Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Что вас ожидает
Must see места Териберки Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ знаменитого поселка и услышите интересные факты о Кольском полуострове 🏝️. В программе экскурсии: Песчаная коса — вы погуляете по берегу незамерзающего Баренцева моря 🌊 и ощутите всю красоту и силу северной природы. Кладбище кораблей — вы увидите «скелеты» старинных деревянных кораблей и узнаете, когда они были построены и кто на них плавал. Батарейский водопад — расположенный в окружении моря 🌊, камней и красных скал, он поразит вас мощью и необыкновенным величием. Пляж 🏖️ драконьих яиц — вы рассмотрите огромные каменные валуны, отполированные морским прибоем и выбеленные северным солнцем, и услышите версии их происхождения.
А также по желанию отправитесь на поиски стоянки древних людей, посетите местную пивоварню и заглянете на оленью ферму.
Организационные детали Еда и напитки оплачиваются дополнительно Оленья ферма не включена в стоимость — 250 рублей
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иван
Меня зовут Иван. Примерно 4 года назад я начал работать в туристической компании и с того времени полюбил свое дело. Научился находить и фотографировать северное сияние. Начал исследовать Кольский полуостров и Мурманскую область. И до сих пор учусь. В итоге я открыл свой бизнес и начал принимать гостей со всего мира. Буду рад показать вам северные красоты!
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