиады и как отнеслись к глобальной стройке местные жители,

кто самый богатый человек в Сочи и где находится самое дорогое жильё с ценой в 4 миллиона за квадрат,

почему у Сталина было прозвище Коба, зачем его мебель набивали конским волосом, а остекление в доме было из хрусталя.

Организационные детали

Маршрут абсолютно безопасный, экскурсия проводится круглогодично при любой погоде

Я заберу вас от места проживания в Сириусе, Адлере, Хосте или Центральном Сочи и привезу обратно. За выезд из Красной Поляны доплата 3000 руб.

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Space Gear или Peugeut

Дополнительные расходы