Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Самое-самое в Сочи

Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ Сочи: морской порт, парк 🌳 развлечений Ривьера, Зимний театр с неоклассической колоннадой и старинный маяк, освещающий путь морякам уже более ста лет. А также погуляете по популярной пешеходной улице Навогинская с пальмами и цветами и понаблюдаете за местной жизнью. В завершение подниметесь на смотровую башню Ахун, возведенную в 30-е годы прошлого века, и насладитесь видами на Сочи и горные долины.

Сочи сквозь столетия

Сочи впечатлит вас не только живописными набережными, буйной южной растительностью, морем и горами, но и интересной историей 📖. Я расскажу, при каких обстоятельствах был образован город 🏙️, когда он начал развиваться как курорт, какие известные люди его посещали и что он представляет из себя сегодня. А также поделюсь советами местного жителя: где погулять в свободное время, где вкусно и приятно поесть и куда съездить в окрестностях.

Организационные детали

Билеты на башню Ахун не включены в стоимость — 100 рублей с человека.