Предлагаем познакомиться с главными достопримечательностями Сочи в компании лучших гидов.
Вы сможете не только выбрать себе экскурсовода по душе, но и определить маршрут экскурсии — отправиться в поездку по живописным окрестностям
Вы сможете не только выбрать себе экскурсовода по душе, но и определить маршрут экскурсии — отправиться в поездку по живописным окрестностям
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание фото-прогулки
Уникальные экскурсии по Сочи
Охватить все достопримечательности Сочи за одну экскурсию — задача непростая, но наши опытные гиды готовы предложить вам увлекательные программы, которые позволят вам за короткое время познакомиться с этим прекрасным городом и увидеть его лучшие уголки.
Выбор гида
Вы можете выбрать экскурсию с одним из наших замечательных гидов:
- Гид Надежда — экскурсовод и жительница Сочи, которая покажет вам город в вечерних огнях.
- Гид Илья — знающий город и его историю, готовый познакомить вас с живописными окрестностями Сочи.
- Гид-фотограф Елена — творческий подход и многолетний опыт проведения экскурсий помогут запечатлеть ваши лучшие моменты.
Индивидуальные программы
Каждый из гидов предлагает уникальную программу, которая отличается по длительности и маршруту. Например:
- С гидом Ильей вас ждет дружеская обзорная прогулка по курорту Мацеста, даче Сталина и чайной плантации. Вы сможете подняться на гору Ахун, увидеть заброшенный ресторан и колесо обозрения, а также рассмотреть личные вещи Сталина и посетить чайные плантации в долине.
- С гидом Надеждой вы увидите Сочи в ярких вечерних красках. Прогуляйтесь по главному проспекту, где сосредоточена современная жизнь города, и насладитесь панорамным видом с башни «Роза ветров».
- Фотограф Елена предложит вам индивидуальный маршрут в рамках 2-часовой прогулки по историческому центру города. Вы сможете выбрать между знаменитым морвокзалом, сталинским ампиром, парком субтропических растений или другими интересными локациями.
Не упустите возможность узнать Сочи с новой стороны и запечатлеть яркие моменты вашего путешествия!
Ежедневно
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от 9000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- С гидом Ильёй:
- Дача Сталина
- Дача Квитко
- Мацестинский курорт
- Чайные плантации
- С гидом Надеждой:
- Морпорт
- Парк культуры и отдыха «Ривьера»
- Стела «Подвиг во имя жизни»
- Смотровая башня «Роза Ветров»
- Зимний театр
- С гидом-фотографом Еленой:
- Набережная Сочи
- Морской вокзал
- Парк субтропических растений
Что включено
- Услуги гида
- Фотосессии (при выборе соответствующей опции)
- Транспорт (для 4-часовых вариантов)
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Аренда аксессуаров для фотосессии
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 43 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Миша
22 окт 2024
Благодарю от души за крутую и познавательную экскурсию! Всё было понятно и информативно. Были учтены все мои пожелания и локации.
А
Алла
9 окт 2024
Мы хорошо провели день, успели много разные достопримечательности.
Л
Людмила
2 окт 2024
Нам ну очень понравилась экскурсия!! Она оказалась интересной и содержательной, мы посетили все интересные места Мацесты, дачу Сталина, чайные плантации.
К
Ксения
27 сен 2024
Поездка прошла отлично)) Илья много, но интересно рассказывает. И очень классные фото делает во время экскурсии, что очень важно)))
И
Ирина
16 сен 2024
Выражаю благодарность за эту прекрасную экскурсию! Без спешки в беседе он рассказал столько много интересного, помог сделать фотографии. Спасибо, Илья!
Д
Дмитрий
12 сен 2024
Экскурсия интересная получилась и очень насыщенная. Гид очень хорошо владеет материалом. Делает фотографии на айфон, помогает позировать.
Т
Татьяна
8 сен 2024
Нам очень понравилось - Илья подстроил время экскурсии под время нашего прибытия. Очень внимательный и аккуратный водитель, простой в общении и что важно - интересный рассказчик! Сделал нам крутые совместные фотографии на всех локациях, даже помогал позировать!
М
Марианна
2 сен 2024
Елена отличный экскурсовод и фотограф. Погуляли вместе по центру Сочи, фотографируясь в красивых местах, и слушая экскурсионную программу об истории курорта. Спасибо!
Л
Людмила
2 сен 2024
Экскурсия прошла замечательно! Спасибо за приятную беседу.
Д
Дмитрий
1 сен 2024
Илья доходчиво преподносил информацию. Рассказал о городе и о его жизни. Посетили все заявленные места.
Е
Елена
27 авг 2024
Восторг от работы с Еленой! От обсуждения деталей по телефону, и до проведения фототура и получения фотографий. Профессиональный уровень от вождения авто до изложения истории Сочи. Мы с мамой и
К
Кирилл
16 авг 2024
Благодарим за экскурсию «Как разглядеть Сочи за два часа». Четко, и по существу. Профессионал своего дела. С уважением, Кирилл и Ольга.
М
Мария
16 авг 2024
Очень понравился фото-тур с Еленой. Она составила для меня индивидуальную программу, которая включала не только экскурсию по историческому центру Сочи, но и поездку на чайные плантации и экскурсию к водопаду.
Ш
Шамиль
16 авг 2024
Спасибо! Профессиональная экскурсия, красивые фотографии!
М
МихаилиЕлена
15 авг 2024
Спасибо за интересную экскурсию! Получилась отличная познавательная фотопрогулка по историческому Сочи! Понравилось и детям и взрослым!
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