Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Знакомьтесь, Сочи!

Посетить «визитные карточки» города на автомобильной экскурсии с профессиональным гидом

Василий
Василий – Гид из Сочи
Сочи — один из самых популярных и обаятельных курортов страны.

Вы погуляете по живописным набережным и пешеходной улице Навогинская, подниметесь на башню Ахун и раскроете богатую историю 📖 города.

А также узнаете самое интересное о его гостях и известных жителях!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 70006 300 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Знакомьтесь, Сочи!
Знакомьтесь, Сочи!

Что вас ожидает

Самое-самое в Сочи
Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ Сочи: морской порт, парк 🌳 развлечений Ривьера, Зимний театр с неоклассической колоннадой и старинный маяк, освещающий путь морякам уже более ста лет. А также погуляете по популярной пешеходной улице Навогинская с пальмами и цветами и понаблюдаете за местной жизнью. В завершение подниметесь на смотровую башню Ахун, возведенную в 30-е годы прошлого века, и насладитесь видами на Сочи и горные долины.

Сочи сквозь столетия
Сочи впечатлит вас не только живописными набережными, буйной южной растительностью, морем и горами, но и интересной историей 📖. Я расскажу, при каких обстоятельствах был образован город 🏙️, когда он начал развиваться как курорт, какие известные люди его посещали и что он представляет из себя сегодня. А также поделюсь советами местного жителя: где погулять в свободное время, где вкусно и приятно поесть и куда съездить в окрестностях.

Организационные детали

Билеты на башню Ахун не включены в стоимость — 100 рублей с человека.

Знакомьтесь, Сочи!
Знакомьтесь, Сочи!
Знакомьтесь, Сочи!
Знакомьтесь, Сочи!
Знакомьтесь, Сочи!
Знакомьтесь, Сочи!
Знакомьтесь, Сочи!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василий
Василий
Добрый день, дорогие гости Сочи! Меня зовут Василий, в прошлом я спасатель МЧС, а сейчас — профессиональный гид. Экскурсии провожу позитивно и доброжелательно, хорошо знаю историю города и с большим вниманием отношусь к индивидуальным пожеланием путешественников. Надеюсь на скорую встречу!
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