Летим на юг! Природа, история и архитектура Абхазии и Сочи

Подняться в горы по канатной дороге, полюбоваться озером Рица, морем и вечнозелёными пальмами
Приглашаем отправиться с нами в тёплые края — зимой здесь не так многолюдно, и есть в этом периоде особый шарм.

Мы покажем вам основные достопримечательности главного российского города-курорта и познакомим с
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несколькими городами и сёлами Абхазии.

Вы насладитесь видами Главного Кавказского хребта, ущелий и водопадов, заглянете в древние крепости и храмы, продегустируете мёд на горной пасеке и погуляете по Рицинскому национальному парку. А ещё вас ждут увлекательные истории о прошлом и настоящем этих мест.

Летим на юг! Природа, история и архитектура Абхазии и Сочи
Летим на юг! Природа, история и архитектура Абхазии и Сочи
Летим на юг! Природа, история и архитектура Абхазии и Сочи
Ближайшие даты:
28
мар30
апр30
мая15
июн17
июл21
авг11
сен
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Стоимость входных билетов может меняться, учитывайте это при составлении бюджета на поездку.
Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.

Проживание. В стоимость входит 2-местное размещение в отеле 3*. За доплату возможно 1-местное размещение, а также проживание в отеле 4*.

  • В Сочи отели: «Бархатные сезоны», «Ривьера» или аналогичные.
  • В Абхазии отели: «Таминик», «Абхазия», «Медовый» или аналогичные.

*Фото номеров взяты с сайта booking.com и представлены для примера

Питание. В стоимость входят завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Сочи

Встречаемся и отправляемся на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по городу. Прогуляемся по древнему форту Александрия в Центральном районе. Пройдёмся по аллеям знаменитой сочинской Ривьеры и морской набережной. Увидим роскошный Зимний театр и Курортный проспект. Вы узнаете историю главного курорта страны и полюбуетесь субтропической зеленью, ротондами, знакомыми многим по видам на старых почтовых открытках.

Затем — размещение в отеле, отдых.

Автобусно-пешеходная экскурсия по СочиАвтобусно-пешеходная экскурсия по СочиАвтобусно-пешеходная экскурсия по СочиАвтобусно-пешеходная экскурсия по СочиАвтобусно-пешеходная экскурсия по СочиАвтобусно-пешеходная экскурсия по Сочи
2 день

Экскурсия по «Красной Поляне», подъём по канатной дороге, посещение заповедника

После завтрака едем к нарзанному источнику Чвижепсе в живописном Сочинском национальном парке, который не уступает горным курортам Швейцарии, Италии и Франции. Вас ждёт экскурсия по «Красной Поляне» — первому в России курорту мирового уровня с развитой инфраструктурой.

По канатной дороге мы поднимемся на высоту более 2238 метров и полюбуемся панорамой Главного Кавказского хребта и ущелья Ахцу.

Затем посетим вольерный комплекс Кавказского биосферного заповедника, где вы понаблюдаете за кавказскими зубрами и редким видом леопарда. После вернёмся в отель.

Экскурсия по «Красной Поляне», подъём по канатной дороге, посещение заповедникаЭкскурсия по «Красной Поляне», подъём по канатной дороге, посещение заповедникаЭкскурсия по «Красной Поляне», подъём по канатной дороге, посещение заповедникаЭкскурсия по «Красной Поляне», подъём по канатной дороге, посещение заповедника
3 день

Олимпийский парк, переезд в Абхазию

Утром, около 9:00, едем в Олимпийский парк — один из главных объектов XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Здесь можно увидеть грандиозные спортивные арены и дворцы, площадь для награждения победителей и стадионы, например, «Фишт», и сфотографироваться у Олимпийского факела.

После отправимся в Абхазию, пройдём границу и по приезде разместимся в отеле. Затем — свободное время.

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4 день

Купание в термальных источниках, прогулка по ущелью, село Дранда, Сухумская набережная

Начнём день с посещения Кындыгских горячих термальных источников, купание в которых подарит заряд бодрости. После отправимся на экскурсию в Черниговку недалеко от Сухума. Вас ждёт прогулка по специально оборудованным деревянным мостикам вдоль живописного ущелья среди огромных известняковых валунов, омываемых рекой. А по пути мы увидим село Мархяул, где родился Л. П. Берия, и сможем набрать целебной воды в минеральном источнике. Во время прогулки по ущелью вы полюбуетесь самшитами, покрытыми мхом, и широким бурным водопадом.

Затем побываем в селе Дранда, где расположено одно из наиболее древних христианских сооружений на Кавказе — ныне действующий Успенский собор Драндского мужского монастыря, построенный в византийском стиле в 6 веке. Вы узнаете легенды, связанные со святыней, и посмотрите на иконы и её внутреннее убранство.

Пообедав, прогуляемся по Сухумской набережной, где в любое время года зеленеют кедры и эвкалипты, магнолии, лавровые деревья и пальмы. Осмотрим старинные здания и храмы, вы услышите рассказ о том, почему набережная разделяется на две части и откуда произошли их названия. Желающие смогут попробовать ароматный натуральный кофе, сваренный на песке «на Брехаловке».

Вечером у вас будет возможность (за доплату) поучаствовать в абхазском застолье. Вы попробуете блюда национальной кухни, местные вина и чачу и познакомитесь с народным музыкальным фольклором и зажигательными танцами.

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5 день

Достопримечательности Нового Афона

Сегодня побываем в Новом Афоне: поднимемся к древней Анакопийской крепости, заглянем в раннесредневековый полуразрушенный храм, посвящённый Пресвятой Богородице, и полюбуемся невероятными видами на город и море с высоты. Вы узнаете много интересного об этом месте. Затем у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по городу. Можно пройтись по Приморскому парку, посмотреть на рукотворный водопад и познакомиться с территорией Новоафонского мужского монастыря. После — возвращение в отель, свободное время.

Внимание! По желанию вместо Анакопийской крепости возможно самостоятельное посещение Новоафонской карстовой пещеры. Миниатюрный поезд доставит вас в сказочный подземный дворец, украшенный озёрами, причудливыми сталактитами и сталагмитами. Маршрут составляет 1,4 км (2 часа), затем — свободное время для отдыха у моря.

Также для желающих, за доплату, может быть организована экскурсия в село Каманы к православным святыням, где расположены действующий средневековый храм Святого Иоанна Златоуста и святой источник. В программе экскурсии также — посещение руин раннесредневековой церкви, гробницы св. Василиска.

Достопримечательности Нового АфонаДостопримечательности Нового АфонаДостопримечательности Нового АфонаДостопримечательности Нового Афона
6 день

Рицинский национальный парк, горная пасека

После завтрака отправимся в Бзыбское ущелье в Рицинском национальном парке. Вы увидите водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, Голубое озеро невероятного лазурного цвета, впечатляющий высотой скал Юпшарский каньон и жемчужину парка — легендарное озеро Рица. Насладитесь видами окружающих его гор, поросших густыми лесами, и царящей здесь атмосферой умиротворения.

Затем заглянем на горную пасеку, где вы продегустируете натуральный мёд и медовуху. К вечеру вернёмся в отель.

Рицинский национальный парк, горная пасекаРицинский национальный парк, горная пасекаРицинский национальный парк, горная пасекаРицинский национальный парк, горная пасекаРицинский национальный парк, горная пасека
7 день

Гагра, село Лыхны, возвращение в Сочи

В этот день сначала совершим обзорную экскурсию по Гагре. Вы увидите колоннаду, возведённую в 1950-х годах, Приморский парк, замок-резиденцию принца А. П. Ольденбургского, необычное здание ресторана «Гагрипш».

Затем переедем в Сухум. По пути побываем в селе Лыхны, возраст которого насчитывает 1500 лет. Посмотрим на местные достопримечательности: дворец царей Абхазии 10 века и действующий храм Успения Богородицы с богатой фресковой росписью, а также усыпальницей последнего князя Абхазии. Увидим также языческое святилище Лыхнашта.

После вернёмся в Сочи, трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Гагра, село Лыхны, возвращение в СочиГагра, село Лыхны, возвращение в СочиГагра, село Лыхны, возвращение в СочиГагра, село Лыхны, возвращение в Сочи

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет68 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по программе
  • Встреча и проводы в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Сочи и обратно
  • Обеды и ужины
  • Нарзанный источник - 200 ₽
  • Вольерный комплекс - 500/400 ₽ взрослые/дети
  • Посещение Новоафонской пещеры - 700 ₽
  • Анакопийская гора-крепость - 350 ₽
  • Термальный источник Кындыг - 300/200 ₽ взрослые/дети
  • Черниговка (входной билет) - 250 ₽
  • Поездка в с. Каманы - 900 ₽ с человека
  • Рицинский национальный парк - 700/200 ₽ взрослые/дети
  • Абхазское застолье в Пацхе - 2500 ₽ взрослые/1500 ₽ дети до 14 лет
  • Стоимость тура при 1-местном размещении в отеле 3* составляет 75 500 ₽
  • Стоимость тура при проживании в отеле 4* составляет: 80 000 ₽ при 2-местном размещении, 89 500 ₽ при 1-местном
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 10:00-11:00
Завершение: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 17:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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