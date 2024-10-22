Предлагаем познакомиться с главными достопримечательностями Сочи в компании лучших гидов.Вы сможете не только выбрать себе экскурсовода по душе, но и определить маршрут экскурсии — отправиться в поездку по живописным окрестностям

Сочи и заглянуть на дачу Сталина и Мацестинский курорт или же посмотреть на центр города в свете вечерних огней. А может, вы хотите получить фотокино на память о своем приключении — выбор всегда за вами!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

от 9000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Сочи

Экскурсии Ваш гид в Сочи

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание фото-прогулки

Уникальные экскурсии по Сочи

Охватить все достопримечательности Сочи за одну экскурсию — задача непростая, но наши опытные гиды готовы предложить вам увлекательные программы, которые позволят вам за короткое время познакомиться с этим прекрасным городом и увидеть его лучшие уголки.

Выбор гида

Вы можете выбрать экскурсию с одним из наших замечательных гидов:

Гид Надежда — экскурсовод и жительница Сочи, которая покажет вам город в вечерних огнях.

— экскурсовод и жительница Сочи, которая покажет вам город в вечерних огнях. Гид Илья — знающий город и его историю, готовый познакомить вас с живописными окрестностями Сочи.

— знающий город и его историю, готовый познакомить вас с живописными окрестностями Сочи. Гид-фотограф Елена — творческий подход и многолетний опыт проведения экскурсий помогут запечатлеть ваши лучшие моменты.

Индивидуальные программы

Каждый из гидов предлагает уникальную программу, которая отличается по длительности и маршруту. Например:

С гидом Ильей вас ждет дружеская обзорная прогулка по курорту Мацеста, даче Сталина и чайной плантации. Вы сможете подняться на гору Ахун, увидеть заброшенный ресторан и колесо обозрения, а также рассмотреть личные вещи Сталина и посетить чайные плантации в долине.

С гидом Надеждой вы увидите Сочи в ярких вечерних красках. Прогуляйтесь по главному проспекту, где сосредоточена современная жизнь города, и насладитесь панорамным видом с башни «Роза ветров».

Фотограф Елена предложит вам индивидуальный маршрут в рамках 2-часовой прогулки по историческому центру города. Вы сможете выбрать между знаменитым морвокзалом, сталинским ампиром, парком субтропических растений или другими интересными локациями.

Не упустите возможность узнать Сочи с новой стороны и запечатлеть яркие моменты вашего путешествия!