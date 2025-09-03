Ладожские шхеры, Валаам и невероятные природные пейзажи ждут вас на водной прогулке. Путешествие начинается с инструктажа и проходит на закрытом катере с опытным капитаном. Вы увидите бывшую финскую базу гидросамолётов, дачу доктора Винтера и форелевое хозяйство. Валаам предложит вам три часа для самостоятельного изучения.
Это отличная возможность насладиться природой и историей, подходящая для всех возрастов и даже для путешественников с питомцами
Это отличная возможность насладиться природой и историей, подходящая для всех возрастов и даже для путешественников с питомцами
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные природные пейзажи
- 🚤 Комфортабельный катер
- 🏝️ Самостоятельное изучение Валаама
- 🐟 Форелевое хозяйство
- 🏛️ Исторические объекты
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Бывшая финская база гидросамолётов
- Дача доктора Густава Винтера
- Форелевое хозяйство
Описание экскурсии
После инструктажа мы выйдем в кружево проливов и каменистых островов — и вот мы уже в гостях у Ладоги. По дороге к Валааму заглянем в уголки таинственных шхер, может, где-то спряталась нерпа?
Но даже если нерпа нам не встретится — не переживайте. Вы увидите много всего интересного, например:
- Невероятные природные красоты Ладожских шхер
- Здание бывшей разведывательной эскадрильи (финской базы гидросамолётов)
- Дачу доктора Густава Винтера — блестящего хирурга, архитектора и общественного деятеля
- Форелевое хозяйство
После прогулки по шхерам нас ждёт открытая Ладога — у вас захватит дух от водной глади, волнистых перекатов, безбрежных просторов, на горизонте которых виднеется величественный Валаам.
Изучить Ваалам вы можете самостоятельно или с местным гидом — на это будет 3 часа. Я подскажу, куда отправиться на прогулку, где купить самые вкусные пирожки и помогу забронировать гольф-кар с гидом, если вы хотите успеть всё и побольше.
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном закрытом катере с хорошим обзором в сопровождении опытного капитана
- Перед началом прогулки вы пройдёте инструктаж и получите спасательный жилет
- Программа подходит для путешественников любого возраста, а также для путешественников с питомцами
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 18 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|5500 ₽
|Детский (5-10 лет)
|3000 ₽
|Детский (0-4 года)
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В г. Сортавала на пристани у школы № 1 на набережной Ладожской флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 93 туристов
По образованию я — инженер лесного хозяйства, и свой путь я начинал с работы в деловом костюме. Чем бы я ни занимался, я чувствовал большую страсть и тягу к природе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Это не просто трансфер до Валаама, а интересная, живая, не перегруженная нудной энциклопедичностью экскурсия. Шхеры прекрасны, Валаам тем более. На месте Илья посоветовал оптимальный маршрут для туристов, которые не заказывали
М
Поездка с Ильей на Валаам и шхеры очень понравилась. Илья предложил с самого начала несколько вариантов маршрута и дал нам на выбор, потом долго дозванивался до гидов на острове.
Очень понравилась
Очень понравилась
В
Отличный гид Илья. Рекомендую.
Получили огромное удовольствие от прогулки по шхерам и посещения о. Валаам. Выражаем благодарность нашему капитану и гиду Илье за интресный рассказ и особенно за организацию экскурсии на Валааме. Очень кстати
От водной прогулки на катере Экскурсионный с гидом Илья остались только радостные приятные и позитивные эмоции. Илья преподносит информацию громко, четко, а главное в достаточном объёме чтобы легко воспринять её
Брали стандартную программу без дополнительных экскурсий и гольф-каров на Валааме. Со стороны Ильи все было четко, это был не только трансфер, но и короткая экскурсия, вводящая в курс дела и
А
Были на водной прогулке с Ильей. Все очень интересно и комфортно) Рекомендую!
Отличная экскурсия!
Илья рассказал много интересных фактов по дороге на Валаам, затем дал четкие рекомендации, что и как лучше посетить, чтобы с пользой провести время на острове.
Мы были с собакой, проблем
Илья рассказал много интересных фактов по дороге на Валаам, затем дал четкие рекомендации, что и как лучше посетить, чтобы с пользой провести время на острове.
Мы были с собакой, проблем
Не первый раз бываю на Валааме. Очень люблю эти края! В очередной раз решила взять водную прогулку с сопровождением из Сортавала, до этого большинство перевозчиков, обещая экскурсию, осуществляли просто маршруточную
М
Я искала не просто трансфер на Валаам, а что-то по-настоящему ЭКСКЛЮЗИВНОЕ среди большого количества предложений на трипстере и в городе, и нашла! Наш катер скользил сквозь живописные шхеры Ладоги, где
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии на «Валаам: водная прогулка к острову вдохновения»
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборВалаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
На катере вы отправитесь в путешествие по Ладожскому озеру, посетите Валаам и насладитесь видами шхер. Откройте для себя красоту Карелии с воды
Начало: У причала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности
Остров Валаам - это не только природная красота, но и духовное место. Прогулка на катере вдоль Ладожских шхер подарит незабываемые впечатления
Начало: На набережной Сортавалы
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
21 мая в 11:00
5500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Валаам + Ладожские шхеры. Из Сортавалы
Прогулка по Ладоге на катере с высадкой на легендарном монастырском острове и на острове Хонкасало
Начало: На Набережной Ладожской Флотилии
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дыхание веков: Ладожские шхеры и Валаам
Отправляйтесь на комфортабельном катере к Валааму, чтобы прикоснуться к святыням и насладиться красотой Ладожских шхер. Погружение в историю и природу Карелии
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
5500 ₽ за человека