Суздаль на автомобиле - город, который не увидишь пешком
Кремль, монастырское кольцо, старые слободы и неожиданный современный город
Пешком Суздаль — это открытка. На машине — живой город с историей.
Я покажу вам, как древние храмы и монастырские стены сменяются советской архитектурой, аквапарком, ледовой ареной и культурным центром. Без спешки и нагромождения дат поговорим о городском быте, купцах, княгинях и туризме. И доберёмся до мест за пределами пешеходных программ.
Описание экскурсии
Суздальский кремль — прогуляемся по территории и разберёмся, почему для поселения выбрали именно эту землю и как был устроен древний город.
Торговая площадь и Старая улица — лавки, торговые ряды, деревянные наличники и атмосфера базарного дня, который здесь не прекращается уже несколько веков. Вы услышите об Обжорном ряду, товарах суздальских купцов и попробуете огурчики.
Монастырское кольцо — посетим территории Ризоположенского, Александровского и Покровского монастырей. Вы услышите истории великих княгинь и простых суздалянок, которые провели жизнь в стенах обители.
Спасо-Евфимиев монастырь — остановимся у мощных стен и башен. Вы узнаете, почему его называют Бастилией, как здесь появился политический изолятор и зачем сюда приезжал Юрий Гагарин.
ГТК, аквапарк и «Суздаль Арена» — та часть города, которую совсем не ожидаешь увидеть среди куполов. Обсудим, как появился такой город в городе и как Суздаль стал центром советского туризма.
«Мира Центр» — точка, в которой новая архитектура пересекается со старинной.
Слободы Скучилиха, Яруновка и другие — я расскажу, откуда появились эти любопытные названия и что они рассказывают о жизни в прошлом.
Вы узнаете:
как и почему менялась структура города
как уроженец Суздаля подарил Российской империи фарфор
что связывает это место с одним из самых известных старообрядцев
и многое другое
Организационные детали
Экскурсия проходит в автопешеходном формате: между удалёнными локациями перемещаемся на автомобиле Tenet T4
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кремлёвской ул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3404 туристов
Я — аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю!
Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! Организуем обзорные экскурсии, отдых выходного читать дальшеуменьшить
дня и туры на 2–3 дня, посещение музеев и выставок, мастер-клаcсы и дегустации, транспорт и фото/видеосъёмки. Подберём рестораны, кафе и устроим комплексное питание.
Гарантируем качество исполнения, подтверждённое аккредитацией Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Владимирской Епархии и аттестационной комиссии.
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