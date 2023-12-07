Драйв-тур на внедорожнике в долину Мацеста

Индивидуальная экскурсия в Сочи

Увидеть «огненную» воду, побывать на экоферме и попробовать самый северный чай в мире

Приглашаю вас в путешествие по Мацесте — посёлку, который известен благодаря сероводородным источникам.

Но не только лечебной водой славен курорт: тут есть живописные природные объекты и интересные гастрономические локации.

Вы побываете на берегу «молочной реки», посетите Дачу Сталина, заглянете в гости к виноделу, полюбуетесь водопадами и чайными плантациями.
Драйв-тур на внедорожнике в долину Мацеста
Драйв-тур на внедорожнике в долину Мацеста
Драйв-тур на внедорожнике в долину Мацеста
Драйв-тур на внедорожнике в долину Мацеста
Драйв-тур на внедорожнике в долину Мацеста
Драйв-тур на внедорожнике в долину Мацеста
Драйв-тур на внедорожнике в долину Мацеста
Драйв-тур на внедорожнике в долину Мацеста
Драйв-тур на внедорожнике в долину Мацеста
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Описание

Что вас ожидает

Санаторий «Мацеста» — крупнейший бальнеологический курорт с сероводородными ваннами (эта чудесная «огненная» вода даже изображена на гербе Сочи!). Такие ванны любил принимать сам Сталин. Вы увидите легендарное здание № 4, прогуляетесь вдоль реки Мацеста и услышите легенду про девушку, в честь которой и назван курорт.

Заброшенные сероводородные источники — здесь вы сможете оценить свойства «огненной» воды, ведь сероводород бьёт прямо из земли.

«Молочная река» Агура — сероводород впадает прямо в реку, из-за чего Агура меняет свой цвет.

Агурские водопады — один из самых старых пешеходных маршрутов с живописными природными достопримечательностями, видовыми площадками и комплексом водопадов. Здесь у вас будет время для самостоятельной прогулки.

Змейковские водопады, к которым ведёт несложный маршрут протяжённостью всего 800 метров.

Чайные плантации «Мацеста чай» с дегустацией самого северного в мире чая.

Семейная винодельня — дом винодела в пятом поколении. Здание «прячется» среди плодовых деревьев, виноградников и пчелиных домиков.

Экоферма Экзархо — частная ферма с конюшней, загоном для козочек и овец, которых можно покормить морковкой.

Дача Сталина — музей вождя, скрытый от посторонних глаз. Я расскажу интересные факты об Иосифе Виссарионовиче и его резиденции.

Ярмарка местной продукции — колоритный рынок, где можно попробовать местные продукты.

Смотровые площадки, где мы остановимся и сделаем красивые снимки. По пути их будет очень много!

Во время поездки вы узнаете:

  • почему Сочи так называется,
  • что означают слова Мацеста, Хоста и почему море Чёрное,
  • кто такие убыхи и бздыхи,
  • что изменилось после Олимпиады и как отнеслись к глобальной стройке местные жители,
  • кто самый богатый человек в Сочи и где находится самое дорогое жильё с ценой в 4 миллиона за квадрат,
  • почему у Сталина было прозвище Коба, зачем его мебель набивали конским волосом, а остекление в доме было из хрусталя.

Организационные детали

  • Маршрут абсолютно безопасный, экскурсия проводится круглогодично при любой погоде
  • Я заберу вас от места проживания в Сириусе, Адлере, Хосте или Центральном Сочи и привезу обратно. За выезд из Красной Поляны доплата 3000 руб.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Space Gear или Peugeut

Дополнительные расходы

  • Вход на Агурские водопады — 200 руб., детям бесплатно
  • Вход на Змейковские водопады — 200 руб., детям бесплатно
  • Дегустация 10 напитков из винограда — 500 руб.
  • Экоферма Экзархо — 450 руб., детям бесплатно
  • Дача Сталина — 500 руб., детям 7-13 лет — 250 руб, до 7 лет бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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