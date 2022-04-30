Экскурсии по Томской области

Экскурсии в городах Томской области

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Томск

Индивидуальные экскурсии

Сибирские теремки: деревянное зодчество Томска
Сибирские теремки: деревянное зодчество Томска
4500
за всё
Томск - это музей под открытым небом с неповторимым деревянным зодчеством
Томск
Всё о Томске за 3 часа
Всё о Томске за 3 часа
5000
за всё
Экскурсия для тех, кто хочет узнать как можно больше о городе на Томи
Томск
Томск: всё включено. 4 часа на автомобиле
Томск: всё включено. 4 часа на автомобиле
7000
за всё
Если вы хотите за один день узнать всё о Томске, то эта экскурсия для вас
Томск
Мистическая прогулка по Томску
Мистическая прогулка по Томску
2000
за всё
Томск - красивый старинный город, бывший когда-то губернским центром
Томск
Зимний и праздничный Томск
Зимний и праздничный Томск
5
1 отзыв
6000
за всё
Деревянное кружево, ледяные сюжеты и четыре века таёжной истории на прогулке по новогодним улицам
Томск
Живописные закоулки и великие люди Томска
Живописные закоулки и великие люди Томска
5
1 отзыв
2000
за всё
Моя экскурсия о Томске - городе «на трех холмах, на четырех ветрах», прекрасном старинном городе с богатой историей
Томск
Прогулка по паркам Томска
Прогулка по паркам Томска
5
10 отзывов
1980
за всё
Исторический центр Томска славится своими парками и уютными природными уголками
Томск
Мимо главного проспекта
Мимо главного проспекта
5
1 отзыв
4500
за всё
Мы не пойдем на Ленина, как гуляет весь город, мы пойдем другим путём! Моя задача на этой экскурсии - показать, что за
Томск
Томск в вашем ритме
Томск в вашем ритме
5
6 отзывов
15000
за всё
Нескучная обзорная экскурсия-конструктор по уютному городу, спрятанному в Сибири
Томск

Групповые экскурсии

Тур по барам в Томске
Тур по барам в Томске
2400
за чел.
Зажигательный и незабываемый движ по барам
Томск
Кофе-тур в Томске
Кофе-тур в Томске
1799
за чел.
Кофе-кофею я тебе бодрящего налью! Мы с вами побываем в 4 увлекательнейших локациях
Томск
Экскурсия «Тайны старца Федора Кузьмича»
Экскурсия «Тайны старца Федора Кузьмича»
375
за чел.
Томск

Обзорные по городам

Всё о Томске за 3 часа
Всё о Томске за 3 часа
5000
за всё
Экскурсия для тех, кто хочет узнать как можно больше о городе на Томи
Томск
Прогулка по паркам Томска
Прогулка по паркам Томска
5
10 отзывов
1980
за всё
Исторический центр Томска славится своими парками и уютными природными уголками
Томск
Мимо главного проспекта
Мимо главного проспекта
5
1 отзыв
4500
за всё
Мы не пойдем на Ленина, как гуляет весь город, мы пойдем другим путём! Моя задача на этой экскурсии - показать, что за
Томск
Томск в вашем ритме
Томск в вашем ритме
5
6 отзывов
15000
за всё
Нескучная обзорная экскурсия-конструктор по уютному городу, спрятанному в Сибири
Томск
Томск: от динозавра до любовника
Томск: от динозавра до любовника
5
4 отзыва
4500
за всё
Насыщенная экскурсия для любителей неординарных маршрутов! Я проведу вас по любимым местам томичей
Томск
По Томску на автомобиле за 3 часа
По Томску на автомобиле за 3 часа
5
84 отзыва
3500
за всё
Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии
Томск
Томск творческий, бунтарский, удивительный
Томск творческий, бунтарский, удивительный
4.8
5 отзывов
3000
за всё
Узнать самые интересные факты и повороты судьбы города на обзорной прогулке
Томск
Добро пожаловать в Томск
Добро пожаловать в Томск
5
28 отзывов
2000
за всё
Раскрыть богатую историю города и увидеть его главные достопримечательности на обзорной экскурсии
Томск
Томск вчера, сегодня, завтра
Томск вчера, сегодня, завтра
5
1 отзыв
5000
за всё
Главные достопримечательности и тайные уголки города на автомобильной экскурсии
Томск

Туры на автомобиле

Зимний и праздничный Томск
Зимний и праздничный Томск
5
1 отзыв
6000
за всё
Деревянное кружево, ледяные сюжеты и четыре века таёжной истории на прогулке по новогодним улицам
Томск
По Томску на автомобиле за 3 часа
По Томску на автомобиле за 3 часа
5
84 отзыва
3500
за всё
Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии
Томск
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
5
9 отзывов
4000
за всё
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города - на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Томск
Томск вчера, сегодня, завтра
Томск вчера, сегодня, завтра
5
1 отзыв
5000
за всё
Главные достопримечательности и тайные уголки города на автомобильной экскурсии
Томск
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
4.9
98 отзывов
4950
за всё
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
Томск

Гастрономические туры

Тур по барам в Томске
Тур по барам в Томске
2400
за чел.
Зажигательный и незабываемый движ по барам
Томск
Кофе-тур в Томске
Кофе-тур в Томске
1799
за чел.
Кофе-кофею я тебе бодрящего налью! Мы с вами побываем в 4 увлекательнейших локациях
Томск

Последние отзывы об экскурсиях по Томской области

  • А
    Александр
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: По Томску на автомобиле за 3 часа
    Экскурсия с Юрием оставила только положительное впечатление. Организация замечательная: программа была изменена с учетом наших интересов, водитель забрал и привез нас именно туда, куда нам было нужно. Да и рассказчк Юрий интересный- приятно слушать человека знающего и любящего свой город.
  • А
    Александр
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Сибирские Афины: первая встреча с Томском
    Немного не повезло с погодой, но уверен что экскурсовод к этому совершенно непричастен))) Сам экскурсовод и экскурсия очень понравились.
  • М
    Максим
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: По Томску на автомобиле за 3 часа
    Спасибо за занимательную экскурсию. Благодаря передвижению на автомобиле смогли увидеть много интересного.
  • О
    Оксана
    14 марта 2022
    5
    Отзыв на: Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Гости нашего города были очень довольны! Спасибо!
  • А
    Алексей
    9 марта 2022
    5
    Отзыв на: Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Очень приятная и интересная экскурсия!
  • Н
    Наталья
    28 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Добрый день! Нам очень понравилась экскурсия. Наш гид Светлана- не только компетентный специалист, она внимательный человек, своего рода психолог. Она учитывает настроение и пожелания людей, возрастные особенности и пристрастия экскурсантов. Наша прогулка по городу была весьма познавательной и эмоциональной. Узали много интересного! Спасибо! Мы обязательно посетим Томск еще не раз. Наталья, г. Нововосибирск
  • Н
    Николай
    20 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Отличная и очень содержательная экскурсия
  • И
    Иван
    14 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Томск
    Татьяна огромный молодец. Заранее созвонилась, определилась со временем и местом встречи. В минус 20 провела полноценную экскурсию. Рассказала все очень интересно и подробно, с душой. Рекомендуем однозначно. Татьяне большое спасибо.
  • А
    Анастасия
    6 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Любовь на берегах Томи
    Благодарим Антона за увлекательный рассказ об истории Томска. Время пролетело не заметно) Очень рады, что взяли экскурсию, а не просто самостоятельно бродили по городу. Мне показалось, что Антон знает все)) Останавливались буквально у каждого здания на нашем пути и погружались на несколько столетий назад, слушая историю возникновения домов и судеб людей, которые над этим трудились. Смело рекомендуем. Антон, еще раз спасибо)
  • B
    Bolyshev
    2 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
    Уникальнейшая экскурсия. Просили узнать о конкретном здании, нигде практические упоминаемом - гид нашла просто массу информации.
  • В
    Владимир
    26 января 2022
    5
    Отзыв на: Зимний и праздничный Томск
    Елена - отличный организатор и экскурсовод. Экскурсия была подстроена под наши пожелания. Мы остались очень довольны, поскольку получили массу впечатлений, восторга и новой интересной информации. Отдельное спасибо за комфортабельный транспорт. Благодарим организаторов за этот подарок!
  • Э
    Эдуард
    23 января 2022
    5
    Отзыв на: Сибирские Афины: первая встреча с Томском
    Константин начал экскурсию по своему плану, но по ходу изменил ее под мои предпочтения (съемка). Возил, показывал интересные места, рассказывал, объяснил, где еще стоит побывать после экскурсии. Было очень удобно и познавательно. И, конечно, в Томск стоит приезжать на несколько дней, в разное время года.
  • Е
    Екатерина
    13 января 2022
    5
    Отзыв на: Сибирские Афины: первая встреча с Томском
    Здравствуйте, в Томск ездили с мужем на новогодние каникулы. Решили немного узнать про этот город, договорились о частной экскурсии. По отзывам очень понравился гид Константин и не прогадали. Вовремя приехал, забрал откуда просили, рассказывал очень интересно и познавательно. Очень понравилось. Узнали много интересного и посетили разные красивые места. Побывали в музеях и соборе. Оставил нас где попросили. Рекомендуем гида Константина, не пожалеете.
  • П
    Петрова
    11 января 2022
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Томск
    Экскурсия для меня была очень интересна, получила сведения о возникновении города, его истории, об учебных заведениях Томска, старинных зданиях и их создателях, интересных людях, работающих и живущих в городе.
  • Я
    Яна
    7 января 2022
    5
    Отзыв на: По Томску на автомобиле за 3 часа
    Мы с мужем очень рады, что выбрали экскурсию с гидом Юрием. Это профессионал своего дела.
  • Е
    Елена
    7 января 2022
    5
    Отзыв на: Любовь на берегах Томи
    Экскурсия очень понравилась. Антон - отличный гид и очень приятный в общении человек. Минусов не заметили. Плюсы такие: 1. Антон заранее уточнил и при проведении экскурсии учёл наши пожелания. 2. Много и интересно рассказывал об истории Томска, архитектуре, значимых и исторических местах города. Не засыпал цифрами и фактами "до головокружения", из которых потом ничего не вспомнишь, а выдавал информацию так, что её хотелось слушать. За почти три часа экскурсии мы действительно прикоснулись к истории старинного сибирского города, словно стали очевидцами тех событий радостных и печальных. 3. Не всегда был нужен, но очень помог там где было шумно микрофон с колонкой, не приходилось прислушиваться. Вывод: рекомендуем.
  • М
    Марина
    6 января 2022
    5
    Отзыв на: Томск творческий, бунтарский, удивительный
    Замечательная экскурсия!!! Были с друзьями и детьми. Всем очень понравилось!!! Марина прекрасный рассказчик! Доступная подача информации для детей и взрослых. Очень рекомендую)
  • Л
    Любовь
    6 января 2022
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Томск
    4 января 2022 года, мы с подругой впервые посетили город Томск. Спасибо огромное Татьяне! Город был показан с очень интересной стороны, экскурсия проходила в очень хорошей атмосфере. Татьяна, внимательный и знающий человек своего города, показывала лучшие ракурсы для фотосъемки, все проходило не торопясь и в тоже время был охвачен очень большой объем. Два часа пролетели, как 5 мин. Спасибо огромное от Новосибирска и Москвы)))
  • А
    Аркадий
    5 января 2022
    5
    Отзыв на: Любовь на берегах Томи
    С огромным удовольствием послушали двухчасовую (даже почти трёхчасовую) экскурсию обо всём на свете Здесь нашлось место и татарским легендам о любви и историям о подвигах в космосе и архитектуре и славянской мифологии и православной религиию Диапазон знаний поражает, при этом чувствуется индивидуальный и нетривиальный подход. Хотя мы перед поездкой много читали о Томске в Интернете - бОльшая часть фактов оказалась для нас в новинку. Ещё отмечу грамотное построение маршрута, хоть нам и достался тёплый зимний денёк (5-7 градусов мороза), все равно по ходу прогулки были 3-4 места, где мы могли согреться и передохнуть
  • ю
    юлия
    5 января 2022
    4
    Отзыв на: Томск творческий, бунтарский, удивительный
    Марина хороший рассказчик, экскурсия понравилась. на период зимних холодов было бы неплохо предусмотреть какую-то короткую паузу на чай/кофе или, может, короткий визит в историческое здание (например, аптека на Ленина), чтобы погреться.
ХОРОШО
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