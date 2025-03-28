Начнём день с посещения Кындыгских горячих термальных источников, купание в которых подарит заряд бодрости. После отправимся на экскурсию в Черниговку недалеко от Сухума. Вас ждёт прогулка по специально оборудованным деревянным мостикам вдоль живописного ущелья среди огромных известняковых валунов, омываемых рекой. А по пути мы увидим село Мархяул, где родился Л. П. Берия, и сможем набрать целебной воды в минеральном источнике. Во время прогулки по ущелью вы полюбуетесь самшитами, покрытыми мхом, и широким бурным водопадом.

Затем побываем в селе Дранда, где расположено одно из наиболее древних христианских сооружений на Кавказе — ныне действующий Успенский собор Драндского мужского монастыря, построенный в византийском стиле в 6 веке. Вы узнаете легенды, связанные со святыней, и посмотрите на иконы и её внутреннее убранство.

Пообедав, прогуляемся по Сухумской набережной, где в любое время года зеленеют кедры и эвкалипты, магнолии, лавровые деревья и пальмы. Осмотрим старинные здания и храмы, вы услышите рассказ о том, почему набережная разделяется на две части и откуда произошли их названия. Желающие смогут попробовать ароматный натуральный кофе, сваренный на песке «на Брехаловке».

Вечером у вас будет возможность (за доплату) поучаствовать в абхазском застолье. Вы попробуете блюда национальной кухни, местные вина и чачу и познакомитесь с народным музыкальным фольклором и зажигательными танцами.