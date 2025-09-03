Мои заказы

Валаам: водная прогулка к острову вдохновения

Откройте для себя Ладожские шхеры и Валаам на комфортабельном катере. Природные красоты и исторические места ждут вас на этой незабываемой прогулке
Ладожские шхеры, Валаам и невероятные природные пейзажи ждут вас на водной прогулке. Путешествие начинается с инструктажа и проходит на закрытом катере с опытным капитаном. Вы увидите бывшую финскую базу гидросамолётов, дачу доктора Винтера и форелевое хозяйство. Валаам предложит вам три часа для самостоятельного изучения.

Это отличная возможность насладиться природой и историей, подходящая для всех возрастов и даже для путешественников с питомцами
5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные природные пейзажи
  • 🚤 Комфортабельный катер
  • 🏝️ Самостоятельное изучение Валаама
  • 🐟 Форелевое хозяйство
  • 🏛️ Исторические объекты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Валаам: водная прогулка к острову вдохновения
Валаам: водная прогулка к острову вдохновения
Валаам: водная прогулка к острову вдохновения

Что можно увидеть

  • Бывшая финская база гидросамолётов
  • Дача доктора Густава Винтера
  • Форелевое хозяйство

Описание экскурсии

После инструктажа мы выйдем в кружево проливов и каменистых островов — и вот мы уже в гостях у Ладоги. По дороге к Валааму заглянем в уголки таинственных шхер, может, где-то спряталась нерпа?

Но даже если нерпа нам не встретится — не переживайте. Вы увидите много всего интересного, например:

  • Невероятные природные красоты Ладожских шхер
  • Здание бывшей разведывательной эскадрильи (финской базы гидросамолётов)
  • Дачу доктора Густава Винтера — блестящего хирурга, архитектора и общественного деятеля
  • Форелевое хозяйство

После прогулки по шхерам нас ждёт открытая Ладога — у вас захватит дух от водной глади, волнистых перекатов, безбрежных просторов, на горизонте которых виднеется величественный Валаам.

Изучить Ваалам вы можете самостоятельно или с местным гидом — на это будет 3 часа. Я подскажу, куда отправиться на прогулку, где купить самые вкусные пирожки и помогу забронировать гольф-кар с гидом, если вы хотите успеть всё и побольше.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельном закрытом катере с хорошим обзором в сопровождении опытного капитана
  • Перед началом прогулки вы пройдёте инструктаж и получите спасательный жилет
  • Программа подходит для путешественников любого возраста, а также для путешественников с питомцами

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 18 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый5500 ₽
Детский (5-10 лет)3000 ₽
Детский (0-4 года)2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В г. Сортавала на пристани у школы № 1 на набережной Ладожской флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 93 туристов
По образованию я — инженер лесного хозяйства, и свой путь я начинал с работы в деловом костюме. Чем бы я ни занимался, я чувствовал большую страсть и тягу к природе.
читать дальшеуменьшить

Не успел я моргнуть глазом, и вот уже много лет я стараюсь показывать своим дорогим гостям красоты Карелии и уникального Ладожского озера. Уверен, что мы найдём общий язык и наши прогулки пройдут в доброй дружеской обстановке!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Е
Это не просто трансфер до Валаама, а интересная, живая, не перегруженная нудной энциклопедичностью экскурсия. Шхеры прекрасны, Валаам тем более. На месте Илья посоветовал оптимальный маршрут для туристов, которые не заказывали
читать дальшеуменьшить

доп. экскурсий на берегу. Для желающих заранее организовал экскурсию на гольфкаре. Илья как гид и капитан очень внимателен, готов помочь в любой нестандартной ситуации (у нас приключилась такая по вине туриста, но Илья изумительно быстро и четко все решил, так что в обратный путь отправились без задержек).
Катер ухоженный, сиденья мягкие, в начале экскурсии всем были предложены спас. жилеты, на случай холодного ладожского ветерка под рукой есть флисовые пледы. На всякий случай хочу обратить внимание на рассадку в катере - сиденья стоят параллельно бортам, а не как в автобусе (вдруг для кого-то это критично).
В общем мы очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, получили огромнейшее удовольствие и море впечатлений.

Это не просто трансфер до Валаама, а интересная, живая, не перегруженная нудной энциклопедичностью экскурсия. Шхеры прекрасны,Это не просто трансфер до Валаама, а интересная, живая, не перегруженная нудной энциклопедичностью экскурсия. Шхеры прекрасны,Это не просто трансфер до Валаама, а интересная, живая, не перегруженная нудной энциклопедичностью экскурсия. Шхеры прекрасны,Это не просто трансфер до Валаама, а интересная, живая, не перегруженная нудной энциклопедичностью экскурсия. Шхеры прекрасны,Это не просто трансфер до Валаама, а интересная, живая, не перегруженная нудной энциклопедичностью экскурсия. Шхеры прекрасны,
М
Поездка с Ильей на Валаам и шхеры очень понравилась. Илья предложил с самого начала несколько вариантов маршрута и дал нам на выбор, потом долго дозванивался до гидов на острове.
Очень понравилась
читать дальшеуменьшить

забота о пассажирах катера и рассказы Ильи, его прекрасный русский язык. Реально можно записывать его речи на диск и включать другим путешественниками…
Понравился также катер: новый, чистый, с мощным мотором.
Всем рекомендую! 👍

Поездка с Ильей на Валаам и шхеры очень понравилась. Илья предложил с самого начала несколько вариантов
В
Отличный гид Илья. Рекомендую.
Анна
Получили огромное удовольствие от прогулки по шхерам и посещения о. Валаам. Выражаем благодарность нашему капитану и гиду Илье за интресный рассказ и особенно за организацию экскурсии на Валааме. Очень кстати
читать дальшеуменьшить

оказался гольф-кар, так как попали в жару +33 и ходить пешком с детьми было бы совсем тяжко. Илья заранее учел все и организовал нам гида- водителя на острове - замечательную девушку Дашу (ей тоже большой привет и наша благодарность😉🫶). Спасибо огромное Илье, мы очень довольны, Валаам прекрасен, Карелия - это любовь🫶! Однозначно рекомендуем!

Надежда
От водной прогулки на катере Экскурсионный с гидом Илья остались только радостные приятные и позитивные эмоции. Илья преподносит информацию громко, четко, а главное в достаточном объёме чтобы легко воспринять её
читать дальшеуменьшить

наблюдая потрясающие виды и красОты Ладоги. В самых видовых локациях были остановки для фотосессий😊👍 Путь в сторону о. Валаам занимает 2 часа, по прибытию Илья подробно рассказывает как правильно провести 3 часа на острове.
И обратно путь на большую землю занимает 1 час без остановок.
Очень довольны организацией и наполненностью прогулки, рекомендуем 💯👍
Спасибо большое 😊

От водной прогулки на катере Экскурсионный с гидом Илья остались только радостные приятные и позитивные эмоции.От водной прогулки на катере Экскурсионный с гидом Илья остались только радостные приятные и позитивные эмоции.От водной прогулки на катере Экскурсионный с гидом Илья остались только радостные приятные и позитивные эмоции.От водной прогулки на катере Экскурсионный с гидом Илья остались только радостные приятные и позитивные эмоции.От водной прогулки на катере Экскурсионный с гидом Илья остались только радостные приятные и позитивные эмоции.От водной прогулки на катере Экскурсионный с гидом Илья остались только радостные приятные и позитивные эмоции.От водной прогулки на катере Экскурсионный с гидом Илья остались только радостные приятные и позитивные эмоции.От водной прогулки на катере Экскурсионный с гидом Илья остались только радостные приятные и позитивные эмоции.От водной прогулки на катере Экскурсионный с гидом Илья остались только радостные приятные и позитивные эмоции.От водной прогулки на катере Экскурсионный с гидом Илья остались только радостные приятные и позитивные эмоции.
Александр
Брали стандартную программу без дополнительных экскурсий и гольф-каров на Валааме. Со стороны Ильи все было четко, это был не только трансфер, но и короткая экскурсия, вводящая в курс дела и
читать дальшеуменьшить

посещение шхер с высадкой на горе Айно. Катер современный, мощный, комфортный. Сама программа как мне показалось, мало отличается от аналогичных предложений в этом районе. Катера идут друг за другом вереницей. На Валааме Никольский скит и собор пешком можно посетить за 2 часа, наверно, все же стоило дополнить гольф-каром и посмотреть что-то еще, а не утоптанный туристами пятачок, т. к. данная поездка мне показалась несколько пустоватой и рассчитанной больше на массового туриста. К сожалению, от друзей слышал нелицеприятные отзывы о гидах от монастыря (т. к. там монополия), поэтому их заказывать и не стали, а ввиду расстояний за 3 часа не сильно было понятно, куда еще можно добраться пешком. В общем, взыскательносу туристу на Валааме ой как непросто…

Брали стандартную программу без дополнительных экскурсий и гольф-каров на Валааме. Со стороны Ильи все было четко,
А
Были на водной прогулке с Ильей. Все очень интересно и комфортно) Рекомендую!
Ирина
Отличная экскурсия!
Илья рассказал много интересных фактов по дороге на Валаам, затем дал четкие рекомендации, что и как лучше посетить, чтобы с пользой провести время на острове.
Мы были с собакой, проблем
читать дальшеуменьшить

с ней не возникло, на катер можно, на остров, если не посещать некоторые объекты можно.
Илья очень доброжелательный, контактный гид, и предварительно договариваясь о встрече все объяснил, и в дороге приятно было пообщаться. Если решим еще покататься, то обязательно с Ильей 😊

Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
Анастасия
Не первый раз бываю на Валааме. Очень люблю эти края! В очередной раз решила взять водную прогулку с сопровождением из Сортавала, до этого большинство перевозчиков, обещая экскурсию, осуществляли просто маршруточную
читать дальшеуменьшить

перевозку, в этот раз все сложилось успешнее. Я не пожалела, что отправилась с Ильей, так как он смог рассказать информацию новую даже для меня, не говоря о туристах, которые были в этих местах впервые. Илья очень вежливый и тактичный капитан. Даже на волнах было нестрашно.

Не первый раз бываю на Валааме. Очень люблю эти края! В очередной раз решила взять воднуюНе первый раз бываю на Валааме. Очень люблю эти края! В очередной раз решила взять воднуюНе первый раз бываю на Валааме. Очень люблю эти края! В очередной раз решила взять воднуюНе первый раз бываю на Валааме. Очень люблю эти края! В очередной раз решила взять воднуюНе первый раз бываю на Валааме. Очень люблю эти края! В очередной раз решила взять воднуюНе первый раз бываю на Валааме. Очень люблю эти края! В очередной раз решила взять воднуюНе первый раз бываю на Валааме. Очень люблю эти края! В очередной раз решила взять водную
М
Я искала не просто трансфер на Валаам, а что-то по-настоящему ЭКСКЛЮЗИВНОЕ среди большого количества предложений на трипстере и в городе, и нашла! Наш катер скользил сквозь живописные шхеры Ладоги, где
читать дальшеуменьшить

среди скал и сосен нам повстречалась нерпа — словно местный хранитель этих вод. А по пути капитан Илья сделал несколько остановок у исторических мест близ Сортавала, раскрывая их тайны с глубоким знанием и искренней любовью к краю.

Но самое ценное — это сам Илья. Он помог спланировать время на острове так, чтобы увидеть самое важное, рассказывал увлекательные детали, которые превратили дорогу в настоящее погружение в местный колорит.

Это не стандартная водная прогулка, а индивидуальное путешествие, наполненное теплом и вниманием к гостям. Если хотите не просто «побывать» на Валааме, а проникнуться его духом, познакомиться поближе с Ладогой — очень рекомендую отправиться в путь с Ильёй. Это тот редкий случай, когда капитан делает поездку по-настоящему особенной!

Я искала не просто трансфер на Валаам, а что-то по-настоящему ЭКСКЛЮЗИВНОЕ среди большого количества предложений наЯ искала не просто трансфер на Валаам, а что-то по-настоящему ЭКСКЛЮЗИВНОЕ среди большого количества предложений наЯ искала не просто трансфер на Валаам, а что-то по-настоящему ЭКСКЛЮЗИВНОЕ среди большого количества предложений наЯ искала не просто трансфер на Валаам, а что-то по-настоящему ЭКСКЛЮЗИВНОЕ среди большого количества предложений наЯ искала не просто трансфер на Валаам, а что-то по-настоящему ЭКСКЛЮЗИВНОЕ среди большого количества предложений наЯ искала не просто трансфер на Валаам, а что-то по-настоящему ЭКСКЛЮЗИВНОЕ среди большого количества предложений на

Входит в следующие категории Сортавалы

Похожие экскурсии на «Валаам: водная прогулка к острову вдохновения»

Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
На катере
На Валаам на катере
По Ладожским шхерам на катере
6 часов
50 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
На катере вы отправитесь в путешествие по Ладожскому озеру, посетите Валаам и насладитесь видами шхер. Откройте для себя красоту Карелии с воды
Начало: У причала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за человека
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности
На катере
На Валаам на катере
По Ладожским шхерам на катере
5 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности
Остров Валаам - это не только природная красота, но и духовное место. Прогулка на катере вдоль Ладожских шхер подарит незабываемые впечатления
Начало: На набережной Сортавалы
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
21 мая в 11:00
5500 ₽ за человека
Валаам + Ладожские шхеры. Из Сортавалы
На катере
На Валаам на катере
По Ладожским шхерам на катере
6 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Валаам + Ладожские шхеры. Из Сортавалы
Прогулка по Ладоге на катере с высадкой на легендарном монастырском острове и на острове Хонкасало
Начало: На Набережной Ладожской Флотилии
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Дыхание веков: Ладожские шхеры и Валаам
На катере
На Валаам на катере
По Ладожским шхерам на катере
6 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Дыхание веков: Ладожские шхеры и Валаам
Отправляйтесь на комфортабельном катере к Валааму, чтобы прикоснуться к святыням и насладиться красотой Ладожских шхер. Погружение в историю и природу Карелии
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сортавале
5500 ₽ за человека