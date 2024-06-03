Детские экскурсии в Суздале

Найдено 6 экскурсий в категории «Для детей» в Суздале, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Суздальские ремесла: мастер-классы для творчества и вдохновения
Ваш шанс овладеть древними русскими ремеслами в атмосфере средневекового Суздаля. Создайте уникальный сувенир в компании настоящих мастеров
«Лоскутная мозаика: для самых маленьких ремесленников (от 3 лет)»
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 3 чел.
Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Изготовление русской тряпичной куклы - мастерство и традиции
Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега
Начало: Ул. Толстого 16
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Тайны Суздаля для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
537 отзывов
Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 5 чел.
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества Суздаль: погружение в историю
Приглашаем на захватывающее путешествие в прошлое! Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества - это история, игры и встречи с животными
Начало: Около музея Деревянного зодчества
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340 за всё до 5 чел.
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Погрузитесь в историю Спасо-Евфимиева монастыря, исследуйте его тайны и наслаждайтесь интерактивной экскурсией для детей и родителей в Суздале
Начало: У входа в ресторан «Огурец»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340 за всё до 5 чел.
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
82 отзыва
Суздаль для детей: костюмированная экскурсия по историческим местам
Приглашаем юных путешественников на захватывающее приключение по Суздалю, где история оживает в веселой и увлекательной форме
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 340 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Чудесная Анастасия, интересно было детям и взрослым.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Анастасия огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Лучшая похвала гиду, это когда в полностью историческом месте интересно даже подросткам! Не скучно, интересно и очень запоминающееся. Ещё раз огромное спасибо!
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Спасибо большое. Всё было очень здорово.
  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
    Огромное спасибо Марии и Александру, за мастер класс по гончарному мастерству. Наконец-то исполнилась мечта нашей семьи. Создавать своими руками изделия
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    из куска глины, это что-то невероятное. А в скором будущем после обжига и покрытии глазурью, наши работы приедут к нам домой и будут приятным воспоминанием об этом удивительном путешествии в Суздаль. Если и вы планируете поездку в обязательном порядке забронируйте мастер класс с гончаром Александром. Очень интересный рассказчик и добрейшей души человек.

    Огромное спасибо Марии и Александру, за мастер класс по гончарному мастерству. Наконец-то исполнилась мечта нашей семьи
  • В
    Валерия
    15 мая 2024
    Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
    Захватывающий мастер-класс для детей и взрослых. Куколки получились - загляденье!!! В уютной, домашней обстановке, с рассказами об истории, поверьях и приметах, время пролетело как один миг. Хорошо но мало)))). Рекомендую!
  • М
    Марианна
    15 мая 2024
    Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
    Кратко: дети сказали, что это - лучшая экскурсия в их жизни
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
    Спасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жаль, что сейчас самая высокая
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    колокольня находится в ремонте, да при таком ветродуве вряд ли мы смогли туда попасть… город приводится в порядок, а пока много пыли от раскопанных дорог… Спасибо за Ваш позитив, который Вы, Анна, нам подарили!

    Спасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жальСпасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жальСпасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жальСпасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жальСпасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жальСпасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жальСпасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жаль
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
    Спасибо огромное Екатерине за обучение)! Обе дочки, как и я в восторге! Сказали, что будут с этими куколками спать теперь)
    Спасибо огромное Екатерине за обучение)! Обе дочки, как и я в восторге! Сказали, что будут с этими куколками спать теперь)Спасибо огромное Екатерине за обучение)! Обе дочки, как и я в восторге! Сказали, что будут с этими куколками спать теперь)
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
    Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!
    Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!
  • М
    Мария
    4 мая 2024
    Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
    Детям очень понравилось, Юлия открытая к общению, добродушная, гостеприимная. Познавательно и интересно провела МК. Дети и мы остались довольны 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
  2. Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
  3. Тайны Суздаля для детей и взрослых
  4. Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
  5. Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Для детей" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 000 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 697 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Суздале! Вместе с детьми и гидами города Суздаля можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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