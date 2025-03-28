Мы покажем вам основные достопримечательности главного российского города-курорта и познакомим с
Описание тура
Организационные детали
Стоимость входных билетов может меняться, учитывайте это при составлении бюджета на поездку.
Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.
Проживание. В стоимость входит 2-местное размещение в отеле 3*. За доплату возможно 1-местное размещение, а также проживание в отеле 4*.
- В Сочи отели: «Бархатные сезоны», «Ривьера» или аналогичные.
- В Абхазии отели: «Таминик», «Абхазия», «Медовый» или аналогичные.
*Фото номеров взяты с сайта booking.com и представлены для примера
Питание. В стоимость входят завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Автобусно-пешеходная экскурсия по Сочи
Встречаемся и отправляемся на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по городу. Прогуляемся по древнему форту Александрия в Центральном районе. Пройдёмся по аллеям знаменитой сочинской Ривьеры и морской набережной. Увидим роскошный Зимний театр и Курортный проспект. Вы узнаете историю главного курорта страны и полюбуетесь субтропической зеленью, ротондами, знакомыми многим по видам на старых почтовых открытках.
Затем — размещение в отеле, отдых.
Экскурсия по «Красной Поляне», подъём по канатной дороге, посещение заповедника
После завтрака едем к нарзанному источнику Чвижепсе в живописном Сочинском национальном парке, который не уступает горным курортам Швейцарии, Италии и Франции. Вас ждёт экскурсия по «Красной Поляне» — первому в России курорту мирового уровня с развитой инфраструктурой.
По канатной дороге мы поднимемся на высоту более 2238 метров и полюбуемся панорамой Главного Кавказского хребта и ущелья Ахцу.
Затем посетим вольерный комплекс Кавказского биосферного заповедника, где вы понаблюдаете за кавказскими зубрами и редким видом леопарда. После вернёмся в отель.
Олимпийский парк, переезд в Абхазию
Утром, около 9:00, едем в Олимпийский парк — один из главных объектов XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Здесь можно увидеть грандиозные спортивные арены и дворцы, площадь для награждения победителей и стадионы, например, «Фишт», и сфотографироваться у Олимпийского факела.
После отправимся в Абхазию, пройдём границу и по приезде разместимся в отеле. Затем — свободное время.
Купание в термальных источниках, прогулка по ущелью, село Дранда, Сухумская набережная
Начнём день с посещения Кындыгских горячих термальных источников, купание в которых подарит заряд бодрости. После отправимся на экскурсию в Черниговку недалеко от Сухума. Вас ждёт прогулка по специально оборудованным деревянным мостикам вдоль живописного ущелья среди огромных известняковых валунов, омываемых рекой. А по пути мы увидим село Мархяул, где родился Л. П. Берия, и сможем набрать целебной воды в минеральном источнике. Во время прогулки по ущелью вы полюбуетесь самшитами, покрытыми мхом, и широким бурным водопадом.
Затем побываем в селе Дранда, где расположено одно из наиболее древних христианских сооружений на Кавказе — ныне действующий Успенский собор Драндского мужского монастыря, построенный в византийском стиле в 6 веке. Вы узнаете легенды, связанные со святыней, и посмотрите на иконы и её внутреннее убранство.
Пообедав, прогуляемся по Сухумской набережной, где в любое время года зеленеют кедры и эвкалипты, магнолии, лавровые деревья и пальмы. Осмотрим старинные здания и храмы, вы услышите рассказ о том, почему набережная разделяется на две части и откуда произошли их названия. Желающие смогут попробовать ароматный натуральный кофе, сваренный на песке «на Брехаловке».
Вечером у вас будет возможность (за доплату) поучаствовать в абхазском застолье. Вы попробуете блюда национальной кухни, местные вина и чачу и познакомитесь с народным музыкальным фольклором и зажигательными танцами.
Достопримечательности Нового Афона
Сегодня побываем в Новом Афоне: поднимемся к древней Анакопийской крепости, заглянем в раннесредневековый полуразрушенный храм, посвящённый Пресвятой Богородице, и полюбуемся невероятными видами на город и море с высоты. Вы узнаете много интересного об этом месте. Затем у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по городу. Можно пройтись по Приморскому парку, посмотреть на рукотворный водопад и познакомиться с территорией Новоафонского мужского монастыря. После — возвращение в отель, свободное время.
Внимание! По желанию вместо Анакопийской крепости возможно самостоятельное посещение Новоафонской карстовой пещеры. Миниатюрный поезд доставит вас в сказочный подземный дворец, украшенный озёрами, причудливыми сталактитами и сталагмитами. Маршрут составляет 1,4 км (2 часа), затем — свободное время для отдыха у моря.
Также для желающих, за доплату, может быть организована экскурсия в село Каманы к православным святыням, где расположены действующий средневековый храм Святого Иоанна Златоуста и святой источник. В программе экскурсии также — посещение руин раннесредневековой церкви, гробницы св. Василиска.
Рицинский национальный парк, горная пасека
После завтрака отправимся в Бзыбское ущелье в Рицинском национальном парке. Вы увидите водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, Голубое озеро невероятного лазурного цвета, впечатляющий высотой скал Юпшарский каньон и жемчужину парка — легендарное озеро Рица. Насладитесь видами окружающих его гор, поросших густыми лесами, и царящей здесь атмосферой умиротворения.
Затем заглянем на горную пасеку, где вы продегустируете натуральный мёд и медовуху. К вечеру вернёмся в отель.
Гагра, село Лыхны, возвращение в Сочи
В этот день сначала совершим обзорную экскурсию по Гагре. Вы увидите колоннаду, возведённую в 1950-х годах, Приморский парк, замок-резиденцию принца А. П. Ольденбургского, необычное здание ресторана «Гагрипш».
Затем переедем в Сухум. По пути побываем в селе Лыхны, возраст которого насчитывает 1500 лет. Посмотрим на местные достопримечательности: дворец царей Абхазии 10 века и действующий храм Успения Богородицы с богатой фресковой росписью, а также усыпальницей последнего князя Абхазии. Увидим также языческое святилище Лыхнашта.
После вернёмся в Сочи, трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|68 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по программе
- Встреча и проводы в аэропорту или на ж/д вокзале
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Сочи и обратно
- Обеды и ужины
- Нарзанный источник - 200 ₽
- Вольерный комплекс - 500/400 ₽ взрослые/дети
- Посещение Новоафонской пещеры - 700 ₽
- Анакопийская гора-крепость - 350 ₽
- Термальный источник Кындыг - 300/200 ₽ взрослые/дети
- Черниговка (входной билет) - 250 ₽
- Поездка в с. Каманы - 900 ₽ с человека
- Рицинский национальный парк - 700/200 ₽ взрослые/дети
- Абхазское застолье в Пацхе - 2500 ₽ взрослые/1500 ₽ дети до 14 лет
- Стоимость тура при 1-местном размещении в отеле 3* составляет 75 500 ₽
- Стоимость тура при проживании в отеле 4* составляет: 80 000 ₽ при 2-местном размещении, 89 500 ₽ при 1-местном