Магия Сочи: знакомство с городом в компании лучших гидов

Предлагаем познакомиться с главными достопримечательностями Сочи в компании лучших гидов.

Вы сможете не только выбрать себе экскурсовода по душе, но и определить маршрут экскурсии — отправиться в поездку по живописным окрестностям
читать дальше

Сочи и заглянуть на дачу Сталина и Мацестинский курорт или же посмотреть на центр города в свете вечерних огней. А может, вы хотите получить фотокино на память о своем приключении — выбор всегда за вами!

5
43 отзыва
Магия Сочи: знакомство с городом в компании лучших гидов
Магия Сочи: знакомство с городом в компании лучших гидов
Магия Сочи: знакомство с городом в компании лучших гидов
Ближайшие даты:
18
мар19
мар20
мар21
мар22
мар23
мар24
мар
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание фото-прогулки

Уникальные экскурсии по Сочи

Охватить все достопримечательности Сочи за одну экскурсию — задача непростая, но наши опытные гиды готовы предложить вам увлекательные программы, которые позволят вам за короткое время познакомиться с этим прекрасным городом и увидеть его лучшие уголки.

Выбор гида

Вы можете выбрать экскурсию с одним из наших замечательных гидов:

  • Гид Надежда — экскурсовод и жительница Сочи, которая покажет вам город в вечерних огнях.
  • Гид Илья — знающий город и его историю, готовый познакомить вас с живописными окрестностями Сочи.
  • Гид-фотограф Елена — творческий подход и многолетний опыт проведения экскурсий помогут запечатлеть ваши лучшие моменты.

Индивидуальные программы

Каждый из гидов предлагает уникальную программу, которая отличается по длительности и маршруту. Например:

  • С гидом Ильей вас ждет дружеская обзорная прогулка по курорту Мацеста, даче Сталина и чайной плантации. Вы сможете подняться на гору Ахун, увидеть заброшенный ресторан и колесо обозрения, а также рассмотреть личные вещи Сталина и посетить чайные плантации в долине.
  • С гидом Надеждой вы увидите Сочи в ярких вечерних красках. Прогуляйтесь по главному проспекту, где сосредоточена современная жизнь города, и насладитесь панорамным видом с башни «Роза ветров».
  • Фотограф Елена предложит вам индивидуальный маршрут в рамках 2-часовой прогулки по историческому центру города. Вы сможете выбрать между знаменитым морвокзалом, сталинским ампиром, парком субтропических растений или другими интересными локациями.

Не упустите возможность узнать Сочи с новой стороны и запечатлеть яркие моменты вашего путешествия!

Ежедневно

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Билетот 9000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • С гидом Ильёй:
  • Дача Сталина
  • Дача Квитко
  • Мацестинский курорт
  • Чайные плантации
  • С гидом Надеждой:
  • Морпорт
  • Парк культуры и отдыха «Ривьера»
  • Стела «Подвиг во имя жизни»
  • Смотровая башня «Роза Ветров»
  • Зимний театр
  • С гидом-фотографом Еленой:
  • Набережная Сочи
  • Морской вокзал
  • Парк субтропических растений
Что включено
  • Услуги гида
  • Фотосессии (при выборе соответствующей опции)
  • Транспорт (для 4-часовых вариантов)
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Аренда аксессуаров для фотосессии
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 43 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
3
2
1
М
22 окт 2024
Благодарю от души за крутую и познавательную экскурсию! Всё было понятно и информативно. Были учтены все мои пожелания и локации.
А
9 окт 2024
Мы хорошо провели день, успели много разные достопримечательности.
Л
2 окт 2024
Нам ну очень понравилась экскурсия!! Она оказалась интересной и содержательной, мы посетили все интересные места Мацесты, дачу Сталина, чайные плантации.
К
27 сен 2024
Поездка прошла отлично)) Илья много, но интересно рассказывает. И очень классные фото делает во время экскурсии, что очень важно)))
И
16 сен 2024
Выражаю благодарность за эту прекрасную экскурсию! Без спешки в беседе он рассказал столько много интересного, помог сделать фотографии. Спасибо, Илья!
Д
12 сен 2024
Экскурсия интересная получилась и очень насыщенная. Гид очень хорошо владеет материалом. Делает фотографии на айфон, помогает позировать.
Т
8 сен 2024
Нам очень понравилось - Илья подстроил время экскурсии под время нашего прибытия. Очень внимательный и аккуратный водитель, простой в общении и что важно - интересный рассказчик! Сделал нам крутые совместные фотографии на всех локациях, даже помогал позировать!
М
2 сен 2024
Елена отличный экскурсовод и фотограф. Погуляли вместе по центру Сочи, фотографируясь в красивых местах, и слушая экскурсионную программу об истории курорта. Спасибо!
Л
2 сен 2024
Экскурсия прошла замечательно! Спасибо за приятную беседу.
Д
1 сен 2024
Илья доходчиво преподносил информацию. Рассказал о городе и о его жизни. Посетили все заявленные места.
Е
27 авг 2024
Восторг от работы с Еленой! От обсуждения деталей по телефону, и до проведения фототура и получения фотографий. Профессиональный уровень от вождения авто до изложения истории Сочи. Мы с мамой и
читать дальше

братом. Обратились к Елене, она нам предложила удобный формат отдыха и фотосессий:" Как разглядеть Сочи за два часа, с гидом-фотографом." Все четко и понятно. Елена знает удачные локации, и она великолепный рассказчик-гид. Мы узнали много нового о Сочи, и получили великолепные фото. Кстати, фото пришли на следующий день, и вместо обещанных от 50-ти шт., мы получили 150 обработанных, красивых фото. Однозначно рекомендую. Буду в будущем обращаться. Елена, Спасибо.

К
16 авг 2024
Благодарим за экскурсию «Как разглядеть Сочи за два часа». Четко, и по существу. Профессионал своего дела. С уважением, Кирилл и Ольга.
М
16 авг 2024
Очень понравился фото-тур с Еленой. Она составила для меня индивидуальную программу, которая включала не только экскурсию по историческому центру Сочи, но и поездку на чайные плантации и экскурсию к водопаду.
читать дальше

Всё было чень профессионально, интересно и с душой! Лена показала мне удивительно красивые места, где не было людей и можно было сделать классные фотосессии. Это большая ценность, когда гид обладает навыками и прекрасного экскурсовода, и профессионального фотографа, и отличного водителя! Поездка получилась просто чудесной! Рекомендую Елену всей душой❤️

Ш
16 авг 2024
Спасибо! Профессиональная экскурсия, красивые фотографии!
М
15 авг 2024
Спасибо за интересную экскурсию! Получилась отличная познавательная фотопрогулка по историческому Сочи! Понравилось и детям и взрослым!

Похожие экскурсии из Сочи

Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Сочи
Погрузитесь в историю Сочи через его знаменитые вокзалы. Узнайте о строительстве, архитектуре и мистических элементах фасадов
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8700 ₽ за всё до 6 чел.
Магия вечернего Сочи
На автобусе
На машине
На микроавтобусе
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия вечернего Сочи
Вечерний Сочи раскрывает свои тайны: знаковые места, истории о прошлом и настоящем, закат на горе Ахун. Погрузитесь в атмосферу курорта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное (из Сочи)
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дендрарий и роща
Путешествие в мир природы Сочи: дендрарий с экзотическими растениями и заповедная тисо-самшитовая роща. Откройте для себя красоту и свежесть природы
Начало: У вашего отеля в Сочи, Адлере или Имеретинском кур...
Завтра в 09:00
19 мар в 09:00
11 600 ₽ за всё до 3 чел.