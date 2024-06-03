1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Суздальские ремесла: мастер-классы для творчества и вдохновения
Ваш шанс овладеть древними русскими ремеслами в атмосфере средневекового Суздаля. Создайте уникальный сувенир в компании настоящих мастеров
«Лоскутная мозаика: для самых маленьких ремесленников (от 3 лет)»
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Изготовление русской тряпичной куклы - мастерство и традиции
Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега
Начало: Ул. Толстого 16
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества Суздаль: погружение в историю
Приглашаем на захватывающее путешествие в прошлое! Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества - это история, игры и встречи с животными
Начало: Около музея Деревянного зодчества
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Погрузитесь в историю Спасо-Евфимиева монастыря, исследуйте его тайны и наслаждайтесь интерактивной экскурсией для детей и родителей в Суздале
Начало: У входа в ресторан «Огурец»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль для детей: костюмированная экскурсия по историческим местам
Приглашаем юных путешественников на захватывающее приключение по Суздалю, где история оживает в веселой и увлекательной форме
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Чудесная Анастасия, интересно было детям и взрослым.
- ЮЮлия3 июня 2024Анастасия огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Лучшая похвала гиду, это когда в полностью историческом месте интересно даже подросткам! Не скучно, интересно и очень запоминающееся. Ещё раз огромное спасибо!
- ССергей2 июня 2024Спасибо большое. Всё было очень здорово.
- ААнжелика27 мая 2024Огромное спасибо Марии и Александру, за мастер класс по гончарному мастерству. Наконец-то исполнилась мечта нашей семьи. Создавать своими руками изделия
- ВВалерия15 мая 2024Захватывающий мастер-класс для детей и взрослых. Куколки получились - загляденье!!! В уютной, домашней обстановке, с рассказами об истории, поверьях и приметах, время пролетело как один миг. Хорошо но мало)))). Рекомендую!
- ММарианна15 мая 2024Кратко: дети сказали, что это - лучшая экскурсия в их жизни
- ЕЕлена10 мая 2024Спасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жаль, что сейчас самая высокая
- ЕЕлена9 мая 2024Спасибо огромное Екатерине за обучение)! Обе дочки, как и я в восторге! Сказали, что будут с этими куколками спать теперь)
- ЕЕлена8 мая 2024Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!
- ММария4 мая 2024Детям очень понравилось, Юлия открытая к общению, добродушная, гостеприимная. Познавательно и интересно провела МК. Дети и мы остались довольны 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Для детей»
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Сейчас в Суздале в категории "Для детей" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 000 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 697 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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