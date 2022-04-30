Экскурсии в городах Томской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Томской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
4500
₽
за всё
Томск - это музей под открытым небом с неповторимым деревянным зодчеством
5000
₽
за всё
Экскурсия для тех, кто хочет узнать как можно больше о городе на Томи
7000
₽
за всё
Если вы хотите за один день узнать всё о Томске, то эта экскурсия для вас
2000
₽
за всё
Томск - красивый старинный город, бывший когда-то губернским центром
5
1 отзыв
6000
₽
за всё
Деревянное кружево, ледяные сюжеты и четыре века таёжной истории на прогулке по новогодним улицам
5
1 отзыв
2000
₽
за всё
Моя экскурсия о Томске - городе «на трех холмах, на четырех ветрах», прекрасном старинном городе с богатой историей
5
10 отзывов
1980
₽
за всё
Исторический центр Томска славится своими парками и уютными природными уголками
5
1 отзыв
4500
₽
за всё
Мы не пойдем на Ленина, как гуляет весь город, мы пойдем другим путём! Моя задача на этой экскурсии - показать, что за
5
6 отзывов
15000
₽
за всё
Нескучная обзорная экскурсия-конструктор по уютному городу, спрятанному в Сибири
Групповые экскурсии
1799
₽
за чел.
Кофе-кофею я тебе бодрящего налью! Мы с вами побываем в 4 увлекательнейших локациях
Обзорные по городам
5000
₽
за всё
Экскурсия для тех, кто хочет узнать как можно больше о городе на Томи
5
10 отзывов
1980
₽
за всё
Исторический центр Томска славится своими парками и уютными природными уголками
5
1 отзыв
4500
₽
за всё
Мы не пойдем на Ленина, как гуляет весь город, мы пойдем другим путём! Моя задача на этой экскурсии - показать, что за
5
6 отзывов
15000
₽
за всё
Нескучная обзорная экскурсия-конструктор по уютному городу, спрятанному в Сибири
5
4 отзыва
4500
₽
за всё
Насыщенная экскурсия для любителей неординарных маршрутов! Я проведу вас по любимым местам томичей
5
84 отзыва
3500
₽
за всё
Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии
4.8
5 отзывов
3000
₽
за всё
Узнать самые интересные факты и повороты судьбы города на обзорной прогулке
5
28 отзывов
2000
₽
за всё
Раскрыть богатую историю города и увидеть его главные достопримечательности на обзорной экскурсии
5
1 отзыв
5000
₽
за всё
Главные достопримечательности и тайные уголки города на автомобильной экскурсии
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
6000
₽
за всё
Деревянное кружево, ледяные сюжеты и четыре века таёжной истории на прогулке по новогодним улицам
5
84 отзыва
3500
₽
за всё
Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии
5
9 отзывов
4000
₽
за всё
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города - на дружеской авто-пешеходной экскурсии
5
1 отзыв
5000
₽
за всё
Главные достопримечательности и тайные уголки города на автомобильной экскурсии
4.9
98 отзывов
4950
₽
за всё
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
Гастрономические туры
1799
₽
за чел.
Кофе-кофею я тебе бодрящего налью! Мы с вами побываем в 4 увлекательнейших локациях
Последние отзывы об экскурсиях по Томской области
- ААлександр30 апреля 2022Экскурсия с Юрием оставила только положительное впечатление. Организация замечательная: программа была изменена с учетом наших интересов, водитель забрал и привез нас именно туда, куда нам было нужно. Да и рассказчк Юрий интересный- приятно слушать человека знающего и любящего свой город.
- ААлександр22 апреля 2022Немного не повезло с погодой, но уверен что экскурсовод к этому совершенно непричастен))) Сам экскурсовод и экскурсия очень понравились.
- ММаксим22 апреля 2022Спасибо за занимательную экскурсию. Благодаря передвижению на автомобиле смогли увидеть много интересного.
- ООксана14 марта 2022Гости нашего города были очень довольны! Спасибо!
- ААлексей9 марта 2022Очень приятная и интересная экскурсия!
- ННаталья28 февраля 2022Добрый день! Нам очень понравилась экскурсия. Наш гид Светлана- не только компетентный специалист, она внимательный человек, своего рода психолог. Она учитывает настроение и пожелания людей, возрастные особенности и пристрастия экскурсантов. Наша прогулка по городу была весьма познавательной и эмоциональной. Узали много интересного! Спасибо! Мы обязательно посетим Томск еще не раз. Наталья, г. Нововосибирск
- ННиколай20 февраля 2022Отличная и очень содержательная экскурсия
- ИИван14 февраля 2022Татьяна огромный молодец. Заранее созвонилась, определилась со временем и местом встречи. В минус 20 провела полноценную экскурсию. Рассказала все очень интересно и подробно, с душой. Рекомендуем однозначно. Татьяне большое спасибо.
- ААнастасия6 февраля 2022Отзыв на: Любовь на берегах ТомиБлагодарим Антона за увлекательный рассказ об истории Томска. Время пролетело не заметно) Очень рады, что взяли экскурсию, а не просто самостоятельно бродили по городу. Мне показалось, что Антон знает все)) Останавливались буквально у каждого здания на нашем пути и погружались на несколько столетий назад, слушая историю возникновения домов и судеб людей, которые над этим трудились. Смело рекомендуем. Антон, еще раз спасибо)
- BBolyshev2 февраля 2022Уникальнейшая экскурсия. Просили узнать о конкретном здании, нигде практические упоминаемом - гид нашла просто массу информации.
- ВВладимир26 января 2022Отзыв на: Зимний и праздничный ТомскЕлена - отличный организатор и экскурсовод. Экскурсия была подстроена под наши пожелания. Мы остались очень довольны, поскольку получили массу впечатлений, восторга и новой интересной информации. Отдельное спасибо за комфортабельный транспорт. Благодарим организаторов за этот подарок!
- ЭЭдуард23 января 2022Константин начал экскурсию по своему плану, но по ходу изменил ее под мои предпочтения (съемка). Возил, показывал интересные места, рассказывал, объяснил, где еще стоит побывать после экскурсии. Было очень удобно и познавательно. И, конечно, в Томск стоит приезжать на несколько дней, в разное время года.
- ЕЕкатерина13 января 2022Здравствуйте, в Томск ездили с мужем на новогодние каникулы. Решили немного узнать про этот город, договорились о частной экскурсии. По отзывам очень понравился гид Константин и не прогадали. Вовремя приехал, забрал откуда просили, рассказывал очень интересно и познавательно. Очень понравилось. Узнали много интересного и посетили разные красивые места. Побывали в музеях и соборе. Оставил нас где попросили. Рекомендуем гида Константина, не пожалеете.
- ППетрова11 января 2022Экскурсия для меня была очень интересна, получила сведения о возникновении города, его истории, об учебных заведениях Томска, старинных зданиях и их создателях, интересных людях, работающих и живущих в городе.
- ЯЯна7 января 2022Мы с мужем очень рады, что выбрали экскурсию с гидом Юрием. Это профессионал своего дела.
- ЕЕлена7 января 2022Отзыв на: Любовь на берегах ТомиЭкскурсия очень понравилась. Антон - отличный гид и очень приятный в общении человек. Минусов не заметили. Плюсы такие: 1. Антон заранее уточнил и при проведении экскурсии учёл наши пожелания. 2. Много и интересно рассказывал об истории Томска, архитектуре, значимых и исторических местах города. Не засыпал цифрами и фактами "до головокружения", из которых потом ничего не вспомнишь, а выдавал информацию так, что её хотелось слушать. За почти три часа экскурсии мы действительно прикоснулись к истории старинного сибирского города, словно стали очевидцами тех событий радостных и печальных. 3. Не всегда был нужен, но очень помог там где было шумно микрофон с колонкой, не приходилось прислушиваться. Вывод: рекомендуем.
- ММарина6 января 2022Замечательная экскурсия!!! Были с друзьями и детьми. Всем очень понравилось!!! Марина прекрасный рассказчик! Доступная подача информации для детей и взрослых. Очень рекомендую)
- ЛЛюбовь6 января 20224 января 2022 года, мы с подругой впервые посетили город Томск. Спасибо огромное Татьяне! Город был показан с очень интересной стороны, экскурсия проходила в очень хорошей атмосфере. Татьяна, внимательный и знающий человек своего города, показывала лучшие ракурсы для фотосъемки, все проходило не торопясь и в тоже время был охвачен очень большой объем. Два часа пролетели, как 5 мин. Спасибо огромное от Новосибирска и Москвы)))
- ААркадий5 января 2022Отзыв на: Любовь на берегах ТомиС огромным удовольствием послушали двухчасовую (даже почти трёхчасовую) экскурсию обо всём на свете Здесь нашлось место и татарским легендам о любви и историям о подвигах в космосе и архитектуре и славянской мифологии и православной религиию Диапазон знаний поражает, при этом чувствуется индивидуальный и нетривиальный подход. Хотя мы перед поездкой много читали о Томске в Интернете - бОльшая часть фактов оказалась для нас в новинку. Ещё отмечу грамотное построение маршрута, хоть нам и достался тёплый зимний денёк (5-7 градусов мороза), все равно по ходу прогулки были 3-4 места, где мы могли согреться и передохнуть
- ююлия5 января 2022Марина хороший рассказчик, экскурсия понравилась. на период зимних холодов было бы неплохо предусмотреть какую-то короткую паузу на чай/кофе или, может, короткий визит в историческое здание (например, аптека на Ленина), чтобы погреться.