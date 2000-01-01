Приглашаем вас в трехдневное путешествие по очаровательной Карелии! За три дня вы увидите одни из самых живописных мест Карелии: от мраморного каньона до ладожских шхер Также вы побываете в гостях у викингов, узнаете о знаковых местах Сортавалы и по желанию отправитесь в мини-экспедицию к водопадам и питомник хаски.

В первый день вы увидите карельскую жемчужину —горный Парк Рускеала, прогуляетесь по подвесным мостикам над водопадами Ахвенкоски, а также заглянете в гости в деревню викингов.

До парка, если захотите, вы можете добраться на настоящем ретропоезде. Билеты приобретаются самостоятельно.

Во второй день мы отправимся к секретному мысу и насладимся лучшими видами Карелии, далее пройдем по эко-тропе в национальном парке "Ладожские шхеры", познакомимся со знаковыми местами Сортавалы и посетим магазин форелевого хозяйства.

По вашему желанию вы можете заменить программу второго дня на посещение водопадов Белые мосты + экскурсия по питомнику хаски.

Третий день — свободный день в Сортавала. Также вы можете отправится на мини-экспедицию к водопадам и в гости к хаски. Приобретается дополнительно, по желанию.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: