Ладожские шхеры, Валаам и невероятные природные пейзажи ждут вас на водной прогулке. Путешествие начинается с инструктажа и проходит на закрытом катере с опытным капитаном. Вы увидите бывшую финскую базу гидросамолётов, дачу доктора Винтера и форелевое хозяйство. Валаам предложит вам три часа для самостоятельного изучения. Это отличная возможность насладиться природой и историей, подходящая для всех возрастов и даже для путешественников с питомцами

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

После инструктажа мы выйдем в кружево проливов и каменистых островов — и вот мы уже в гостях у Ладоги. По дороге к Валааму заглянем в уголки таинственных шхер, может, где-то спряталась нерпа?

Но даже если нерпа нам не встретится — не переживайте. Вы увидите много всего интересного, например:

Невероятные природные красоты Ладожских шхер

Здание бывшей разведывательной эскадрильи (финской базы гидросамолётов)

Дачу доктора Густава Винтера — блестящего хирурга, архитектора и общественного деятеля

Форелевое хозяйство

После прогулки по шхерам нас ждёт открытая Ладога — у вас захватит дух от водной глади, волнистых перекатов, безбрежных просторов, на горизонте которых виднеется величественный Валаам.

Изучить Ваалам вы можете самостоятельно или с местным гидом — на это будет 3 часа. Я подскажу, куда отправиться на прогулку, где купить самые вкусные пирожки и помогу забронировать гольф-кар с гидом, если вы хотите успеть всё и побольше.

