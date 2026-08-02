Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Томской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
6500
₽
за всё
Прогуляться по старинным кварталам и понять, почему город называют сибирским Оксфордом
7500
₽
за всё
Рассмотреть знаменитые дома-терема и раскрыть секреты сибирского деревянного зодчества
5
2 отзыва
от
5750
₽
за всё
Городские тайны, заброшенные места и истории, от которых бегут мурашки
5
4 отзыва
8500
₽
за всё
Проследить развитие города от острога до научного и культурного центра Сибири
4.9
56 отзывов
6500
₽
за всё
Раскрыть богатую историю города и увидеть его главные достопримечательности на обзорной экскурсии
5
2 отзыва
5950
₽
за всё
Увидеть исторические места и необычные памятники города
5
1 отзыв
7600
₽
за всё
Откроем Томск как важную религиозную точку Сибири: узнаем не только об истории и архитектуре церквей и соборов, но и о святынях, которые хранятся в ни...
5
1 отзыв
7000
₽
за всё
Вы впервые в нашем странном городе? Тогда вам не обойтись без обзорной экскурсии, в которой вы сможете познакомиться с большей частью прошлого города ...
Групповые экскурсии
4.8
10 отзывов
3999.2
₽
за чел.
Зажигательный и незабываемый движ по барам. В программе нас ждут бары и все разноплановые. В каждом нас ждут велком-дринки и игры!
Обзорные по городам
4.9
56 отзывов
6500
₽
за всё
Раскрыть богатую историю города и увидеть его главные достопримечательности на обзорной экскурсии
5
1 отзыв
7000
₽
за всё
Вы впервые в нашем странном городе? Тогда вам не обойтись без обзорной экскурсии, в которой вы сможете познакомиться с большей частью прошлого города ...
5
15 отзывов
6000
₽
за всё
Динамичная, насыщенная информацией экскурсия для бизнес-туристов и тех, кто хочет узнать о Томске максимум за короткий отрезок времени. За два часа вы...
4.4
6 отзывов
12000
₽
за всё
Проехать по Великому Сибирскому тракту и посетить Семилуженский казачий острог
5
60 отзывов
4225
₽
за всё
Прикоснуться к судьбе сибирского города и очароваться его атмосферой
5
9 отзывов
8500
₽
за всё
«Символы Томска» — экскурсия, которую часто заказывают семейные пары, семьи с детьми-школьниками, одиночные туристы. Это идеальный вариант для первого...
5
13 отзывов
7600
₽
за всё
Активная экскурсия для тех, кто хочет узнать о городе все и сразу. За 2 часа на авто мы увидим все главные достопримечательности — от места основания ...
5
6 отзывов
8150
₽
за всё
Экскурсия по Томску позволит ближе познакомиться с достопримечательностями одного из старейших городов Сибири. Прогуляемся по Университетской роще и у...
Туры на автомобиле
7500
₽
за всё
Рассмотреть знаменитые дома-терема и раскрыть секреты сибирского деревянного зодчества
5
2 отзыва
от
5750
₽
за всё
Городские тайны, заброшенные места и истории, от которых бегут мурашки
5
4 отзыва
8500
₽
за всё
Проследить развитие города от острога до научного и культурного центра Сибири
8500
₽
за всё
Мы отправимся в загадочное путешествие по Томску, узнаем его тайны и познакомимся с его самыми интригующими историями. Знакомство с городом будет прох...
5
108 отзывов
9800
₽
за всё
Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии
4.4
6 отзывов
12000
₽
за всё
Проехать по Великому Сибирскому тракту и посетить Семилуженский казачий острог
5
27 отзывов
9000
₽
за всё
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
5
13 отзывов
7600
₽
за всё
Активная экскурсия для тех, кто хочет узнать о городе все и сразу. За 2 часа на авто мы увидим все главные достопримечательности — от места основания ...
4.8
228 отзывов
от
7700
₽
за всё
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
Гастрономические туры
4.8
10 отзывов
3999.2
₽
за чел.
Зажигательный и незабываемый движ по барам. В программе нас ждут бары и все разноплановые. В каждом нас ждут велком-дринки и игры!
Последние отзывы об экскурсиях по Томской области
К
Дата посещения: 2 авг 2026
Светлана - отличный гид! Прекрасная экскурсия!
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В
Дата посещения: 19 июн 2025
Большое спасибо Светлане за экскурсию! Мы, пенсионеры, впервые приехали в ваш замечательный город и Светлана, за такое короткое время, рассказала
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Спустя 2 года после экскурсии, поняла, что не оставила отзыв) Исправляюсь! Приезжали в Томск на выходные с семьёй — с
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Е
Благодарим прекрасного гида Константина за чудесную и увлекательную экскурсию! Своим задором и интересной подачей краеведческой информации он задал тон всему
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А
23 июля были на экскурсии «Мимо главного проспекта», и это оказалось настоящим открытием Томска с неожиданной стороны. Благодаря гиду Арине
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Экскурсия очень насыщенная и интересная. Татьяна - прекрасный рассказчик, владеет материалом полностью, много интересных фактов рассказала. Я влюбилась в
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Ю
Экскурсия очень понравилась! Были в Томске впервые,и во время экскурсии узнали очень много интересных фактов, историй о жизни простых и
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Э
Светлана - замечательный, эрудированный и любящий свой город гид.
Богатый словарный запас и посталенная речь, плюс приятный тембр = позволяют легко усваивать весь поток информации от Светланы.
Спасибо ей огромное. Рекомендую при выборе гида!
Богатый словарный запас и посталенная речь, плюс приятный тембр = позволяют легко усваивать весь поток информации от Светланы.
Спасибо ей огромное. Рекомендую при выборе гида!
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Все прошло отлично! Татьяна рассказала много интересного, с удовольствием отвечала на наши вопросы. Спасибо!
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Е
Экскурсия была замечательная, мы очень довольны
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