Мои заказы

Суздаль на автомобиле - город, который не увидишь пешком

Кремль, монастырское кольцо, старые слободы и неожиданный современный город
Пешком Суздаль — это открытка. На машине — живой город с историей.

Я покажу вам, как древние храмы и монастырские стены сменяются советской архитектурой, аквапарком, ледовой ареной и культурным центром. Без спешки и нагромождения дат поговорим о городском быте, купцах, княгинях и туризме. И доберёмся до мест за пределами пешеходных программ.
Суздаль на автомобиле - город, который не увидишь пешком
Суздаль на автомобиле - город, который не увидишь пешком
Суздаль на автомобиле - город, который не увидишь пешком

Описание экскурсии

Суздальский кремль — прогуляемся по территории и разберёмся, почему для поселения выбрали именно эту землю и как был устроен древний город.

Торговая площадь и Старая улица — лавки, торговые ряды, деревянные наличники и атмосфера базарного дня, который здесь не прекращается уже несколько веков. Вы услышите об Обжорном ряду, товарах суздальских купцов и попробуете огурчики.

Монастырское кольцо — посетим территории Ризоположенского, Александровского и Покровского монастырей. Вы услышите истории великих княгинь и простых суздалянок, которые провели жизнь в стенах обители.

Спасо-Евфимиев монастырь — остановимся у мощных стен и башен. Вы узнаете, почему его называют Бастилией, как здесь появился политический изолятор и зачем сюда приезжал Юрий Гагарин.

ГТК, аквапарк и «Суздаль Арена» — та часть города, которую совсем не ожидаешь увидеть среди куполов. Обсудим, как появился такой город в городе и как Суздаль стал центром советского туризма.

«Мира Центр» — точка, в которой новая архитектура пересекается со старинной.

Слободы Скучилиха, Яруновка и другие — я расскажу, откуда появились эти любопытные названия и что они рассказывают о жизни в прошлом.

Вы узнаете:

  • как и почему менялась структура города
  • как уроженец Суздаля подарил Российской империи фарфор
  • что связывает это место с одним из самых известных старообрядцев
  • и многое другое

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в автопешеходном формате: между удалёнными локациями перемещаемся на автомобиле Tenet T4
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Кремлёвской ул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня
Таня — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3404 туристов
Я — аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! Организуем обзорные экскурсии, отдых выходного
читать дальшеуменьшить

дня и туры на 2–3 дня, посещение музеев и выставок, мастер-клаcсы и дегустации, транспорт и фото/видеосъёмки. Подберём рестораны, кафе и устроим комплексное питание. Гарантируем качество исполнения, подтверждённое аккредитацией Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Владимирской Епархии и аттестационной комиссии.

Входит в следующие категории Суздаля

Похожие экскурсии на «Суздаль на автомобиле - город, который не увидишь пешком»

Были старого Суздаля
Пешая
2 часа
128 отзывов
Индивидуальная
Были старого Суздаля
Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории
Начало: На Торговой площади
Завтра в 17:00
20 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Нескучный Суздаль
Пешая
2 часа
281 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Нескучный Суздаль
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: У Гостиного двора
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 7 чел.
На Русь пошёл: знакомство с Суздалем
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
На Русь пошёл: знакомство с Суздалем
Обзорная групповая экскурсия по кремлю, посаду и монастырям
Начало: Возле кремля
Расписание: в пятницу в 11:00, в субботу в 14:30
21 авг в 11:00
22 авг в 14:30
2700 ₽ за человека
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
Пешая
2 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
Прикоснуться к древнерусскому наследию в одном из самых красивых городов-заповедников страны
Начало: Около Суздальского кремля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
3570 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Суздале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Суздале
от 13 490 ₽ за экскурсию