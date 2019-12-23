2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером

Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана

Slava
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Slava – ваш гид
За духом настоящего Севера мы отправимся в место, обособленное от всего мира: село Териберка на берегу Северного Ледовитого океана.

Вы прогуляетесь по скалистым сопкам и ущельям тундры, по локациям «Левиафана» и местам стоянок поморов и саамов.

Услышите рассказы старожилов и узнаете о прошлом и возможном будущем самобытной Териберки.
10500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером

Что вас ожидает

По бескрайним просторам тундры
Путь к Териберке — это сотня километров бескрайней тундры, исполинские каскады Серебрянской ГЭС, огромные скалистые сопки и ущелья, которые раскрывают характер и строгую красоту северной природы. Мы проедем вдоль живописного побережья, остановимся на нескольких впечатляющих смотровых, захватим участок арктической тундры и погрузимся в атмосферу уединения, минуя заброшенные военные городки.

Териберка — от саамов до «Левиафана»
Вы окажетесь в затерянном уголке на берегу Северного Ледовитого океана — Териберке. В истории села нашли место и поморские промыслы, и стоянки саамов, и байки о старинных норвежских судах. Но мы не ограничимся только живописными и колоритными местами — я покажу вам необычную, нетуристическую Териберку: заброшенную школу, батарею береговой обороны, коровник рыбколхоза, а еще познакомлю с местными старожилами. Поговорим и о культурных проектах, затронувших Териберку в последние годы, начиная со съемок «Левиафана» и заканчивая проектом передвижной поморской библиотеки.

Медитативные пейзажи Териберского берега
Природную обособленность и красоту Териберки тоже не обойдем стороной: я познакомлю вас с уникальной флорой и фауной этого места. Просто гуляя по берегу, здесь можно полюбоваться на дельфинов, касаток, тюленей и огромным количеством морских птиц в естественной среде обитания. Под вашими ногами раскинется огород из северных трав, ягод и золотого корня — находка для гастроэнтузиастов. Мы прогуляемся к открытому морскому побережью на пляж «Яйца дракона» (секрет названия вы разгадаете с первого взгляда), а конечной точкой маршрута станет водопад в сердце тундры.

Организационные детали

Чтобы подкрепиться во время поездки, мы можем устроить пикник в Териберке (обсуждаем заранее) или пообедать в местном кафе.

Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Slava
Slava
Мне 28 лет. Живу в Мурманске с рождения и вот уже 5 лет принимаю гостей и каучсерферов со всего мира. Мне интересно показывать неформальные достопримечательности, которые помогут вам понять дух и атмосферу Севера. Исколесил Кольский полуостров вдоль и поперек, влюблен в природу родного края, про которую люблю рассказывать свои гостям.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 декабря 2019
Большое спасибо Славе за экскурсию, мы были покорены природой и людьми. Слава - отличный рассказчик и любит то, о чем рассказывает. Маршрут был отлично спланирован, мы посмотрели старую школу, водопад, пляж, покатались на качелях и посмотрели главные видовые точки. Слава сделал отличные фото на память, учел все наши пожелания по маршруту и проконсультировал по покупкам. С удовольствием вернемся летом!
15 октября 2019
Всё просто замечательно! Безусловно рекомендуем экскурсию от Славы!

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