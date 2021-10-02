ежедневно в 09:00

Териберка — в копилку лучших дней

Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север

5
7 отзывов
В этом путешествии вы увидите не богом забытый поселок — но место, у которого есть душа.

Посмотрите на русскую Арктику в комфортном и интересном формате.

Будут пустынные берега, мощь океана, скелеты кораблей, пляж с круглыми камнями, покинутые дома, водопад и чувство, что оказался на краю света.

Вы уедете из Териберки — но она останется с вами.
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней

Что вас ожидает

Путешествие с гидом — в дружеской атмосфере

Из Мурманска в Териберку ведет одна дорога: она подарит вам бескрайние тундровые пейзажи со скалистыми сопками, а я не дам заскучать по пути. Расскажу об истории родного Мурманска, о занятиях и характере местных жителей. О географии Кольского полуострова, о растениях сурового края и о том, кто проживает на дне океана — Северного Ледовитого. И конечно, вы откроете судьбу Териберки, некогда активно развивающегося поселка рыбаков, который почти погиб, но получил второе рождение.

Небанальный маршрут по берегам Севера

Териберка уже стала любимицей туристов, но вам удастся увидеть эти места, какими их ждешь — уединёнными, покинутыми и бесконечно атмосферными. Вас ждут и известные локации, и те, куда редко привозят путешественников.

  • «Кладбище кораблей» и скелет из «Левиафана»: вы рассмотрите судна, уничтожаемые волнами, и проникнетесь мрачной эстетикой Териберки. В поселке не раз обратите внимание на соседство жилых домов с заброшенными, которые становятся арт-объектами.
  • Водопад и пляж драконьих яиц, где воздух и красота Севера наполняют тебя до краев. У вас будет время насладиться моментом и сделать фотографии. Мы заглянем и на другой впечатляющий пляж — Скалистый.
  • Метео-станция и место-сюрприз. Мы вновь поговорим о жизни в Териберке, а потом отправимся в бухту, которая вас удивит.
  • Олени, хаски и пивоварня. Вы покормите и погладите очаровательных животных, а также угоститесь домашним вином и вареньями из северных ягод. Попробуете местное пиво, которое не продают даже в Мурманске.

В завершение вы еще раз взглянете на «брутальное» Баренцево море — катаясь на огромных качелях.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном джипе от места размещения в Мурманске до Териберки и обратно
  • Дополнительные расходы
    — посещение этнопарка с хаски и оленями (200 руб. с человека)
    — обед в ресторане на берегу Баренцева моря (по желанию)
    — снегоход к водопаду в зимнее время (1000 руб. с человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 09:00

Слава
Слава
Меня зовут Вячеслав, я родился и вырос в Мурманске. Наша область — это в первую очередь уникальная природа. Я бесконечно люблю её и буду рад поделиться этим чувстом. Рассказать о крае изнутри, о его прошлом, настоящем и будущем. Кольский полуостров набирает туристические обороты и интересен как летом, так и зимой — каждый сезон увидит вас своими особенностями. До встречи!
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7 реальных отзывов от туристов

Т
2 окт 2021
На протяжении последних двух лет в разное время года периодически бываю в Мурманске, а вот такой прекрасной погодой этот северный город порадовал впервые. Поэтому я решилась на это путешествие в Териберку.
Замечательная экскурсия, приятный гид Влад, его интересные рассказы про снежного человека, прекрасные пейзажи, кладбище кораблей, водопад и пляж драконьих яиц, милашки олени, обед на берегу Баренцева моря…. всё супер👍
PS: а ещё вам Влад расскажет для чего нужны в Мурманске эти столбики вдоль дорог😉🤣
Евгения
23 сен 2021
Отличный вариант экскурсии для тех, кто хочет останавливаться у каждого куста и делать потрясающие снимки. В группе было 5 человек, машина удобная, музыка приятная. Водитель Роман, он же гид, он же фотограф идеально вливается в интересы и желания туристов и способствует созданию позитивных эмоций и доброжелательной атмосферы. Виды завораживают, маршрут не сложный, еда вкусная)
И
8 сен 2021
Остался доволен поездкой. Экскурсия соответствует описанию, показали все главные достопримечательности Териберки. В стоимость входил перекус с чаем, машина забирала от места проживания в Мурманске.
Спасибо гиду Артуру.
А
7 сен 2021
Отличная экскурсия, великолепные локации, всем рекомендую:)
А
2 сен 2021
Прекрасная экскурсия и замечательный гид. Отличная организация - все четко. Невероятные виды, необыкновенная природа! Спасибо
Ю
2 сен 2021
Советую всем, кто будет пребывать хотя бы 1 день в Мурманске. Очень удобно: водитель забирает из отеля, отвозит, рассказывает, показывает великолепные пейзажи. Цена абсолютно адекватная. Спасибо водителю Сергею!!! В следующий раз надеюсь, попаду на полярные сияния!
А
26 авг 2021
Отлично провели время. Гид -Артур, провёл нас по очень интересным местам: были и фантастические пейзажи и заброшенные здания, Арт- объекты и своевременный перекус. Рекомендую! Гид пунктуальный, внимательный и всегда отвечает на вопросы.

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