2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По бескрайним просторам тундры

Путь к Териберке — это сотня километров бескрайней тундры, исполинские каскады Серебрянской ГЭС, огромные скалистые сопки и ущелья, которые раскрывают характер и строгую красоту северной природы. Мы проедем вдоль живописного побережья, остановимся на нескольких впечатляющих смотровых, захватим участок арктической тундры и погрузимся в атмосферу уединения, минуя заброшенные военные городки.

Териберка — от саамов до «Левиафана»

Вы окажетесь в затерянном уголке на берегу Северного Ледовитого океана — Териберке. В истории села нашли место и поморские промыслы, и стоянки саамов, и байки о старинных норвежских судах. Но мы не ограничимся только живописными и колоритными местами — я покажу вам необычную, нетуристическую Териберку: заброшенную школу, батарею береговой обороны, коровник рыбколхоза, а еще познакомлю с местными старожилами. Поговорим и о культурных проектах, затронувших Териберку в последние годы, начиная со съемок «Левиафана» и заканчивая проектом передвижной поморской библиотеки.

Медитативные пейзажи Териберского берега

Природную обособленность и красоту Териберки тоже не обойдем стороной: я познакомлю вас с уникальной флорой и фауной этого места. Просто гуляя по берегу, здесь можно полюбоваться на дельфинов, касаток, тюленей и огромным количеством морских птиц в естественной среде обитания. Под вашими ногами раскинется огород из северных трав, ягод и золотого корня — находка для гастроэнтузиастов. Мы прогуляемся к открытому морскому побережью на пляж «Яйца дракона» (секрет названия вы разгадаете с первого взгляда), а конечной точкой маршрута станет водопад в сердце тундры.