Пешком Суздаль — это открытка. На машине — живой город с историей. Я покажу вам, как древние храмы и монастырские стены сменяются советской архитектурой, аквапарком, ледовой ареной и культурным центром. Без спешки и нагромождения дат поговорим о городском быте, купцах, княгинях и туризме. И доберёмся до мест за пределами пешеходных программ.

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Описание экскурсии

Суздальский кремль — прогуляемся по территории и разберёмся, почему для поселения выбрали именно эту землю и как был устроен древний город.

Торговая площадь и Старая улица — лавки, торговые ряды, деревянные наличники и атмосфера базарного дня, который здесь не прекращается уже несколько веков. Вы услышите об Обжорном ряду, товарах суздальских купцов и попробуете огурчики.

Монастырское кольцо — посетим территории Ризоположенского, Александровского и Покровского монастырей. Вы услышите истории великих княгинь и простых суздалянок, которые провели жизнь в стенах обители.

Спасо-Евфимиев монастырь — остановимся у мощных стен и башен. Вы узнаете, почему его называют Бастилией, как здесь появился политический изолятор и зачем сюда приезжал Юрий Гагарин.

ГТК, аквапарк и «Суздаль Арена» — та часть города, которую совсем не ожидаешь увидеть среди куполов. Обсудим, как появился такой город в городе и как Суздаль стал центром советского туризма.

«Мира Центр» — точка, в которой новая архитектура пересекается со старинной.

Слободы Скучилиха, Яруновка и другие — я расскажу, откуда появились эти любопытные названия и что они рассказывают о жизни в прошлом.

Вы узнаете:

как и почему менялась структура города

как уроженец Суздаля подарил Российской империи фарфор

что связывает это место с одним из самых известных старообрядцев

и многое другое

Организационные детали