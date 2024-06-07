1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Томские теремки: деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
Начало: На проспекте Кирова
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Томск: уникальное путешествие по Заозерью
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Начало: В районе площади Ленина
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей7 июня 2024Ходили на экскурсию компанией коллег, так встретили начало лета. Выбрали экскурсию про деревянное зодчество "Томские теремки", хотя были сомнения: мы
- ААлександр1 июня 2024Всё прошло замечательно, рекомендую
- ННаталия20 мая 2024Совершенно чудесная прогулка (несмотря на погоду) с Ольгой. Ольга- интересный рассказчик, знающий, опытный гид. Все было увлекательно и интересно, время пролетело незаметно, а первое впечатление о Томске действительно составлено.
- ЕЕлена16 мая 2024Экскурсия была для учеников 6-9 классов, все остались в восторге! Натерли Чехову нос и погуляли прекрасно, с погодой особенно повезло.
- ТТатьяна7 января 2024Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых и не очень купцах
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Для студентов»
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Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
Сейчас в Томске в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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