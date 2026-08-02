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Экскурсии по Томской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Томской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Томск

Индивидуальные экскурсии

Томск - студенческая столица России (на вашем авто)
Томск - студенческая столица России (на вашем авто)
6500
за всё
Прогуляться по старинным кварталам и понять, почему город называют сибирским Оксфордом
Томск
Деревянное кружево Томска
Деревянное кружево Томска
7500
за всё
Рассмотреть знаменитые дома-терема и раскрыть секреты сибирского деревянного зодчества
Томск
Привидения, нечисть и ужастики Томска (на вашем авто)
Привидения, нечисть и ужастики Томска (на вашем авто)
5
2 отзыва
от
5750
за всё
Городские тайны, заброшенные места и истории, от которых бегут мурашки
Томск
Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»
Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»
5
4 отзыва
8500
за всё
Проследить развитие города от острога до научного и культурного центра Сибири
Томск
Добро пожаловать в Томск
Добро пожаловать в Томск
4.9
56 отзывов
6500
за всё
Раскрыть богатую историю города и увидеть его главные достопримечательности на обзорной экскурсии
Томск
Белое озеро и купеческие улочки: прогулка по Томску
Белое озеро и купеческие улочки: прогулка по Томску
5
2 отзыва
5950
за всё
Увидеть исторические места и необычные памятники города
Томск
Православные церкви и святыни Томска (пешая или на авто)
Православные церкви и святыни Томска (пешая или на авто)
5
1 отзыв
7600
за всё
Откроем Томск как важную религиозную точку Сибири: узнаем не только об истории и архитектуре церквей и соборов, но и о святынях, которые хранятся в ни...
Томск
Три центра Томска, пешеходная авторская экскурсия
Три центра Томска, пешеходная авторская экскурсия
5
1 отзыв
7000
за всё
Вы впервые в нашем странном городе? Тогда вам не обойтись без обзорной экскурсии, в которой вы сможете познакомиться с большей частью прошлого города ...
Томск
История на стенах: муралы и граффити Томска
История на стенах: муралы и граффити Томска
5
1 отзыв
6500
за всё
Томск

Групповые экскурсии

Тур по барам в Томске
Тур по барам в Томске
4.8
10 отзывов
3999.2
за чел.
Зажигательный и незабываемый движ по барам. В программе нас ждут бары и все разноплановые. В каждом нас ждут велком-дринки и игры!
Томск

Обзорные по городам

Добро пожаловать в Томск
Добро пожаловать в Томск
4.9
56 отзывов
6500
за всё
Раскрыть богатую историю города и увидеть его главные достопримечательности на обзорной экскурсии
Томск
Три центра Томска, пешеходная авторская экскурсия
Три центра Томска, пешеходная авторская экскурсия
5
1 отзыв
7000
за всё
Вы впервые в нашем странном городе? Тогда вам не обойтись без обзорной экскурсии, в которой вы сможете познакомиться с большей частью прошлого города ...
Томск
Томск: экспресс-знакомство
Томск: экспресс-знакомство
5
15 отзывов
6000
за всё
Динамичная, насыщенная информацией экскурсия для бизнес-туристов и тех, кто хочет узнать о Томске максимум за короткий отрезок времени. За два часа вы...
Томск
Три центра Томска, обзорная авто - пешеходная экскурсия
Три центра Томска, обзорная авто - пешеходная экскурсия
5
19 отзывов
8500
за всё
Томск
В гости к томским казакам
В гости к томским казакам
4.4
6 отзывов
12000
за всё
Проехать по Великому Сибирскому тракту и посетить Семилуженский казачий острог
Томск
Первая встреча с Томском
Первая встреча с Томском
5
60 отзывов
4225
за всё
Прикоснуться к судьбе сибирского города и очароваться его атмосферой
Томск
Символы Томска
Символы Томска
5
9 отзывов
8500
за всё
«Символы Томска» — экскурсия, которую часто заказывают семейные пары, семьи с детьми-школьниками, одиночные туристы. Это идеальный вариант для первого...
Томск
Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле (вашем или организатора)
Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле (вашем или организатора)
5
13 отзывов
7600
за всё
Активная экскурсия для тех, кто хочет узнать о городе все и сразу. За 2 часа на авто мы увидим все главные достопримечательности — от места основания ...
Томск
Обзорная экскурсия по Томску на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по Томску на транспорте туриста
5
6 отзывов
8150
за всё
Экскурсия по Томску позволит ближе познакомиться с достопримечательностями одного из старейших городов Сибири. Прогуляемся по Университетской роще и у...
Томск

Туры на автомобиле

Деревянное кружево Томска
Деревянное кружево Томска
7500
за всё
Рассмотреть знаменитые дома-терема и раскрыть секреты сибирского деревянного зодчества
Томск
Привидения, нечисть и ужастики Томска (на вашем авто)
Привидения, нечисть и ужастики Томска (на вашем авто)
5
2 отзыва
от
5750
за всё
Городские тайны, заброшенные места и истории, от которых бегут мурашки
Томск
Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»
Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»
5
4 отзыва
8500
за всё
Проследить развитие города от острога до научного и культурного центра Сибири
Томск
«Золотая» история Томска и его тайная жизнь
«Золотая» история Томска и его тайная жизнь
8500
за всё
Мы отправимся в загадочное путешествие по Томску, узнаем его тайны и познакомимся с его самыми интригующими историями. Знакомство с городом будет прох...
Томск
По Томску на автомобиле
По Томску на автомобиле
5
108 отзывов
9800
за всё
Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии
Томск
В гости к томским казакам
В гости к томским казакам
4.4
6 отзывов
12000
за всё
Проехать по Великому Сибирскому тракту и посетить Семилуженский казачий острог
Томск
Томск и тайны Дома Романовых
Томск и тайны Дома Романовых
5
27 отзывов
9000
за всё
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Томск
Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле (вашем или организатора)
Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле (вашем или организатора)
5
13 отзывов
7600
за всё
Активная экскурсия для тех, кто хочет узнать о городе все и сразу. За 2 часа на авто мы увидим все главные достопримечательности — от места основания ...
Томск
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
4.8
228 отзывов
от
7700
за всё
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
Томск

Гастрономические туры

Тур по барам в Томске
Тур по барам в Томске
4.8
10 отзывов
3999.2
за чел.
Зажигательный и незабываемый движ по барам. В программе нас ждут бары и все разноплановые. В каждом нас ждут велком-дринки и игры!
Томск

Последние отзывы об экскурсиях по Томской области

К
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Дата посещения: 2 авг 2026
Светлана - отличный гид! Прекрасная экскурсия!
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В
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Дата посещения: 19 июн 2025
Большое спасибо Светлане за экскурсию! Мы, пенсионеры, впервые приехали в ваш замечательный город и Светлана, за такое короткое время, рассказала
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и показала достопримечательности прекрасного Томска! Человек с великолепной памятью, интеллектом и умением интересно погрузить человека в мир истории! Очень всем рекомендуем! Мы приедем к вам обязательно ещё!

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Евгения
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Спустя 2 года после экскурсии, поняла, что не оставила отзыв) Исправляюсь! Приезжали в Томск на выходные с семьёй — с
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удовольствием и интересом провели время на экскурсии. Любовь рассказывала всё интересно, а главное — нормальным языком (некоторые экскурсоводы часто просто «задавливают» цифрами и будто цитируют зазубренный учебник). Поэтому — советую посетить её экскурсии и побольше узнать про Томск.

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Е
Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»
Благодарим прекрасного гида Константина за чудесную и увлекательную экскурсию! Своим задором и интересной подачей краеведческой информации он задал тон всему
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нашему пребыванию в Томске. От поездки в этот чудесный город остались лёгкие и приятные впечатления. Данную экскурсию мы сразу по приезду порекомендовали нескольким своим друзьям.

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А
Мимо главного проспекта
23 июля были на экскурсии «Мимо главного проспекта», и это оказалось настоящим открытием Томска с неожиданной стороны. Благодаря гиду Арине
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Бариевой мы словно увидели его впервые.

Арина — супер-профессионал и очень увлечённый человек. Полтора часа пролетели на одном дыхании. Узнали огромное количество нового и полезного: от историй купеческих особняков до забавных городских легенд и архитектурных деталей, которые мы раньше просто не замечали. Очень понравилось, как легко и увлекательно подаётся материал, чувствуется глубокая любовь гида к своему делу и городу.

Маршрут построен идеально — и прогулка комфортная, и каждый дом «заговорил». Горячо рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть непарадный, но очень душевный Томск.

Арине — отдельная благодарность за интеллигентность, юмор и умение влюбить в свой город! Обязательно пойдём на другие её прогулки.

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Елена
Добро пожаловать в Томск
Экскурсия очень насыщенная и интересная. Татьяна - прекрасный рассказчик, владеет материалом полностью, много интересных фактов рассказала. Я влюбилась в
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Ю
Первая встреча с Томском
Экскурсия очень понравилась! Были в Томске впервые,и во время экскурсии узнали очень много интересных фактов, историй о жизни простых и
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известных жителей Томска. Ольга очень душевно и с большой любовью к родному городу рассказала нам о Томске. Узнали,что когда-то давно,Томск и наш родной Омск соперничали друг с другом за постройку университета! Несомненно лучшее знакомство с новым городом!

Экскурсия очень понравилась! Были в Томске впервые,и во время экскурсии узнали очень много интересных фактов, историй
Экскурсия очень понравилась! Были в Томске впервые,и во время экскурсии узнали очень много интересных фактов, историй
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Э
Обзорная экскурсия по Томску на авто
Светлана - замечательный, эрудированный и любящий свой город гид.
Богатый словарный запас и посталенная речь, плюс приятный тембр = позволяют легко усваивать весь поток информации от Светланы.
Спасибо ей огромное. Рекомендую при выборе гида!
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Евгения
Добро пожаловать в Томск
Все прошло отлично! Татьяна рассказала много интересного, с удовольствием отвечала на наши вопросы. Спасибо!
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Е
Томск: от основания до наших дней
Экскурсия была замечательная, мы очень довольны
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