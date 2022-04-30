А Александр 5 Отзыв на: По Томску на автомобиле за 3 часа Экскурсия с Юрием оставила только положительное впечатление. Организация замечательная: программа была изменена с учетом наших интересов, водитель забрал и привез нас именно туда, куда нам было нужно. Да и рассказчк Юрий интересный- приятно слушать человека знающего и любящего свой город.

А Александр 5 Отзыв на: Сибирские Афины: первая встреча с Томском Немного не повезло с погодой, но уверен что экскурсовод к этому совершенно непричастен))) Сам экскурсовод и экскурсия очень понравились.

М Максим 5 Отзыв на: По Томску на автомобиле за 3 часа Спасибо за занимательную экскурсию. Благодаря передвижению на автомобиле смогли увидеть много интересного.

О Оксана 5 Отзыв на: Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Гости нашего города были очень довольны! Спасибо!

А Алексей 5 Отзыв на: Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Очень приятная и интересная экскурсия!

Н Наталья 5 Отзыв на: Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Добрый день! Нам очень понравилась экскурсия. Наш гид Светлана- не только компетентный специалист, она внимательный человек, своего рода психолог. Она учитывает настроение и пожелания людей, возрастные особенности и пристрастия экскурсантов. Наша прогулка по городу была весьма познавательной и эмоциональной. Узали много интересного! Спасибо! Мы обязательно посетим Томск еще не раз. Наталья, г. Нововосибирск

Н Николай 5 Отзыв на: Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Отличная и очень содержательная экскурсия

И Иван 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Томск Татьяна огромный молодец. Заранее созвонилась, определилась со временем и местом встречи. В минус 20 провела полноценную экскурсию. Рассказала все очень интересно и подробно, с душой. Рекомендуем однозначно. Татьяне большое спасибо.

А Анастасия 5 Отзыв на: Любовь на берегах Томи Благодарим Антона за увлекательный рассказ об истории Томска. Время пролетело не заметно) Очень рады, что взяли экскурсию, а не просто самостоятельно бродили по городу. Мне показалось, что Антон знает все)) Останавливались буквально у каждого здания на нашем пути и погружались на несколько столетий назад, слушая историю возникновения домов и судеб людей, которые над этим трудились. Смело рекомендуем. Антон, еще раз спасибо)

B Bolyshev 5 Отзыв на: Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска Уникальнейшая экскурсия. Просили узнать о конкретном здании, нигде практические упоминаемом - гид нашла просто массу информации.

В Владимир 5 Отзыв на: Зимний и праздничный Томск Елена - отличный организатор и экскурсовод. Экскурсия была подстроена под наши пожелания. Мы остались очень довольны, поскольку получили массу впечатлений, восторга и новой интересной информации. Отдельное спасибо за комфортабельный транспорт. Благодарим организаторов за этот подарок!

Э Эдуард 5 Отзыв на: Сибирские Афины: первая встреча с Томском Константин начал экскурсию по своему плану, но по ходу изменил ее под мои предпочтения (съемка). Возил, показывал интересные места, рассказывал, объяснил, где еще стоит побывать после экскурсии. Было очень удобно и познавательно. И, конечно, в Томск стоит приезжать на несколько дней, в разное время года.

Е Екатерина 5 Отзыв на: Сибирские Афины: первая встреча с Томском Здравствуйте, в Томск ездили с мужем на новогодние каникулы. Решили немного узнать про этот город, договорились о частной экскурсии. По отзывам очень понравился гид Константин и не прогадали. Вовремя приехал, забрал откуда просили, рассказывал очень интересно и познавательно. Очень понравилось. Узнали много интересного и посетили разные красивые места. Побывали в музеях и соборе. Оставил нас где попросили. Рекомендуем гида Константина, не пожалеете.

П Петрова 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Томск Экскурсия для меня была очень интересна, получила сведения о возникновении города, его истории, об учебных заведениях Томска, старинных зданиях и их создателях, интересных людях, работающих и живущих в городе.

Я Яна 5 Отзыв на: По Томску на автомобиле за 3 часа Мы с мужем очень рады, что выбрали экскурсию с гидом Юрием. Это профессионал своего дела.

Е Елена 5 Отзыв на: Любовь на берегах Томи Экскурсия очень понравилась. Антон - отличный гид и очень приятный в общении человек. Минусов не заметили. Плюсы такие: 1. Антон заранее уточнил и при проведении экскурсии учёл наши пожелания. 2. Много и интересно рассказывал об истории Томска, архитектуре, значимых и исторических местах города. Не засыпал цифрами и фактами "до головокружения", из которых потом ничего не вспомнишь, а выдавал информацию так, что её хотелось слушать. За почти три часа экскурсии мы действительно прикоснулись к истории старинного сибирского города, словно стали очевидцами тех событий радостных и печальных. 3. Не всегда был нужен, но очень помог там где было шумно микрофон с колонкой, не приходилось прислушиваться. Вывод: рекомендуем.

М Марина 5 Отзыв на: Томск творческий, бунтарский, удивительный Замечательная экскурсия!!! Были с друзьями и детьми. Всем очень понравилось!!! Марина прекрасный рассказчик! Доступная подача информации для детей и взрослых. Очень рекомендую)

Л Любовь 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Томск 4 января 2022 года, мы с подругой впервые посетили город Томск. Спасибо огромное Татьяне! Город был показан с очень интересной стороны, экскурсия проходила в очень хорошей атмосфере. Татьяна, внимательный и знающий человек своего города, показывала лучшие ракурсы для фотосъемки, все проходило не торопясь и в тоже время был охвачен очень большой объем. Два часа пролетели, как 5 мин. Спасибо огромное от Новосибирска и Москвы)))

А Аркадий 5 Отзыв на: Любовь на берегах Томи С огромным удовольствием послушали двухчасовую (даже почти трёхчасовую) экскурсию обо всём на свете Здесь нашлось место и татарским легендам о любви и историям о подвигах в космосе и архитектуре и славянской мифологии и православной религиию Диапазон знаний поражает, при этом чувствуется индивидуальный и нетривиальный подход. Хотя мы перед поездкой много читали о Томске в Интернете - бОльшая часть фактов оказалась для нас в новинку. Ещё отмечу грамотное построение маршрута, хоть нам и достался тёплый зимний денёк (5-7 градусов мороза), все равно по ходу прогулки были 3-4 места, где мы могли согреться и передохнуть